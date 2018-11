Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f69e9b8-b734-458d-a596-7f7ce70c17c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A REAL-f még csak egy kis cég, de rövid időn belül nagyon ismert lehet: emberi arcról mintázott maszkokat készítenek, de olyanokat, mintha valakikről lenyúzták volna őket. ","shortLead":"A REAL-f még csak egy kis cég, de rövid időn belül nagyon ismert lehet: emberi arcról mintázott maszkokat készítenek...","id":"20181121_emberi_arc_maszk_real_f_japan_arcmaszk_realisztikus_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f69e9b8-b734-458d-a596-7f7ce70c17c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabaa5e3-8c5e-4f72-ab30-f73e5d66e251","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_emberi_arc_maszk_real_f_japan_arcmaszk_realisztikus_maszk","timestamp":"2018. november. 21. 12:33","title":"Tátva marad a szája, ha meglátja, mennyire élethű maszkokat készít ez a japán vállalat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Különös kettősségre hívta fel a figyelmet a csütörtökön megjelent HVG.","shortLead":"Különös kettősségre hívta fel a figyelmet a csütörtökön megjelent HVG.","id":"20181122_Kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb19fb6-ed9d-4e6b-affb-3b3141e2f24b","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","timestamp":"2018. november. 22. 11:56","title":"Külpolitikai szimpátiák: orosz–magyar két jó barát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden megkapta a menekültstátuszt Magyarországtól a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, de a még döntés előtt szavazásra hívtuk olvasóinkat. ","shortLead":"Kedden megkapta a menekültstátuszt Magyarországtól a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, de a még döntés előtt...","id":"20181121_Igy_dontottek_olvasoink_Gruevszki_tiszteletbeli_Fidesztag_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaffd7ea-39b7-4f7c-8de6-28b82df62227","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Igy_dontottek_olvasoink_Gruevszki_tiszteletbeli_Fidesztag_lesz","timestamp":"2018. november. 21. 07:20","title":"Így döntöttek olvasóink: Gruevszki tiszteletbeli Fidesz-tag lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","shortLead":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","id":"20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd88742-d427-45de-99c3-e4a61ada4475","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","timestamp":"2018. november. 22. 09:24","title":"Gondolta, hogy már 1974-ben is létezett a Mol Limo, vagy valami hasonló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e437f9-f29f-4a61-8cb1-f6dc4e596da3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság jobbikos elnöke felháborodott azon, hogy átverték őket.","shortLead":"A bizottság jobbikos elnöke felháborodott azon, hogy átverték őket.","id":"20181120_Rendkivuli_nemzetbiztonsagi_ules_lesz_szerdan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40e437f9-f29f-4a61-8cb1-f6dc4e596da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd096500-63c1-4d10-91e6-45fb11a81e12","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Rendkivuli_nemzetbiztonsagi_ules_lesz_szerdan","timestamp":"2018. november. 20. 17:07","title":"Rendkívüli nemzetbiztonsági ülés lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírói tanács a szokásosnál is részletesebb bizonyítást folytat le.","shortLead":"A bírói tanács a szokásosnál is részletesebb bizonyítást folytat le.","id":"20181122_Csak_jovore_szulethet_itelet_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f8bfb-cd61-4f51-a384-2ccb2a463f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Csak_jovore_szulethet_itelet_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyeben","timestamp":"2018. november. 22. 07:45","title":"Csak jövőre születhet ítélet a bőnyi rendőrgyilkos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"","category":"itthon","description":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","shortLead":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","id":"20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535d957-824b-4c00-b7dc-d5529a1da83b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","timestamp":"2018. november. 21. 10:18","title":"Ittas vezetés: vádat emeltek a Viszkis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi még sosem volt hasonló helyzetben, de higgadtan vezette le a szülést.","shortLead":"A férfi még sosem volt hasonló helyzetben, de higgadtan vezette le a szülést.","id":"20181122_A_reggeli_csucsforgalomban_segitette_vilagra_gyermeket_egy_martonvasari_apa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb93e2e-61b4-4f1c-aeaa-a6d1db9e398b","keywords":null,"link":"/elet/20181122_A_reggeli_csucsforgalomban_segitette_vilagra_gyermeket_egy_martonvasari_apa","timestamp":"2018. november. 22. 14:42","title":"A reggeli csúcsforgalomban segítette világra gyermekét egy martonvásári apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]