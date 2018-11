Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös szerint itt az ideje leszokni arról, hogy mindent eldobunk.","shortLead":"A brit trónörökös szerint itt az ideje leszokni arról, hogy mindent eldobunk.","id":"20181123_A_Black_Friday_elott_szolt_be_Karoly_herceg_a_fogyasztoi_tarsadalomnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f3dcfb-d5f2-4917-b5b0-f3c621653de4","keywords":null,"link":"/elet/20181123_A_Black_Friday_elott_szolt_be_Karoly_herceg_a_fogyasztoi_tarsadalomnak","timestamp":"2018. november. 23. 10:28","title":"A Black Friday előtt szólt be Károly herceg a fogyasztói társadalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja sorozatban megsértette a házi őrizet szabályait, miután orvosi kezeléseiről visszatérve többször megjelent egy budapesti étteremben. ","shortLead":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja sorozatban megsértette a házi őrizet szabályait, miután orvosi kezeléseiről...","id":"20181122_Betelt_a_pohar_ujra_elrendeltek_M_Richard_letartoztatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0673d1a-72d8-4b6c-b5a5-cd0f519e4fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Betelt_a_pohar_ujra_elrendeltek_M_Richard_letartoztatasat","timestamp":"2018. november. 22. 19:05","title":"Betelt a pohár: újra elrendelték M. Richárd letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sandra Parks korábban egy esszében emelte fel szavát a korlátok nélküli fegyverviselés ellen, amellyel díjat is nyert.","shortLead":"Sandra Parks korábban egy esszében emelte fel szavát a korlátok nélküli fegyverviselés ellen, amellyel díjat is nyert.","id":"20181123_Fegyverek_ellen_tiltakozo_13_eves_kislanyt_lottek_agyon_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cd2ddc-b93c-4e6f-b6c2-0954a1dcafe7","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Fegyverek_ellen_tiltakozo_13_eves_kislanyt_lottek_agyon_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. november. 23. 13:33","title":"Fegyverek ellen tiltakozó 13 éves kislányt lőttek agyon az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így reagált a külügyminiszter az egyetem rektorának levelére. ","shortLead":"Így reagált a külügyminiszter az egyetem rektorának levelére. ","id":"20181123_Szijjarto_a_CEU_politikai_balhet_akar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c9f6e5-d24c-4b19-9bca-698b5f6f1bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Szijjarto_a_CEU_politikai_balhet_akar","timestamp":"2018. november. 23. 15:15","title":"Szijjártó: A CEU politikai balhét akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Saját dicsőségét hirdető szobrokkal, épületekkel pakolta tele Szkopjét, 17 milliós napszemüvegben üdült, ellenfeleit megverette, baráti médiabirodalmat hozott létre – Nikola Gruevszki politikai menekült igazi balkáni svunggal élte életét és regnált Macedónia élén 10 éven át. ","shortLead":"Saját dicsőségét hirdető szobrokkal, épületekkel pakolta tele Szkopjét, 17 milliós napszemüvegben üdült, ellenfeleit...","id":"20181121_Nikola_Gruevszki_politikai_menekult_17_millios_napszemuvegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915166aa-cce6-4fa9-b380-7d8e82119a96","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Nikola_Gruevszki_politikai_menekult_17_millios_napszemuvegben","timestamp":"2018. november. 22. 10:55","title":"Nikola Gruevszki: politikai menekült 17 milliós napszemüvegben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tele van kultúrfinanszírozási ötletekkel L. Simon László, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális államtitkár, az illetékes bizottság alelnöke. Áfacsökkentés, a Nemzeti Kulturális Alap bezárása és a múzeumi ingyenjegyek megszüntetése – többek között ezek az ötletei.","shortLead":"Tele van kultúrfinanszírozási ötletekkel L. Simon László, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális...","id":"20181122_L_Simonnak_csalodast_okozott_Enyedi_Ildiko_dijnyertes_filmje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894270e2-66e7-4340-98ba-1a6fb33799a0","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_L_Simonnak_csalodast_okozott_Enyedi_Ildiko_dijnyertes_filmje","timestamp":"2018. november. 22. 10:33","title":"L. Simonnak csalódást okozott Enyedi Ildikó díjnyertes filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8210b34-6527-4c6b-ab41-9350afd9b36e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Híradónak egy néző írt, hogy több mint egy hónapja vesztegel egy lerobbant autó az M6-os leállósávján Adony közelében. A szakértő szerint ez rendkívül balesetveszélyes.","shortLead":"Az RTL Híradónak egy néző írt, hogy több mint egy hónapja vesztegel egy lerobbant autó az M6-os leállósávján Adony...","id":"20181122_Egy_honapja_all_egy_auto_az_M6os_leallosavjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8210b34-6527-4c6b-ab41-9350afd9b36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3df33a-7741-4752-87a1-9c319df5eaed","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Egy_honapja_all_egy_auto_az_M6os_leallosavjaban","timestamp":"2018. november. 22. 21:32","title":"Egy hónapja áll egy autó az M6-os leállósávjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Makfax macedón hírportál közölt rövid cikket arról, hogy Budapest utcáin olyan plakátok jelentek meg, amelyek egy „Szeretlek Magyarország” feliratú pólóban és bilinccsel a kezén ábrázolják a Budapestre menekült macedón ex-kormányfőt, Nikola Gruevszkit. Az nem derült ki az írásból, hogy a kép a HVG e heti címlapját ábrázolja.\r

\r

","shortLead":"A Makfax macedón hírportál közölt rövid cikket arról, hogy Budapest utcáin olyan plakátok jelentek meg, amelyek...","id":"20181116_Visszatert_Gruevszki_Macedoniaba__meg_csak_fenykepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dc135e-5ebe-4fd9-9a83-bb6db930f40d","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Visszatert_Gruevszki_Macedoniaba__meg_csak_fenykepen","timestamp":"2018. november. 22. 12:28","title":"Visszatért Gruevszki Macedóniába – még csak fényképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]