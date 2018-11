Az Európai Bizottság állásfoglalását kéri Nikola Gruevszki ügyében a Jobbik – jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján a párt frakcióvezető-helyettese, Gyöngyösi Márton. A Jobbik arra kíváncsi, hogy a testület szerint Macedónia – mint az EU-tagság várományosa – igazságügyi intézményei, törvényhozása megfelelnek-e az Unió elvárásainak.

Gyöngyösi szerint ha Macedónia kiállja a jogállamiság tesztjét, akkor Magyarországnak mérlegelés nélkül ki kell adnia Gruevszkit országának. Emlékeztetett, a volt macedón miniszterelnököt két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték korrupciós bűncselekmény miatt, útlevelét is bevonták, mégis átjutott Magyarországra, és még menekültstátuszt is kapott, ez pedig a Jobbik szerint nem lehet véletlen. Gyöngyösi szerint több kormánytag is személyesen találkozott Gruevszkivel, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig nem csak jelen volt, de fel is szólalt a volt miniszterelnök pártjának kampányrendezvényén.

Mirkóczki Ádám, a párt szóvivője szerint a kormány kommunikációja kaotikus, tele van félrevezetéssel. A politikus azt mondta, a nemzetbiztonsági bizottság keddi ülésén megpróbálták tisztázni az ügyet, azt szerették volna tudni, hogy a titkosszolgálatoknak és a külügynek milyen szerepe van az ügyben. Nem sokkal később Mirkóczki levelet kapott a külügytől, amelyben az áll: sem a tárcának, sem a titkosszolgálatoknak nincs információja az ügyről, ezzel szemben a külügyminiszter ma már elismerte, hogy Gruevszkit magyar diplomaták szállították Magyarországra. A politikus szerint ez is azt mutatja, hogy a kormányzat hazudik a volt macedón miniszterelökkel kapcsolatban.

