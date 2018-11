Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy vélik, a kormány egyszerűen piacot akar teremteni az amerikai cégeknek.","shortLead":"Úgy vélik, a kormány egyszerűen piacot akar teremteni az amerikai cégeknek.","id":"20181123_A_Huawei_elutasitja_a_kemkedes_vadjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05060f8c-661d-491e-817b-d736bbed9b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_A_Huawei_elutasitja_a_kemkedes_vadjat","timestamp":"2018. november. 23. 12:54","title":"A Huawei elutasítja a kémkedés vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74798dd-86e8-45e0-9ed3-231dcfe045c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy alattomos kór támadta meg a szervezetét, nem lehetett megmenteni.","shortLead":"Egy alattomos kór támadta meg a szervezetét, nem lehetett megmenteni.","id":"20181124_Elpusztult_Asha_a_budapesti_allatkert_elefantja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74798dd-86e8-45e0-9ed3-231dcfe045c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6c20fd-88fc-458d-b99f-d0a1af19cfcc","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Elpusztult_Asha_a_budapesti_allatkert_elefantja","timestamp":"2018. november. 24. 15:58","title":"Elpusztult Asha, a budapesti állatkert elefántja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5371c20-057e-4c9b-974f-f3a9e75adab2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Katibat Macina nevű, az al-Kaida terrorhálózathoz kötődő mali dzsihadista csoport legalább 30 tagját, és vélhetően vezetőjét ölték meg francia terrorellenes alakulatok Maliban - közölte a francia védelmi minisztérium.","shortLead":"A Katibat Macina nevű, az al-Kaida terrorhálózathoz kötődő mali dzsihadista csoport legalább 30 tagját, és vélhetően...","id":"20181124_Francia_terrorelharitok_harminc_dzsihadistat_oltek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5371c20-057e-4c9b-974f-f3a9e75adab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6e878d-d3df-48d6-8d9a-737ccde24ba9","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Francia_terrorelharitok_harminc_dzsihadistat_oltek_meg","timestamp":"2018. november. 24. 09:13","title":"Francia terrorelhárítók harminc dzsihadistát öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f37deb-d0a0-4c25-ad72-bd127c6a9d3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A karácsonyi vásárban állították fel az óriáskereket, de van szalmalabirintus is. 