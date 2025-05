Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98f0c905-9c30-4d5b-8545-050744263424","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője magabiztos győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíjon, Imolában.","shortLead":"A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője magabiztos győzelmet aratott a vasárnapi...","id":"20250518_max-verstappen-forma-1-imola-nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98f0c905-9c30-4d5b-8545-050744263424.jpg","index":0,"item":"6a66c7ad-c12e-420b-a561-92ee416883ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250518_max-verstappen-forma-1-imola-nagydij","timestamp":"2025. május. 18. 17:33","title":"Verstappen magabiztos győzelmet aratott Imolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d049eb3-bf00-4291-aa50-6a5665a6d65b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét Rómában gyűltek össze a világ vezetői, Magyarországot Sulyok Tamás képviseli.","shortLead":"Ismét Rómában gyűltek össze a világ vezetői, Magyarországot Sulyok Tamás képviseli.","id":"20250518_XIV-Leo-papa-beiktatas-Volodimir-Zelenszkij-J-D-Vance-kezfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d049eb3-bf00-4291-aa50-6a5665a6d65b.jpg","index":0,"item":"93fa4f0c-f9b4-4194-be26-85880ef48233","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_XIV-Leo-papa-beiktatas-Volodimir-Zelenszkij-J-D-Vance-kezfogas","timestamp":"2025. május. 18. 11:57","title":"XIV. A The New York Times tudósítója pedig arra számít, hogy megnyugszik Európában a politikai közép.","shortLead":"Az elnökválasztás eredménye: leszámolás a román politikai elit sok évtizedes korrupt kormányzásával – állapítja meg...","id":"20250519_roman-elnokvalasztas-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3984fc2e-b66e-4787-a736-cbd75de1951c.jpg","index":0,"item":"b6142fd2-7a63-48b3-b3a5-5b41ce4f991d","keywords":null,"link":"/360/20250519_roman-elnokvalasztas-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 19. 05:45","title":"Románia elkerüli a jobbratolódást, de a bizalmi válságot nem tudja kivédeni – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0054d7-e00a-42d2-acf4-e75b8d09fbbf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Doors legendás énekese 1971 nyarán csatlakozott a 27-esek klubjához és a márványból készült szobrot 10 évvel később állították fel párizsi sírjánál.","shortLead":"A Doors legendás énekese 1971 nyarán csatlakozott a 27-esek klubjához és a márványból készült szobrot 10 évvel később...","id":"20250519_jim-morrison-ellopott-szobor-pere-lachaise-temeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e0054d7-e00a-42d2-acf4-e75b8d09fbbf.jpg","index":0,"item":"cbdcb4bd-eb63-47d3-a4b1-4f718e068291","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_jim-morrison-ellopott-szobor-pere-lachaise-temeto","timestamp":"2025. május. 19. 16:35","title":"Tök véletlenül került elő Jim Morrison mellszobra, amit közel 40 éve loptak el a sírjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"George Simion szavazótáboráról azt mondta, jogosan vannak felháborodva amiatt, ahogyan mostanáig a politika folyt Romániában, ezért akartak forradalmat.","shortLead":"George Simion szavazótáboráról azt mondta, jogosan vannak felháborodva amiatt, ahogyan mostanáig a politika folyt...","id":"20250518_nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d.jpg","index":0,"item":"62616276-0df0-4c50-878f-cec708919c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-valtozas","timestamp":"2025. május. 18. 21:03","title":"Nicusor Dan: A választást az a közösség nyerte meg, mely mély változást akar Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A család az M3-as autópályán ragadt be a forgalomba.","shortLead":"A család az M3-as autópályán ragadt be a forgalomba.","id":"20250518_Rendorok-dugo-vajudo-kismama-M3-autopalya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae.jpg","index":0,"item":"083a47b6-ac67-4e95-b192-8d523e322ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250518_Rendorok-dugo-vajudo-kismama-M3-autopalya","timestamp":"2025. május. 18. 13:12","title":"Rendőrök szabadították ki a dugóból a vajúdó kismamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"XIV. Leó pápa vasárnap szolgálatkezdő miséjét követően fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, Olenát.","shortLead":"XIV. Leó pápa vasárnap szolgálatkezdő miséjét követően fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, Olenát.","id":"20250518_xiv-leo-papa-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19.jpg","index":0,"item":"b89a87e5-6eb2-4e23-a65c-42b4fdfdbc1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_xiv-leo-papa-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. május. 18. 17:44","title":"Fogadta Volodimir Zelenszkijt XIV. Leó pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]