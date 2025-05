A kamera az Ajax futballistáit pásztázza, akik egymásba karolva néznek ki a szurkolók felé. A 17 éves belga tehetség, Jorthy Mokio a tenyerébe temeti arcát, a cserekapus Matheus pedig már a sírás határán áll. Talán egy-két könnycsepp is legördül az arcán. Szívszorító pillanatoknak Wout Weghorst, a Manchester United korábbi csatára vet véget, egy jól irányzott jobb csapottal nem túl finoman, de jelzi, hogy nem kívánja soha többet viszontlátni ezeket a képsorokat.

Ez a mozdulat és a Weghorstból kiáramló düh tökéletes zárszava volt minden idők egyik legelképesztőbb összeomlásának. Ilyet nemhogy Hollandiában, talán sehol máshol nem láthattunk még. Öt fordulóval ezelőtt a holland futball koronaékszere, a négyszeres BEK- és BL-győztes Ajax kilencpontos előnnyel vezette a bajnokságot a PSV előtt, mégis az eindhoveniek ünnepelhettek a végén. Április közepén még elképzelhetetlennek tűnt, hogy ne az Ajax legyen a bajnok. És mégis. Két vereség és két döntetlen után az utolsó, Twente elleni győzelem sem volt elég ahhoz, hogy az amszterdamiak megmentsék a szezonjukat.

„Nem várt dolgot vittünk véghez”

Nem csoda, hogy Weghorst a holland televízió kameráján vezette le a feszültséget. Talán a játékosok is valami hasonló reakcióra számítottak a szurkolók részéről, de legnagyobb meglepetésükre büszkeség áradt a lelátókról. Rémes dolgokra képesek az amszterdami ultrák, de egy dolgok elvitathatatlan: rajonganak a saját csapatukért.

Amikor Steven Berghuis előrelökte Francesco Fariolit, hogy fogadja a hírhedt szurkolótábor elismerő szavait, a vezetőedző nem bírta tartani magát. Könnyei még akkor sem csillapodtak, amikor Jordan Henderson, a Liverpool korábbi csapatkapitányának ölelésében elhagyták a pályát. A meccs utáni sajtótájékoztatón kezdődött minden elölről.

„Szeretném, ha azon bánkódhatnék, hogy a pokolba, itt vagy ott többet tehettünk volna a sikerért. De tényleg úgy érzem, hogy kipréseltünk magunkból mindent” – mondta Farioli az ESPN kameráinak. Kapott egy hasonló kérdést a sajtótájékoztató elején is, amire egy 13 másodperces hallgatás volt a válasz, leszámítva a halk szipogásának hangját. Az Ajax sajtófőnöke igyekezett gyorsan témát váltani, de Farioli ragaszkodott hozzá, hogy feleljen a kérdésre.

Az érzéseim és a kapcsolatunk, amit ezzel a maroknyi emberrel kialakítottam, többről szól, mint szakmai viszonyról. Ezért gondolom, hogy valami nem várt dolgot vittünk véghez.

Az Ajax szurkolói, amint megköszönik a játékosoknak a szezont Koen van Weel / ANP / AFP

Amikor még egy applikáció is a bolondját járatja a szurkolókkal

Az Ajax kétségkívül valami váratlan dolgot tett. A történelmi leolvadás – ami számunkra is ismerős lehet – egy súlyos, 4–0-s vereséggel kezdődött Utrechtben, április 20-án. Ez mindössze a szezonbeli harmadik veresége volt a csapatnak, de abból a szempontból nem volt meglepő, hogy a hazaiak a szezon végére lendültek igazán formába – olyannyira, hogy végül odaértek a negyedik helyre.

Az már kevésbé volt megbocsátható, hogy nem sikerült megverni a középmezőnybe tartozó Sparta Rotterdamot sem, majd következett egy újabb érthetetlen blama, a 3–0-s nijmegeni pofon. Szorult a hurok az Ajax nyaka körül, a PSV mindeközben szorgosan gyűjtögette a győzelmeket, köztük a Feyenoord elleni skalpot, ami egy 99. percben szerzett góllal jött össze. Az Ajax sorsa szerda este még mindig a saját kezében volt, amikor 2–1-re vezetett a mérkőzést 10 emberrel befejező Groningen ellen. A 99. perc azonban itt is egy döntő fontosságú gólt hozott, ezúttal is az Ajax kárára. Thijmen Blokzijl egyenlítő találata a szakadék szélére sodorta az amszterdamiakat.

Farioli heteken át bizonygatta a hitetlenkedő holland közönségnek, hogy a bajnoki címért folyó verseny még nem ért véget. „Ha valamiben azt akartam, hogy tévedjek, akkor ebben. Sajnos bebizonyosodott, hogy igazam van” – mondta a groningeni bukás után. Így az Eredivisie-t néhány héttel korábban magabiztosan vezető Ajaxnak már az sem volt elég, ha legyőzi a Twentét, kellett emellett az is, hogy a PSV pontokat hullajtson a Sparta ellen.

Az Ajax azonban kétszer is átvette a vezetést a tabella élén. Először akkor, amikor Jordan Henderson 57 meccs után megszerezte első gólját csapata színeiben, de a hazai szurkolók öröme alig tíz másodpercig tarthatott. Az Ajax gólját követően szinte azonnal a PSV is előnybe került Ivan Perisic góljával. Röviddel az első félidő vége előtt nagy volt az üdvrivalgás a lelátón, a szurkolók a Sparta egyenlítő találatát kezdték volna ünnepelni. De korai volt az öröm:a rotterdami Tobias Lauritsen fejese valójában az oldalhálót találta el, és ugyan egy applikáció, ahol az eredményeket élőben lehet követni, gólt jelzett, de gyorsan vissza is vonta, csendre intve a Johan Cruyff Aréna közönségét.

A Sparta a második félidő elején Gjivai Zechiel góljával már valóban egyenlített, de az eredmény hat perccel később ismét változott, miután Luuk de Jong is betalált. A hajrában még lőtt egy-egy gólt a PSV és az Ajax is, de a lényegen már egyik sem változtatott. Az Ajax óriási lehetőséget szalasztott el, amit a PSV örömmel ragadott meg, a bajnoki címet ünneplő szurkolók pedig elöntötték Eindhoven utcáit.

A PSV szurkolói a bajnoki címet ünneplik ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP MAG / ANP via AFP

Félig üres vagy félig teli a pohár?

Amikor Farioli a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy valami „nem várt dolgot vittek véghez”, aligha az utolsó fordulókban látott összeomlásra gondolt. Az olasz szakvezetőt büszkeséggel töltötte el, hogy ideáig jutott csapatával. Az Ajax az előző szezont az ötödik helyen zárta, de a bajnokság elején még a kiesés réme is veszélyeztette a csapatot. A tavaly nyári kiadások visszafogottak voltak, annak ellenére, hogy egyértelműen indokolt volt az újjáépítés. A PSV már az idény előtt is toronymagas favoritnak számított, de Farioli csapata decembertől kezdve kilencpontos hátrányt faragott le azzal, hogy zsinórban tíz meccset is megnyert.

A pohár lehet félig üres, de akár félig teli is – minden nézőpont kérdése. „Tizenegy hónappal ezelőtt, amikor megtartottam az első sajtótájékoztatómat, hihetetlennek tűnt, hogy a bajnokság utolsó fordulója előtt versenyben lehetünk egy olyan csapattal, amely egy évvel korábban 30 ponttal többet gyűjtött, mint mi” – értékelt az olasz szakvezető, aki a Twente elleni mérkőzés után elárulta, érkezésekor az volt a kérése, hogy a csapat edzőpályáján lévő szürke, üres falakat az idei győzelmeikről készült képekkel töltsék majd meg.

A falak majdnem megteltek. Sajnos nem teljesen, ahogy szerettük volna.