Hol érhető el a tervezet?

A személyi jövedelemadó bevallásának tervezetét már jó ideje a NAV készíti el, úgyhogy nem a nulláról elindulva kell beírni mindent – sőt, ha jól alakulnak a dolgok, akkor csak annyit kell jelezni, hogy rendben vannak így a számok.

Aki regisztrált az Ügyfélkapu+ szolgáltatásra, vagy a Digitális Állampolgárság alkalmazásra, annak más dolga sincs, mint felmenni az eSZJA portálra az eszja.nav.gov.hu címen. Ott bejelentkezik, és így máris maga előtt találja az adóbevallás-tervezetét, valamint az 1+1 százalék felajánlásáról rendelkező nyilatkozatot is.

Mit tegyen az, akinek nincs ügyfélkapuja vagy DÁP-ja?

A jobb eset az, ha az embernek ez már korábban eszébe jutott – aki március 17-ig kérte, hogy küldje meg neki a NAV papíron az adóbevallási tervezetet, annak csak elő kell keresnie azt a levelei közül. Aki ezt nem tette meg, annak most el kell mennie a NAV valamelyik ügyfélszolgálatára, ott ki tudja kérni a saját papírját, és helyben meg is kapja. A központi ügyfélszolgálat – akárcsak a nagyobb városokban található kirendeltségek – hétfőn és kedden 8:30-tól este 6-ig tart nyitva. Az adóbevallást ezek után az adózó állandó lakcíme szerint illetékes megyei vagy Budapesten kerületi NAV címére kell elküldeni – ezt a NAV listáján megtalálhatja bárki, a lényeg itt is az, hogy a határidőig feladja a hosszabb nyitvatartást nem tervező postafiókokban.

Sorbanálló ügyfelek a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) központi ügyfélszolgálata előtt MTI

Kit keressen, aki úgy érzi, magától nem tudja megoldani a bajokat?

A NAV 1819-es számú Infóvonalán hétfőn és kedden is 8:30-tól 20 óráig segítenek, ha bármiben kell, ahogy a személyes ügyfélszolgálatokon is.

Van-e hosszabbított nyitva tartás?

Egyelőre arról adott hírt a NAV, hogy a központi ügyfélszolgálat hétfőn és ketten is este 6-ig lesz nyitva. Korábban előfordult, hogy az adóbevallás határidejét egy nappal kitolta a NAV, mert az online rendszer nem bírta a rohamot – a szabály az, hogy akkor lehet ezt megtenni, ha minimum négy órán át tartó üzemzavar akadályozza az ügyintézést. Tavaly aztán már rendben ment minden, de azért most is igaz a tanács, hogy jobb hamar leadni az adóbevallást.

Mit kell mindenképp megnézni?

A legelső dolog, amit az adóbevallását online ellenőrző ügyfél meglát, az a szám: kell-e valamennyit adót még befizetnie, vagy tud-e visszaigényelni valamennyi pénzt – ugyanennek az ellenőrzésével érdemes kezdenie annak, aki papír alapon kérte a dokumentumot. Aki ezen a ponton már elégedett is azzal, amit lát, az egyszerűen csak elfogadja a véglegesítést, majd a beadás gombra kattint, és készen is van. Ha ezer forinton belüli adóhiányt vagy visszaigényelhető összeget hozott ki az adóhivatal, akkor nem kell aggódni, ilyen tételekkel a NAV sem szokott foglalkozni, nagyobb különbség esetén van baj. Ha nagyobb összegű az eltérés, akkor végignézheti tételesen is, miként jött ki a végső szám.

Mit tehet, aki szerint valami nincs rendben?

Első körben mindenképp érdemes összehasonlítani az adóbevallásban lévő számokat azzal, amit a munkáltatótól kapott igazolásban olvashat az ember, ha valami eltérés van a kettő között, akkor azt viszonylag könnyű kiszúrni. Aki több helyről is szerzett jövedelmet 2024-ben, annak egy kicsit jobban kell figyelnie ezen a ponton, hogy mindent jól adjon össze. Klasszikus hibalehetőség az is, ha a házaspárok rosszul nyilatkoznak arról, melyikük érvényesíti a családi adókedvezményt, úgyhogy érdemes a házastársaknak közösen átnézniük a papírokat, ha valamelyiküknél nincs rendben a végösszeg.

Az online kitöltőprogramban a „módosítás, kiegészítés” menüpontot választva megnyitható egy témakörlista. Ennek a segítségével végig lehet menni a lehetséges jövedelemtípusokon, és ott már láthatja a felhasználó, hogy a saját jövedelmét mely sorokon kell bevallania. Érdemes ezt is a munkahelyen kapott dokumentum alapján kitölteni.

Honnan lehet tudni, hogy nem rontottuk el?

Azért is érdemes az eSZJA portálon módosítani a bevallást, mivel itt azt is ellenőrizhetjük, jól töltöttük-e ki.

AFP / Gpointstudio / Connect Images

Aki nem neten próbálkozik a javítással, az a NAV honlapján le tudja tölteni a 24SZJA nevű bevallást, és akár a nyomtatványkitöltő programot is, amit érdemes is használni, mert itt is láthatóan jelzi, ha valamilyen hibát követ el az ember a kitöltés közben. Apró, de fontos részlet: a 24-es kód és a 2024-es évszám ne ijesszen meg senkit, mivel most a 2024-es adóinkról nyilatkozunk, ez a 2025 tavaszán aktuális.

A beküldés után is érdemes figyelni az ügyfélkapuról érkező üzeneteket, a NAV itt jelzi, ha esetleg további információra van szükség a helyes bevalláshoz.

Mi történik, ha kicsúszik az ember a határidőből?

Aki nem nyúl hozzá a tervezetéhez május 20-a utolsó percéig, annak az automatikusan az érvényes adóbevallásává válik – nem érdemes megkockáztatni ezt. A kivételt az egyéni vállalkozók, az áfás magánszemélyek és az őstermelők jelentik: ők is kapnak tervezetet, de ezt mindenképp külön be kell nyújtaniuk, akár kiegészítve, akár anélkül. Ha valaki utólag veszi észre, hogy hiba maradt az adóbevallásában, vagy már beadta, amikor kiszúrja, hogy valami nincs rendben, akkor önellenőrzéssel tud javítani. Az 1 százalékok felajánlásánál pedig muszáj tartani a május 20-i határidőt, különben a civil szervezetnek szánt 1 százalék megy az államkasszába, az egyháznak adott pedig ahhoz, amelyik egyháznak az előző évben adta a pénzt az ember.

Mi a teendő, ha még be kell fizetni pénzt?

A legegyszerűbb az eSZJA portálon bankkártyával befizetni a hátralékot, de a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán csekket is kérhet az ember, vagy ugyanott bankkártyával terminálon is befizetheti, ha feltétlenül ezt szeretné.

AFP / Christin Klose / dpa-tmn / dpa Picture-Alliance

Aki pedig úgy érzi, hogy túl nagy tétel volna ez számára egyben, az minimum 2, maximum 12 havi részletfizetést is kérhet. Ilyenkor meg kell nyitnia a bevallási tervezetet, vagy a papíralapú változatban módosítani, és a 81. sorban bejelölheti, hány hónapra osztaná el az utalásokat.

Hogyan kell 1 százalékot felajánlani?

Az eSZJA nyitólapján ott vannak az 1+1 százalékos nyilatkozatok is, papíralapon pedig az adóbevallás része ez. A civil szervezetnek felajánlott 1 százalékról érdemes megkeresni a kiválasztott szervezet honlapján az adószámot. A másik, egyháznak juttatott 1 százalékról külön csak akkor kell rendelkezni, ha változtatni szeretne az ember a tavalyi választásán, ha ezt nem teszi meg, akkor automatikusan ugyanaz az kapja a pénzt, aki egy éve – fontos, hogy a civil szervezetnek adott 1 százalékra ez a kitétel nem érvényes.

Mi az egyéni vállalkozók teendője?

Aki egyéni vállalkozó, őstermelő, vagy áfás magánszemély, az mindenképp saját maga kell, hogy beadja a bevallást, miután átnézte a NAV tervezetét, kivéve, ha az egész évben katás vállalkozó volt.

Mi a helyzet a kedvezményekkel?

Alapesetben ezeknek szerepelniük kell a NAV által elkészített bevallási tervezetben. Ha még sincs ott, akkor a legvalószínűbb az, hogy a munkáltatónak nem adtak le adóelőleg-nyilatkozatot a kedvezmény érvényesítéséről. A 25 éven alattiak kedvezményének összegét a NAV mindenképp szerepelteti a tervezetben, akkor is, ha a munkáltató nem érvényesítette év közben, ez még utólag a bevallásban érvényesíthető.

Fazekas István

Mi a teendője annak, aki lakást vagy más értékes tárgyat eladott, vagy bérbe adott?

Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem nincs benne a bevallástervezetben, tehát azt mindenképp be kell írni. Itt fontos részlet, hogy aki a vásárlástól számított öt éven túl adta el az ingatlanját, az adómentes, ahogy az is, ha olcsóbban adja el az ingatlant, mint amennyiért vette, ezt nem kell beírni.

Az ingóság értékesítését akkor kell szerepeltetni az adóbevallásban, ha a bevétel 600 ezer forint feletti. Ha pedig ingatlan bérbeadásából van az embernek jövedelme, azt a NAV beleírja a tervezetbe (már persze ha bejelentette az adóhivatalnak, hogy kiad lakást).