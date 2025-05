Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95371c67-c091-4a0c-baa3-3756e3199dae","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas hiánya az egyik leggyakoribb nyomelemhiány, nagyjából minden harmadik embert érint világszerte. Komoly hatással van az egészségre: csökkenti az energiaszintet, rontja a kognitív funkciókat és gyengíti az immunrendszert. Ha kiderül, hogy vashiányosak vagyunk, a hatásos vaspótlás mellett a vashiány okait is meg kell találni. Ebben a cikkben összeszedtük, hogy miért fontos ez.","shortLead":"A vas hiánya az egyik leggyakoribb nyomelemhiány, nagyjából minden harmadik embert érint világszerte. Komoly hatással...","id":"20250428_Hatastalan-a-vaspotlas-okok-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95371c67-c091-4a0c-baa3-3756e3199dae.jpg","index":0,"item":"d58f7528-e719-42d9-9bde-92f0594b03b9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Hatastalan-a-vaspotlas-okok-maltofer","timestamp":"2025. május. 19. 07:30","title":"Hatástalan a vaspótlás? Mutatjuk a lehetséges okokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4d64d97f-f4ae-4af1-91cb-da3e7c169d52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lízingről a legtöbbeknek a céges autók jutnak eszébe, de valójában sokkal szélesebb körben lehet ezt igénybe venni. Mi a lízing pontosan, mikor érdemes ezt a megoldást választani, és miben tér el a hiteltől? Milyen elvárásoknak kell, hogy a lízingbe vevő megfeleljen?","shortLead":"A lízingről a legtöbbeknek a céges autók jutnak eszébe, de valójában sokkal szélesebb körben lehet ezt igénybe venni...","id":"20250519_Mit-kell-tudni-a-lizingrol---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d64d97f-f4ae-4af1-91cb-da3e7c169d52.jpg","index":0,"item":"5c13cd1d-6cda-4b7b-9bca-40c75c0f9b3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Mit-kell-tudni-a-lizingrol---Kasszakulcs","timestamp":"2025. május. 19. 05:50","title":"Mire készüljek, ha lízingelni szeretnék? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő, zápor, egyes megyékben enyhébb, citromsárga figyelmeztetés – így indul a hét időjárása.","shortLead":"Felhős idő, zápor, egyes megyékben enyhébb, citromsárga figyelmeztetés – így indul a hét időjárása.","id":"20250519_Csapadekos-felhos-idovel-indul-a-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"7caecdf1-d2e2-44f1-a597-e87a7f267e02","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csapadekos-felhos-idovel-indul-a-het","timestamp":"2025. május. 19. 07:33","title":"Csapadékos, felhős idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején a többórás napsütés mellett 20-25 Celsius-fok lesz a legmelegebb órákban, de pénteken ismét visszaesik a hőmérséklet és mindössze 13-21 fok várható délután.","shortLead":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején...","id":"20250518_idojaras-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39.jpg","index":0,"item":"cfcf1f8b-2665-42c7-a8bb-7e4e7a425ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_idojaras-jelentes","timestamp":"2025. május. 18. 16:03","title":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769206cb-4886-4486-a865-359183385b26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók még 2023 májusában gyűjtötték be azt a mintát, ami a kínai űrállomás fedélzetéről származik.","shortLead":"Kínai kutatók még 2023 májusában gyűjtötték be azt a mintát, ami a kínai űrállomás fedélzetéről származik.","id":"20250518_kinai-urallomas-bakterium-niallia-tiangongensis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769206cb-4886-4486-a865-359183385b26.jpg","index":0,"item":"2efbc103-09d1-44c7-bd3d-c46f6ac59bc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_kinai-urallomas-bakterium-niallia-tiangongensis","timestamp":"2025. május. 18. 18:33","title":"Újfajta baktériumot találtak a kínai űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b43ccb-0620-4600-a87f-d154cc31bec9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pavel Durov, a Telegram orosz alapítója egy hangulatjellel utalt arra, melyik nyugati ország akarhatta befolyásolni a román elnökválasztást, még a vasárnapi voksolás előtt.","shortLead":"Pavel Durov, a Telegram orosz alapítója egy hangulatjellel utalt arra, melyik nyugati ország akarhatta befolyásolni...","id":"20250519_roman-elnokvalasztas-nicusor-dan-george-simion-telegram-pavel-durov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b43ccb-0620-4600-a87f-d154cc31bec9.jpg","index":0,"item":"9cdba6a1-bfd6-4690-8e11-727297aef0c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_roman-elnokvalasztas-nicusor-dan-george-simion-telegram-pavel-durov","timestamp":"2025. május. 19. 09:03","title":"„Befolyásolni akarta egy nyugati ország a román elnökválasztást” – állítja a Telegram orosz alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e97b84-bc62-4560-8c71-96aedfe7ab38","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az egészségkövető viselhető eszközök egyre népszerűbb képviselői az okosgyűrűk. Úgy tűnik, hogy a világ harmadik legnagyobb számítógépgyártója, az Acer is úgy gondolta, van mit keresnie ezen a piacon.","shortLead":"Az egészségkövető viselhető eszközök egyre népszerűbb képviselői az okosgyűrűk. Úgy tűnik, hogy a világ harmadik...","id":"20250518_computex-2025-acer-okosgyuru-freesense-ring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e97b84-bc62-4560-8c71-96aedfe7ab38.jpg","index":0,"item":"ee501c74-58e5-4dd4-ae44-1e493c8abd9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_computex-2025-acer-okosgyuru-freesense-ring","timestamp":"2025. május. 18. 21:03","title":"Váratlan szereplő jelent meg az okosgyűrűk piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A család az M3-as autópályán ragadt be a forgalomba.","shortLead":"A család az M3-as autópályán ragadt be a forgalomba.","id":"20250518_Rendorok-dugo-vajudo-kismama-M3-autopalya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae.jpg","index":0,"item":"083a47b6-ac67-4e95-b192-8d523e322ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250518_Rendorok-dugo-vajudo-kismama-M3-autopalya","timestamp":"2025. május. 18. 13:12","title":"Rendőrök szabadították ki a dugóból a vajúdó kismamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]