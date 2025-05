Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f7deb2f1-d495-4d9a-9271-0b74eb146fa1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már azelőtt megrendelte az önkormányzat a tervdokumentációt, hogy a testület jóváhagyta volna a bontást.","shortLead":"Már azelőtt megrendelte az önkormányzat a tervdokumentációt, hogy a testület jóváhagyta volna a bontást.","id":"20250519_Muemlek-epulet-helyere-kerul-parkolo-Tokajban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7deb2f1-d495-4d9a-9271-0b74eb146fa1.jpg","index":0,"item":"e932f92a-d8fa-408c-933a-5d4d44b9b238","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Muemlek-epulet-helyere-kerul-parkolo-Tokajban","timestamp":"2025. május. 19. 06:24","title":"Műemlék épület helyére kerül parkoló Tokajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7331ae89-ff4c-4302-9ff0-73938d99bf66","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kereskedelmi tévék gyakorlatát vették át Orbán Viktor trollhadseregének zászlóbontásán vasárnap a BOK-csarnokban: egyszerű, rövid üzenetek, fokozott fénytechnika, kiabálás. Orbán kijelölte a feladatot digitális honvédjeinek. A HVG közvetítése a Harcosok Klubjának beröffentéséről.","shortLead":"A kereskedelmi tévék gyakorlatát vették át Orbán Viktor trollhadseregének zászlóbontásán vasárnap a BOK-csarnokban...","id":"20250518_Harcosok-Klubja-alakulo-gyules-orban-menczer-szentkiralyi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7331ae89-ff4c-4302-9ff0-73938d99bf66.jpg","index":0,"item":"747b96ac-d364-453b-9272-9140f8867e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Harcosok-Klubja-alakulo-gyules-orban-menczer-szentkiralyi-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 16:49","title":"Százezer hazáját szerető, digitális szabadságharcossal fogjuk megvívni a '26-os választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összeg a 2024-es 2,5 milliárdról 2025-ben 6,2 milliárdra nőtt.","shortLead":"Az összeg a 2024-es 2,5 milliárdról 2025-ben 6,2 milliárdra nőtt.","id":"20250519_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-koltsegvetes-noveles-Lanczi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b.jpg","index":0,"item":"9b3add4b-ad65-4dc6-a0d9-3a6d8d2bcb2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-koltsegvetes-noveles-Lanczi-Tamas","timestamp":"2025. május. 19. 09:39","title":"Megduplázta a kormány a listázással megbízott Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","id":"20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"5e70413e-4797-490f-96ec-cd839431abee","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","timestamp":"2025. május. 18. 15:44","title":"Sokan videózhattak, miközben agyonvertek egy 16 éves fiút egy skót tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kizárólag a politikai szempontok számítanak – derül ki a 2026-os költségvetés tervezetéből. Újra a választások előtti féktelen osztogatással erősítenék a kormánypártok győzelmi esélyeit.","shortLead":"Kizárólag a politikai szempontok számítanak – derül ki a 2026-os költségvetés tervezetéből. Újra a választások előtti...","id":"20250518_hvg-koltsegvetes-2026-elemzes-csore-toltve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d.jpg","index":0,"item":"0fb73b7b-7505-4817-80e3-db3399078b6b","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-koltsegvetes-2026-elemzes-csore-toltve","timestamp":"2025. május. 18. 10:00","title":"Megnéztük közelebbről a 2026-os költségvetést, és elképesztő arcátlanságokat is találtunk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c041af8f-80f6-498c-88e6-1541af8fe5a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktornak ki sem kellett mondania, hogy szerinte a Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, megtette ezt helyette a TV2 riportere, Gönczi Gábor.","shortLead":"Orbán Viktornak ki sem kellett mondania, hogy szerinte a Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, megtette ezt helyette...","id":"20250517_Orban-Tenyek-TV2-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c041af8f-80f6-498c-88e6-1541af8fe5a4.jpg","index":0,"item":"5a7fda90-d083-4b56-b6ea-5cd39a0f2775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_Orban-Tenyek-TV2-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 21:45","title":"Orbán a Tényeknek: Merz kancellárral egy rövid mondatban tisztáztuk az ukrán-orosz álláspontunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250417b7-82a2-4cf3-87b9-3bc0df22a85a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavalyi influenszertüntetés több szervezője és más, ismert tartalomgyártó is felszólal az átláthatósági törvény elleni, vasárnapi tüntetésen. Ott lesz többek között Pankotai Lili, Osváth Zsolt, Lengyel Tamás és Szabó Márton Csoki is.","shortLead":"A tavalyi influenszertüntetés több szervezője és más, ismert tartalomgyártó is felszólal az átláthatósági törvény...","id":"20250517_kossuth-ter-tuntetes-atlathatosagi-torveny-mero-vera-pankotai-lili-osvath-zsolt-hodasz-andras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/250417b7-82a2-4cf3-87b9-3bc0df22a85a.jpg","index":0,"item":"ca9aefd2-7a4a-429e-bd69-6b0f5b829e27","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_kossuth-ter-tuntetes-atlathatosagi-torveny-mero-vera-pankotai-lili-osvath-zsolt-hodasz-andras-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 20:16","title":"Mérő Vera, Pankotai Lili, Osváth Zsolt és Hodász András is felszólal a vasárnapi, Kossuth téri tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d507ef-2a4f-4492-98f5-ddb7c56f1efc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Távozása előtt egy új, rejtélyes alapítvány indításán tüsténkedett Matolcsy György, miközben a temérdek közpénzből ugyancsak általa létrehozott Pallas Athéné Alapítvány a túlélésért küzd.","shortLead":"Távozása előtt egy új, rejtélyes alapítvány indításán tüsténkedett Matolcsy György, miközben a temérdek közpénzből...","id":"20250519_hvg-mnb-alapitvany-matolcsy-uri-mulatsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61d507ef-2a4f-4492-98f5-ddb7c56f1efc.jpg","index":0,"item":"c4aeadc6-17a8-438b-bf4e-87c82ce3b7ca","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-mnb-alapitvany-matolcsy-uri-mulatsag","timestamp":"2025. május. 19. 06:30","title":"Matolcsy új alapítványa egyelőre rejtély, de az ügy hullámai elérhetik Mészáros MBH-ját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]