Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f1e060f-0080-46e8-bbb7-4d09d1831444","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy énekes és egy zenekar búcsúzott az X-Faktorból. Elhangzott a Bulibáró, de ha a zsűrin múlik, az az előadó nem jut tovább, hiába énekelte, hogy „a Giginek, a Giginek, a Giginek a pampam”.



","shortLead":"Egy énekes és egy zenekar búcsúzott az X-Faktorból. Elhangzott a Bulibáró, de ha a zsűrin múlik, az az előadó nem jut...","id":"20181125_XFaktor_mar_csak_hatan_maradtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1e060f-0080-46e8-bbb7-4d09d1831444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620efd24-f202-45f2-bbd2-e2f2a82c0db8","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_XFaktor_mar_csak_hatan_maradtak","timestamp":"2018. november. 25. 08:54","title":"X-Faktor: már csak hatan maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egyórás, karatéval induló, vallásos prédikációban végződő showműsort csinált Chuck Norris és felesége, Gena Norris a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi jótékonysági rendezvényén, a Cipősdoboz gálán. A hatszoros karate-világbajnok és akciósztár elmesélte, hogy ismerkedett meg annak idején Bruce Lee-vel, a színpadon megmutatta a pusztakezes fojtófogást, és még egy titkot is elárult a magyar közönségnek. Kiderült: Chuck Norris is emberből van.","shortLead":"Egyórás, karatéval induló, vallásos prédikációban végződő showműsort csinált Chuck Norris és felesége, Gena Norris...","id":"20181125_Nincs_okol_Chuck_Norris_szakalla_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce33c4a6-07f6-48bf-858b-e60a35096194","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Nincs_okol_Chuck_Norris_szakalla_mogott","timestamp":"2018. november. 25. 12:30","title":"Chuck Norris is emberből van, de azért megmutatta a fojtófogást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73801a5-f5e0-4b35-836e-375c1a33b3b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus német sportkocsi alap vonalvezetése változatlan maradt, de a részletek sokat finomodtak. ","shortLead":"Az ikonikus német sportkocsi alap vonalvezetése változatlan maradt, de a részletek sokat finomodtak. ","id":"20181126_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c73801a5-f5e0-4b35-836e-375c1a33b3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97fdef5-0706-40bc-a7c8-3268efaea24e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi","timestamp":"2018. november. 26. 08:21","title":"Kiszivárgott gyári fotókon a teljesen új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca2a2b8-6ed1-45d2-8eed-94e349451245","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Ha a magyar hatóságok nem vizsgálják ki a korrupciógyanús ügyeket az EU-támogatások körül, akkor felfüggeszthetik azok folyósítását – ezzel zárja az uniós terepszemlét Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel kutatóintézet vezető elemzője. ","shortLead":"Ha a magyar hatóságok nem vizsgálják ki a korrupciógyanús ügyeket az EU-támogatások körül, akkor felfüggeszthetik azok...","id":"201847__darvas_zsolt__valsaggocrol_eurorol_magyar_eselyekrol__kriziskontroll","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aca2a2b8-6ed1-45d2-8eed-94e349451245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8666c9ae-4ddf-4607-acb2-d29f58eb13e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/201847__darvas_zsolt__valsaggocrol_eurorol_magyar_eselyekrol__kriziskontroll","timestamp":"2018. november. 24. 17:30","title":"Miért ne térhetne át Magyarország az euróra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bca539-b921-4fb4-b59d-2c76d3fe4d94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ricky Jay lenyűgöző kártyatrükkjeivel mindenkit elkápráztatott, és elég valószínű, hogy ön több filmben is látta.","shortLead":"Ricky Jay lenyűgöző kártyatrükkjeivel mindenkit elkápráztatott, és elég valószínű, hogy ön több filmben is látta.","id":"20181126_Meghalt_a_legnagyobb_buvesz_akit_on_is_lathatott_a_vasznon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23bca539-b921-4fb4-b59d-2c76d3fe4d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0756f63-d9da-4652-90e1-73f3578e5ac2","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Meghalt_a_legnagyobb_buvesz_akit_on_is_lathatott_a_vasznon","timestamp":"2018. november. 26. 11:07","title":"Meghalt a legnagyobb bűvész, aki a kollégáit is lenyűgözte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c9aa2b-24ce-48f1-8f41-e2ed5130c517","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisebb, nem regisztrált gleccserek is jelentősen hozzájárultak a tengerszint emelkedéséhez a 20. században: hatásukra 5 centiméterrel lett magasabb a vízszint – derült ki osztrák kutatók tanulmányából. ","shortLead":"A kisebb, nem regisztrált gleccserek is jelentősen hozzájárultak a tengerszint emelkedéséhez a 20. században: hatásukra...","id":"20181125_kisebb_gleccserek_tengerszint_emelkedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73c9aa2b-24ce-48f1-8f41-e2ed5130c517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b25c47-a5e7-4ec5-878e-5d18dd607aaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_kisebb_gleccserek_tengerszint_emelkedese","timestamp":"2018. november. 25. 18:03","title":"5 centivel toltább feljebb a tengerszintet ismeretlen gleccserek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6341647b-3d7d-4cbb-badd-eb1d9de1d941","c_author":"","category":"tudomany","description":"Az Apple termékeit látva a legtöbbnek a mai napig Steve Jobs munkássága ugrik be, azonban a készülékek tervezésében Jobs jobbkezének, Jony Ive-nak is óriási szerepe van. Ive egy ideje kerüli a nyilvánosságot, de most újra az ő nevét harsogja a sajtó.","shortLead":"Az Apple termékeit látva a legtöbbnek a mai napig Steve Jobs munkássága ugrik be, azonban a készülékek tervezésében...","id":"20181126_apple_jony_ive_gyuru_gyemant_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6341647b-3d7d-4cbb-badd-eb1d9de1d941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7d3ab5-08ab-47b2-a8d9-1749ec496ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_apple_jony_ive_gyuru_gyemant_aukcio","timestamp":"2018. november. 26. 14:33","title":"Megint tervezett valamit az Apple halk szavú zsenije, Jony Ive – de ez most nem telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű játékot, ami a rajongók szerint a valaha készült egyik legjobb szerepjáték az űropera világában.","shortLead":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű...","id":"20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f03bd1-23b1-40aa-ac9b-9a7b662d86b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","timestamp":"2018. november. 25. 20:33","title":"Most érdemes letölteni: nagyon leárazták az egyik legjobb Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]