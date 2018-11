Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erősek az európai antiszemita sztereotípiák, miközben lassan feledésbe merül a holokauszt tragédiája – ez derül ki a CNN közvélemény-kutatásából.","shortLead":"Erősek az európai antiszemita sztereotípiák, miközben lassan feledésbe merül a holokauszt tragédiája – ez derül ki...","id":"20181127_Minden_otodik_magyarnak_eloitelete_van_a_zsidokkal_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bcc8bc-d910-4752-a1ce-5b04156b8f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Minden_otodik_magyarnak_eloitelete_van_a_zsidokkal_szemben","timestamp":"2018. november. 27. 14:57","title":"Minden ötödik magyarnak előítélete van a zsidókkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93ba992-5a41-413d-ba42-a256f2b1f26a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyenes Beszéd és az Egyenesen volt műsorvezetője Gulyás Márton műsorában fakadt ki az ellenzéki bénáskodásra. ","shortLead":"Az Egyenes Beszéd és az Egyenesen volt műsorvezetője Gulyás Márton műsorában fakadt ki az ellenzéki bénáskodásra. ","id":"20181125_Kalman_Olga_az_ellenzeki_teszetoszasagrol_ugy_kellett_nogatni_oket_hogy_szolaljanak_mar_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93ba992-5a41-413d-ba42-a256f2b1f26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0039f3a2-90a6-4dfa-9ce7-d7250b178595","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Kalman_Olga_az_ellenzeki_teszetoszasagrol_ugy_kellett_nogatni_oket_hogy_szolaljanak_mar_meg","timestamp":"2018. november. 25. 19:10","title":"Kálmán Olga az ellenzéki teszetoszaságról: úgy kellett nógatni őket, hogy szólaljanak már meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6019dbec-3a63-4812-a065-ba1f42711372","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cégek nyereségnövekedése már a hatodik egymást követő hónapban lassult októberben.","shortLead":"A cégek nyereségnövekedése már a hatodik egymást követő hónapban lassult októberben.","id":"20181127_Merseklodik_a_kereslet_a_kinai_termekek_irant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6019dbec-3a63-4812-a065-ba1f42711372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9b625b-8d65-4252-9439-6f415f367f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Merseklodik_a_kereslet_a_kinai_termekek_irant","timestamp":"2018. november. 27. 08:15","title":"Mérséklődik a kereslet a kínai termékek iránt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6601d08b-b512-43bc-88e0-529e01f361f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Final Fantasy Tactics: WotL érdekessége, hogy eredetileg a PlayStation konzoljaira szerelt játék volt, de népszerűsége miatt mobilokra is elkészítették. Egy több mint 4 ezer forintba kerülő játékról van szó, de a fejlesztő most 70 százalékkal olcsóbban adja.","shortLead":"A Final Fantasy Tactics: WotL érdekessége, hogy eredetileg a PlayStation konzoljaira szerelt játék volt, de...","id":"20181126_final_fantasy_tactics_war_of_the_lions_szerepjatek_android_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6601d08b-b512-43bc-88e0-529e01f361f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf8586e-a55b-48a2-885e-d3e1692ce96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_final_fantasy_tactics_war_of_the_lions_szerepjatek_android_mobiljatek","timestamp":"2018. november. 26. 12:03","title":"70%-os akció van most az egyik legjobb és legdrágább mobilos játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e205a9-ed49-4d32-ab95-95a34fc46072","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Soha senki nem fog a Learnél jobb tragédiát írni\", mondta Shakespeare klasszikusáról George Bernard Shaw.","shortLead":"\"Soha senki nem fog a Learnél jobb tragédiát írni\", mondta Shakespeare klasszikusáról George Bernard Shaw.","id":"20181126_Al_Pacino_lassan_beleorul_a_vesztesegbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e205a9-ed49-4d32-ab95-95a34fc46072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc3c000-0064-4294-88d0-45f582f578f4","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Al_Pacino_lassan_beleorul_a_vesztesegbe","timestamp":"2018. november. 26. 14:40","title":"Al Pacino megkapta a szerepet, \"amire mindenki vágyik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Kis_beszolassal_bucsuzik_a_kormanyszovivotol_a_Guardian_letiltott_ujsagiroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d786ed-992c-4eb6-a7ca-0d74a1498957","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Kis_beszolassal_bucsuzik_a_kormanyszovivotol_a_Guardian_letiltott_ujsagiroja","timestamp":"2018. november. 25. 17:53","title":"Kis beszólással búcsúzik a kormányszóvivőtől a Guardian letiltott újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dacb6d-e3b4-4f22-924d-fdbb20999b23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok nem akarják zaklatni a szigeten élőket, akik valószínűleg elföldelték a férfi testét.","shortLead":"A hatóságok nem akarják zaklatni a szigeten élőket, akik valószínűleg elföldelték a férfi testét.","id":"20181127_Egyelore_a_bennszulottek_szigeten_marad_a_megolt_amerikai_misszionarius_holtteste","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85dacb6d-e3b4-4f22-924d-fdbb20999b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e1f751-487a-4bf6-aaf7-36d4a9cfc8ae","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Egyelore_a_bennszulottek_szigeten_marad_a_megolt_amerikai_misszionarius_holtteste","timestamp":"2018. november. 27. 11:46","title":"Egyelőre a bennszülöttek szigetén marad a megölt amerikai misszionárius holtteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f7e487-f0cf-4da2-a64a-d9b69c00064c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kompakt, könnyű és igen komoly teljesítményű ez a bajor sportautó, mely kizárólag hátul hajt.","shortLead":"Kompakt, könnyű és igen komoly teljesítményű ez a bajor sportautó, mely kizárólag hátul hajt.","id":"20181126_kicsi_a_bors_de_eros_550_loeros_lett_a_bmw_m2_competition","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72f7e487-f0cf-4da2-a64a-d9b69c00064c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681f22aa-b2f4-4134-bded-23655c0a9d8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_kicsi_a_bors_de_eros_550_loeros_lett_a_bmw_m2_competition","timestamp":"2018. november. 26. 13:21","title":"Kicsi a bors, de erős: 550 lóerős lett a BMW M2 Competition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]