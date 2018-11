Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tatán rendeletben tiltották be a tűzijátékok használatát. ","shortLead":"Tatán rendeletben tiltották be a tűzijátékok használatát. ","id":"20181126_Egy_magyar_varosban_mar_biztos_nem_lesz_petardazas_szilveszterkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3947b6-7c86-4f1b-9851-65c230731b4f","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Egy_magyar_varosban_mar_biztos_nem_lesz_petardazas_szilveszterkor","timestamp":"2018. november. 26. 09:01","title":"Egy magyar városban már biztos nem lesz petárdázás szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanok pedig egyszerűen más területekre mentek, kevésbé vannak szem előtt, de jellemzően nem a szállókat választották Szél Bernadett Facebok-posztja szerint. A politikus kikérte az adatokat.","shortLead":"A hajléktalanok pedig egyszerűen más területekre mentek, kevésbé vannak szem előtt, de jellemzően nem a szállókat...","id":"20181125_Nyolc_hajlektalant_zsuppolt_be_a_rendorseg_egy_honap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719214fc-bd1b-40a9-8e59-cc83a62cd563","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Nyolc_hajlektalant_zsuppolt_be_a_rendorseg_egy_honap_alatt","timestamp":"2018. november. 25. 12:25","title":"Nyolc hajléktalant zsuppolt be a rendőrség egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a menekültvédelmet egy holland templom.","shortLead":"Új szintre emelte a menekültvédelmet egy holland templom.","id":"20181126_Ilyen_amikor_a_menekulteken_tenyleg_segit_az_imadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ee439-2f25-4b9d-91b5-ef0a653a4adc","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Ilyen_amikor_a_menekulteken_tenyleg_segit_az_imadsag","timestamp":"2018. november. 26. 13:13","title":"Ilyen, amikor a menekülteken tényleg segít az imádság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat okosodtak a televíziókészülékek az elmúlt évekbenül, és a magyar fogyasztók is egyre szélesebb körben használják ki a készülékek által nyújtott lehetőségeket – mutat rá az LG Magyarország friss felmérése. Rohamosan nő az előfizetéses on-demand szolgáltatások népszerűsége, de zenehallgatásra is egyre többen használják a tévéjüket. Mindezek mellett továbbra is az ingyenes videómegosztók a legnépszerűbbek.","shortLead":"Sokat okosodtak a televíziókészülékek az elmúlt évekbenül, és a magyar fogyasztók is egyre szélesebb körben használják...","id":"20181125_lg_okosteve_felhasznalasi_szokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e388052-f778-4765-975a-9efa0cf62c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_lg_okosteve_felhasznalasi_szokasok","timestamp":"2018. november. 25. 18:33","title":"Mit néznek a tévében a magyarok, ha okos a készülék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy macedón tévé oldalán jelent meg egy cikk, amely alapján a magyar diplomácia nem csak Tiranában kapcsolódott be Gruevszki megszöktetésébe.","shortLead":"Egy macedón tévé oldalán jelent meg egy cikk, amely alapján a magyar diplomácia nem csak Tiranában kapcsolódott be...","id":"20181125_A_kulugy_szerint_kacsa_hogy_Gruevszkit_magyar_segitseggel_pattant_meg_Szkopjebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f105371-d992-4bf3-874b-04fbb19aa995","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_A_kulugy_szerint_kacsa_hogy_Gruevszkit_magyar_segitseggel_pattant_meg_Szkopjebol","timestamp":"2018. november. 25. 18:23","title":"A külügy szerint kacsa, hogy Gruevszki magyar segítséggel pattant meg Szkopjéból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","shortLead":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","id":"20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ab5ac4-c2e1-42ac-b73b-f58b88eb73db","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","timestamp":"2018. november. 26. 19:16","title":"Beázik a szombathelyi sürgősségi, kukákkal fogják fel a becsöpögő vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor- és lőszergyártás is lesz Magyarországon.","shortLead":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor...","id":"20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871e7f87-2d6c-43ad-941a-ef42216e2fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","timestamp":"2018. november. 26. 08:47","title":"Németh Szilárd: 50 évre emelnék a hadkötelezettséget, mert „ekkorra válnak férfivá az ifjak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most szomorú 13 brit.","shortLead":"Most szomorú 13 brit.","id":"20181126_Jobb_keson_mint_soha_az_Europai_Birosag_engedi_a_Brexittargyalasok_elinditasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8bcf4c-4e7d-4cab-bd48-48c585e9d570","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Jobb_keson_mint_soha_az_Europai_Birosag_engedi_a_Brexittargyalasok_elinditasat","timestamp":"2018. november. 26. 11:21","title":"Jobb későn, mint soha: az Európai Bíróság engedi a Brexit-tárgyalások elindítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]