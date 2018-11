Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcdb0893-8c61-4eea-93c5-898a801173bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Alexander Gerst űrhajós a Nemzetköz Űrállomás (ISS) fedélzetéről rögzítette, ahogy Bajkonurból fellövik a Progress űrhajót.","shortLead":"A német Alexander Gerst űrhajós a Nemzetköz Űrállomás (ISS) fedélzetéről rögzítette, ahogy Bajkonurból fellövik...","id":"20181125_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fellovese_video_alexander_gerst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb0893-8c61-4eea-93c5-898a801173bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da0bd9f-6fda-4696-be2e-7fc5a2a24db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fellovese_video_alexander_gerst","timestamp":"2018. november. 25. 20:03","title":"Lenyűgöző timelapse videó: így néz ki az űrből egy földi rakétakilövés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kulturális bizottság fideszes elnöke szerint még tart a tervezet véglegesítéséről szóló vita.","shortLead":"A kulturális bizottság fideszes elnöke szerint még tart a tervezet véglegesítéséről szóló vita.","id":"20181126_Biztosan_nem_vezetik_be_jovore_az_uj_alaptantervet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27967f35-f378-4353-bf96-a4a6a95feef0","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Biztosan_nem_vezetik_be_jovore_az_uj_alaptantervet","timestamp":"2018. november. 26. 13:27","title":"Biztosan nem vezetik be jövőre az új alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73801a5-f5e0-4b35-836e-375c1a33b3b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus német sportkocsi alap vonalvezetése változatlan maradt, de a részletek sokat finomodtak. ","shortLead":"Az ikonikus német sportkocsi alap vonalvezetése változatlan maradt, de a részletek sokat finomodtak. ","id":"20181126_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c73801a5-f5e0-4b35-836e-375c1a33b3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97fdef5-0706-40bc-a7c8-3268efaea24e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi","timestamp":"2018. november. 26. 08:21","title":"Kiszivárgott gyári fotókon a teljesen új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kifogásolta Székely László ombudsman, hogy csak az anyáknak jár a diákhitellel kapcsolatos kedvezmény, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint nem indokolt semmilyen módosítás.","shortLead":"Hiába kifogásolta Székely László ombudsman, hogy csak az anyáknak jár a diákhitellel kapcsolatos kedvezmény, az Emberi...","id":"20181127_A_miniszterium_szerint_rendben_van_hogy_az_apaknak_nem_jar_diakhitelkedvezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f63128d-53ef-4a03-8ee5-20bab292c6e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_miniszterium_szerint_rendben_van_hogy_az_apaknak_nem_jar_diakhitelkedvezmeny","timestamp":"2018. november. 27. 08:23","title":"A minisztérium szerint rendben van, hogy az apáknak nem jár diákhitel-kedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48ca362-d252-4ce1-b531-2bf3488db9de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz nagykövetség és konzulátus előtt is voltak megmozdulások, a nacionalisták a parlament előtt tüntettek. ","shortLead":"Az orosz nagykövetség és konzulátus előtt is voltak megmozdulások, a nacionalisták a parlament előtt tüntettek. ","id":"20181126_Oroszukran_konfliktus_Ukrajnaban_egy_diplomata_autot_is_felgyujtottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b48ca362-d252-4ce1-b531-2bf3488db9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116f741f-ecdf-4e6b-b015-11e6b6c260cd","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Oroszukran_konfliktus_Ukrajnaban_egy_diplomata_autot_is_felgyujtottak","timestamp":"2018. november. 26. 18:46","title":"Orosz-ukrán konfliktus: Ukrajnában egy diplomata autót is felgyújtottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a03e25b-f754-4917-a952-39316ad8678f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Versenyképességi Tanács egyebek mellett az adózás egyszerűsítésére, az adóadminisztráció gyorsítására tett javaslatot.","shortLead":"A Nemzeti Versenyképességi Tanács egyebek mellett az adózás egyszerűsítésére, az adóadminisztráció gyorsítására tett...","id":"20181127_Versenykepesseg_ezeken_akar_valtoztatni_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a03e25b-f754-4917-a952-39316ad8678f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6826ea97-73d1-4f4e-8d8b-13c0a400810e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Versenykepesseg_ezeken_akar_valtoztatni_a_kormany","timestamp":"2018. november. 27. 13:31","title":"Versenyképesség: ezeken akar változtatni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c9aa2b-24ce-48f1-8f41-e2ed5130c517","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisebb, nem regisztrált gleccserek is jelentősen hozzájárultak a tengerszint emelkedéséhez a 20. században: hatásukra 5 centiméterrel lett magasabb a vízszint – derült ki osztrák kutatók tanulmányából. ","shortLead":"A kisebb, nem regisztrált gleccserek is jelentősen hozzájárultak a tengerszint emelkedéséhez a 20. században: hatásukra...","id":"20181125_kisebb_gleccserek_tengerszint_emelkedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73c9aa2b-24ce-48f1-8f41-e2ed5130c517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b25c47-a5e7-4ec5-878e-5d18dd607aaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_kisebb_gleccserek_tengerszint_emelkedese","timestamp":"2018. november. 25. 18:03","title":"5 centivel toltább feljebb a tengerszintet ismeretlen gleccserek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483bb121-73cd-4c29-93dd-51cd0bb5c5d4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A női zsenikről mindig elfeledkeznek, legalábbis egészen a közelmúltig a világ nagyobb részén nem engedték, hogy azok legyenek - mutat rá Eric Weiner filozófus. ","shortLead":"A női zsenikről mindig elfeledkeznek, legalábbis egészen a közelmúltig a világ nagyobb részén nem engedték, hogy azok...","id":"20181127_A_tortenelem_miert_van_hijan_a_noi_zseniknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483bb121-73cd-4c29-93dd-51cd0bb5c5d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe20efd-0d99-4903-9601-afea6453ce3d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181127_A_tortenelem_miert_van_hijan_a_noi_zseniknek","timestamp":"2018. november. 27. 13:15","title":"A történelem miért van híján a női zseniknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]