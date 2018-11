Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef2b1963-af52-4ae0-9fdc-c0b90ebe186e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország első vidéki állatkertje újabb jövevénnyel, egy igazi kuriózummal gyarapodott.","shortLead":"Magyarország első vidéki állatkertje újabb jövevénnyel, egy igazi kuriózummal gyarapodott.","id":"20181113_Debreceni_allatkert_leopardmacska_europai_fajmento_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef2b1963-af52-4ae0-9fdc-c0b90ebe186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fd1d2a-1d4d-482d-84a7-bba8d3a2323a","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Debreceni_allatkert_leopardmacska_europai_fajmento_program","timestamp":"2018. november. 13. 14:57","title":"Nagyon ritka és őrülten cuki leopárdmacska született a Debreceni Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c0e121-faec-493f-a0ae-58a2a056a6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tolvaj elfogásában még az eredeti Ross, vagyis David Schwimmer is kivette a részét. Meg is hálálták neki a brit rendőrök.","shortLead":"A tolvaj elfogásában még az eredeti Ross, vagyis David Schwimmer is kivette a részét. Meg is hálálták neki a brit...","id":"20181113_jobaratok_ross_geller_david_schwimmer_sortolvaj_hasonmas_blackpool_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c0e121-faec-493f-a0ae-58a2a056a6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a38738-68ae-4165-85fc-198421eedddd","keywords":null,"link":"/elet/20181113_jobaratok_ross_geller_david_schwimmer_sortolvaj_hasonmas_blackpool_london","timestamp":"2018. november. 13. 15:44","title":"Elfogták a sörtolvajt, aki majdnem úgy néz ki, mint a Jóbarátokból Ross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1f76f2-9459-46ab-a490-4e3dc8b9d50a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Országos Széchenyi Könyvtár Piliscsabára tervezett raktárának tervezését az eredetileg becsült árnál drágábban vállalták. ","shortLead":"Az Országos Széchenyi Könyvtár Piliscsabára tervezett raktárának tervezését az eredetileg becsült árnál drágábban...","id":"20181112_Meszaros_gyerekeinek_cege_tervezi_az_OSZK_uj_piliscsabai_raktarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d1f76f2-9459-46ab-a490-4e3dc8b9d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3ad9e2-c04b-447b-82c8-53e87543662f","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Meszaros_gyerekeinek_cege_tervezi_az_OSZK_uj_piliscsabai_raktarat","timestamp":"2018. november. 12. 12:27","title":"Mészáros gyerekeinek cége tervezi az OSZK új piliscsabai raktárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","shortLead":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","id":"20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaedce-8b17-4caf-a2d4-50a729ef7894","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","timestamp":"2018. november. 12. 10:38","title":"Porig égett háza előtt szelfizett Gerard Butler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence szerint az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésére semmitmondó választ adott a legfőbb ügyész, Tordai ezért felállt a helyéről, hogy bohócorrot adjon Polt Péternek. ","shortLead":"Tordai Bence szerint az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésére semmitmondó választ adott a legfőbb ügyész, Tordai ezért...","id":"20181112_Nagyon_nem_tetszett_Polt_Peternek_hogy_bohocorrot_vitt_neki_a_Parbeszed_politikusa__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76af293-996a-406b-ba10-350b35908396","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Nagyon_nem_tetszett_Polt_Peternek_hogy_bohocorrot_vitt_neki_a_Parbeszed_politikusa__video","timestamp":"2018. november. 12. 19:32","title":"Nagyon nem tetszett Polt Péternek, hogy bohócorrot vitt neki a Párbeszéd politikusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután a kormány nem akar változtatni a jelenlegi szabályokon, a párt beadott egy javaslatot, amely az alacsony nyugdíjúaknak kedvezne. ","shortLead":"Miután a kormány nem akar változtatni a jelenlegi szabályokon, a párt beadott egy javaslatot, amely az alacsony...","id":"20181113_Igazsagosabb_nyugdijpremiumot_javasol_az_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb46cfa4-86a1-40f4-826c-2a9603868969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Igazsagosabb_nyugdijpremiumot_javasol_az_MSZP","timestamp":"2018. november. 13. 18:15","title":"Igazságosabb nyugdíjprémiumot javasol az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a760cc62-3bbe-488a-83f6-0a3966e8ee9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Zsédenynél, szemből átsodródó autó vezetője éppen elaludt a volán mögött. ","shortLead":"A Zsédenynél, szemből átsodródó autó vezetője éppen elaludt a volán mögött. ","id":"20181113_baleset_sarvar_elalvo_autos_84_es_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a760cc62-3bbe-488a-83f6-0a3966e8ee9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9777f45-307e-4e62-bf4e-a2f9085b3f05","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_baleset_sarvar_elalvo_autos_84_es_ut","timestamp":"2018. november. 13. 15:40","title":"Videón egy súlyos baleset előtti pillanatok a 84-es útról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aaf0d2-b113-41be-aee0-44de2cecb884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Magyarországon 17 ezer felnőttre jut egy állami intézményben dolgozó pszichiáter, a gyerekek esetében viszont még ennél is riasztóbb a helyzet.","shortLead":"Ma Magyarországon 17 ezer felnőttre jut egy állami intézményben dolgozó pszichiáter, a gyerekek esetében viszont még...","id":"20181113_Ot_megyeben_egyaltalan_nincs_gyermekpszichiater_az_allami_intezmenyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6aaf0d2-b113-41be-aee0-44de2cecb884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9603dfc-2b5e-4076-b055-a974f18ef10f","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Ot_megyeben_egyaltalan_nincs_gyermekpszichiater_az_allami_intezmenyekben","timestamp":"2018. november. 13. 10:20","title":"Öt megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter az állami intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]