Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filmügyi kormánybiztos már csak néhány hétig maradhat a TV2 élén, a csatorna menedzsmentjét is szinte teljesen lecserélhetik.","shortLead":"A filmügyi kormánybiztos már csak néhány hétig maradhat a TV2 élén, a csatorna menedzsmentjét is szinte teljesen...","id":"20181113_444_Nemsokara_osszeall_a_nagy_kormanyzati_mediaholding","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a443517-c49b-4e7b-bf14-3ef49f1e0eeb","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_444_Nemsokara_osszeall_a_nagy_kormanyzati_mediaholding","timestamp":"2018. november. 13. 10:48","title":"Nemsokára összeáll a nagy kormányzati médiaholding, Vajnának mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10a60d2-c341-418b-9d77-526a04d92159","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leginkább a családjuk kíváncsi a véleményükre és világ dolgairól is elsősorban a szüleiktől informálódnak a nyolcadikos (13-15 éves) gyerekek – áll az UNICEF Magyarország az ELTE TÁTK diákjainak közreműködésével végzett kutatásában.","shortLead":"Leginkább a családjuk kíváncsi a véleményükre és világ dolgairól is elsősorban a szüleiktől informálódnak a nyolcadikos...","id":"20181113_Csalad_gyerekek_tanarok_velemeny_informacio_kutatas_Unicef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a10a60d2-c341-418b-9d77-526a04d92159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ee70b6-6104-4117-9255-0c34951edfef","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Csalad_gyerekek_tanarok_velemeny_informacio_kutatas_Unicef","timestamp":"2018. november. 13. 10:59","title":"A magyar gyerekek szerint a szüleik igen, tanáraik kevésbé figyelnek a véleményükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fcc02-07c8-4405-8d42-f73f51bf2e92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felesége, Corinna Schumacher egy levélben engedett bepillantást a hétszeres világbajnok állapotába.","shortLead":"A felesége, Corinna Schumacher egy levélben engedett bepillantást a hétszeres világbajnok állapotába.","id":"20181113_Hosszu_ido_utan_megtudtunk_valamit_Michael_Schumacher_allapotarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=751fcc02-07c8-4405-8d42-f73f51bf2e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284af090-f1be-4259-8b55-3541cacf981a","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Hosszu_ido_utan_megtudtunk_valamit_Michael_Schumacher_allapotarol","timestamp":"2018. november. 13. 10:48","title":"Hosszú idő után megtudtunk valamit a családtól Michael Schumacher állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy bérszámfejtési hiba miatt fejenként 30 ezer euró prémiumot fizetett ki 230 dolgozójának egy belga acélmű.","shortLead":"Egy bérszámfejtési hiba miatt fejenként 30 ezer euró prémiumot fizetett ki 230 dolgozójának egy belga acélmű.","id":"20181112_Veletlenul_96_millio_forintot_utalt_tobb_szaz_dolgozojanak_egy_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a49248-6391-4b3e-ab40-f8a36018ca41","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Veletlenul_96_millio_forintot_utalt_tobb_szaz_dolgozojanak_egy_gyar","timestamp":"2018. november. 12. 13:34","title":"Véletlenül 9,6 millió forintot utalt több száz dolgozójának egy gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 7-től a Sony konzolján is játszható lesz a hazánkban is igen népszerű PlayerUnknown's Battlegrounds. ","shortLead":"December 7-től a Sony konzolján is játszható lesz a hazánkban is igen népszerű PlayerUnknown's Battlegrounds. ","id":"20181113_pubg_playerunknownss_battlegrounds_playstation_4_megjelenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afad3bb-589a-4032-ace9-6b3ba0eaffca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_pubg_playerunknownss_battlegrounds_playstation_4_megjelenes","timestamp":"2018. november. 13. 17:33","title":"Itt a bejelentés: PlayStationre is megjelenik az utóbbi idők egyik legjobb játéka, a PUBG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0345976-2ab3-425f-adc1-b3a41def7422","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen a vasárnapi Formula–1-es Brazil Nagydíj után szóváltásba keveredett Esteban Oconnal, mert a francia pilóta összeütközött vele a verseny közben.","shortLead":"Max Verstappen a vasárnapi Formula–1-es Brazil Nagydíj után szóváltásba keveredett Esteban Oconnal, mert a francia...","id":"20181112_f1_forma1_max_verstappen_esteban_ocon_brazil_nagydij_lokdosodes_utkozes_kozerdeku_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0345976-2ab3-425f-adc1-b3a41def7422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e69c15-d58c-4341-8595-1a66481a292a","keywords":null,"link":"/sport/20181112_f1_forma1_max_verstappen_esteban_ocon_brazil_nagydij_lokdosodes_utkozes_kozerdeku_munka","timestamp":"2018. november. 12. 13:27","title":"Közmunkára ítélték a lökdösődő F1-es pilótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c0e121-faec-493f-a0ae-58a2a056a6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tolvaj elfogásában még az eredeti Ross, vagyis David Schwimmer is kivette a részét. Meg is hálálták neki a brit rendőrök.","shortLead":"A tolvaj elfogásában még az eredeti Ross, vagyis David Schwimmer is kivette a részét. Meg is hálálták neki a brit...","id":"20181113_jobaratok_ross_geller_david_schwimmer_sortolvaj_hasonmas_blackpool_london","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28c0e121-faec-493f-a0ae-58a2a056a6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a38738-68ae-4165-85fc-198421eedddd","keywords":null,"link":"/elet/20181113_jobaratok_ross_geller_david_schwimmer_sortolvaj_hasonmas_blackpool_london","timestamp":"2018. november. 13. 15:44","title":"Elfogták a sörtolvajt, aki majdnem úgy néz ki, mint a Jóbarátokból Ross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fejlesztés elkezdődött, Fónagy János szerint a legnagyobb kihívás az egyéni és a közösségi közlekedés közti harc megvívása. ","shortLead":"A fejlesztés elkezdődött, Fónagy János szerint a legnagyobb kihívás az egyéni és a közösségi közlekedés közti harc...","id":"20181113_2019_vegere_kesz_lehet_az_egyseges_busz_es_vonatmenetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a83e8f-c11a-4c42-a967-1ac8b2e121cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_2019_vegere_kesz_lehet_az_egyseges_busz_es_vonatmenetrend","timestamp":"2018. november. 13. 16:00","title":"2019 végére kész lehet az egységes busz- és vonatmenetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]