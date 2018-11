Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról. A Magyar Helsinki Bizottság rátromfolt a dologra: feltárja a saját fideszes aknamunkáját.","shortLead":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról...","id":"20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1c47af-c567-46d2-808c-5705cf4fbd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","timestamp":"2018. november. 26. 10:53","title":"Soros elismerően csettint: a Helsinki Bizottság leleplezte a fideszes kapcsolatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539dcaac-2197-4f23-a9ae-a53688ad1a03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerősen is pert veszített a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks Hungary Zrt. a meghekkelt Orbán-interjú miatt kirúgott két szerkesztővel szemben.","shortLead":"Jogerősen is pert veszített a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks Hungary Zrt. a meghekkelt Orbán-interjú...","id":"20181127_Meghekkelt_Orbaninterju_jogerosen_pert_vesztett_a_Mediaworks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539dcaac-2197-4f23-a9ae-a53688ad1a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefdf656-abba-4e47-aa32-05e6de03df8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Meghekkelt_Orbaninterju_jogerosen_pert_vesztett_a_Mediaworks","timestamp":"2018. november. 27. 16:49","title":"Meghekkelt Orbán-interjú: jogerősen pert vesztett a Mediaworks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék hangsúlyozza, független szervezet, amely nem végez ellenőrzéseket politikai pártok követelései alapján. A DK fordult hozzá kérelmével.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék hangsúlyozza, független szervezet, amely nem végez ellenőrzéseket politikai pártok követelései...","id":"20181126_Nem_vizsgalja_az_ASZ_a_Gruevszkiszoktetes_koltsegeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3000e3df-4bda-43e3-993e-af5da85e2777","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nem_vizsgalja_az_ASZ_a_Gruevszkiszoktetes_koltsegeit","timestamp":"2018. november. 26. 16:02","title":"Nem vizsgálja az ÁSZ a Gruevszki-szöktetés költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi élettársát is megsebesítette, őt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A fiúk a helyszínen meghaltak. ","shortLead":"A 31 éves férfi élettársát is megsebesítette, őt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A fiúk a helyszínen...","id":"20181126_Mindket_nevelt_fiat_leszurta_egy_ferfi_Ozdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d650cb1-5154-48f2-b871-008bd581ea0f","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Mindket_nevelt_fiat_leszurta_egy_ferfi_Ozdon","timestamp":"2018. november. 26. 15:13","title":"Mindkét nevelt fiát leszúrta egy férfi Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393dd4dc-7abf-4260-b65d-92766b4d5b14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ismét megmutatta, hogyan fest majd a Fehér Ház karácsonyi dekorációja. Azt egyelőre nem tudjuk, melyik horrorból vették a díszletet. ","shortLead":"A first lady ismét megmutatta, hogyan fest majd a Fehér Ház karácsonyi dekorációja. Azt egyelőre nem tudjuk, melyik...","id":"20181126_Onnek_is_lesz_par_kerdese_ha_meglatja_milyen_karacsonyfak_lesznek_iden_a_Feher_Hazban__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393dd4dc-7abf-4260-b65d-92766b4d5b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a4fc4d-58ed-4eff-b264-80c00e2e612c","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Onnek_is_lesz_par_kerdese_ha_meglatja_milyen_karacsonyfak_lesznek_iden_a_Feher_Hazban__fotok","timestamp":"2018. november. 26. 19:12","title":"Önnek is lesz pár kérdése, ha meglátja, milyen karácsonyfák lesznek idén a Fehér Házban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kárpátalját nem érinti az intézkedés - döntött több órás vita után az ukrán parlament. ","shortLead":"Kárpátalját nem érinti az intézkedés - döntött több órás vita után az ukrán parlament. ","id":"20181126_Csak_az_Oroszorszaggal_hataros_teruletekre_vezetik_be_az_ukran_hadiallapotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0972db5-f8b2-4ed0-8e63-1a04d0d59fac","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Csak_az_Oroszorszaggal_hataros_teruletekre_vezetik_be_az_ukran_hadiallapotot","timestamp":"2018. november. 26. 20:56","title":"Csak az Oroszországgal határos területekre vezetik be az ukrán hadiállapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c287a20-faca-469f-9f7c-0b40c752fbe7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A társaság tanulmánya szerint fel kell készülni a megelőzésre, mert bár a gazdaságnak jót tesz, a helyiek nem mindig örülnek a rengeteg turistának.","shortLead":"A társaság tanulmánya szerint fel kell készülni a megelőzésre, mert bár a gazdaságnak jót tesz, a helyiek nem mindig...","id":"20181127_A_tulzott_turistaaradattol_felti_Budapestet_a_KPMG","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c287a20-faca-469f-9f7c-0b40c752fbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77f5686-7fdd-4d67-bfac-967292da3095","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_tulzott_turistaaradattol_felti_Budapestet_a_KPMG","timestamp":"2018. november. 27. 05:58","title":"A túlzott turistaáradattól félti Budapestet a KPMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem tudja elképzelni, hogy a globális felmelegedés káros hatással lenne az amerikai és a világgazdaságra.","shortLead":"Nem tudja elképzelni, hogy a globális felmelegedés káros hatással lenne az amerikai és a világgazdaságra.","id":"20181127_Donald_Trump_sajat_kormanya_klimajelentesenek_sem_hisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa3090a-1149-4a6d-bbe6-a3cde023090e","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Donald_Trump_sajat_kormanya_klimajelentesenek_sem_hisz","timestamp":"2018. november. 27. 05:22","title":"Donald Trump saját kormánya klímajelentésének sem hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]