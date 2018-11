Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Varju László megkérdezte a Magyar Nemzeti Bank elnökét, van-e neki vagy hozzátartozóinak lakástakarék-pénztári megtakarítása, ha igen, mikor kötötték ezt a szerződést.","shortLead":"A DK-s Varju László megkérdezte a Magyar Nemzeti Bank elnökét, van-e neki vagy hozzátartozóinak lakástakarék-pénztári...","id":"20181126_Matolcsy_nem_valaszolt_arra_a_kerdesre_vane_lakastakarekja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5adc6-cb05-4226-b55e-239df1cd2c08","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Matolcsy_nem_valaszolt_arra_a_kerdesre_vane_lakastakarekja","timestamp":"2018. november. 26. 15:12","title":"Matolcsy nem válaszolt arra a kérdésre, van-e lakástakarékja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha, egy percet sem működött a csodalift, a MÁV inkább körbefalazta.","shortLead":"Soha, egy percet sem működött a csodalift, a MÁV inkább körbefalazta.","id":"20181125_Akadalymentesites_a_MAV_inkabb_befalazta_a_20_eve_nem_mukodo_liftet_a_Nyugatinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3408285b-bc34-410b-bd9c-bf741a9e2e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Akadalymentesites_a_MAV_inkabb_befalazta_a_20_eve_nem_mukodo_liftet_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. november. 25. 14:03","title":"Akadálymentesítés: a MÁV inkább befalazta a 20 éve nem működő liftet a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem fogynak olyan jól az idei iPhone-ok, mint ahogyan arra az Apple számított. 