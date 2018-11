Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c7dc3ab-881f-4f89-bbf0-f143aee50513","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Need for Speed az egyik legnépszerűbb széria az autós játékok között, és most ráadásul akciós is. A benzingőz szerelmesei mindössze egy kávé árért szerezhetik be a Play áruházból.","shortLead":"A Need for Speed az egyik legnépszerűbb széria az autós játékok között, és most ráadásul akciós is. A benzingőz...","id":"20181125_need_for_speed_most_wanted_android_autoversenyzos_jatek_autos_jatek_mobiljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c7dc3ab-881f-4f89-bbf0-f143aee50513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ac30a1-8f0e-4618-a9b4-9f4fbfa87421","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_need_for_speed_most_wanted_android_autoversenyzos_jatek_autos_jatek_mobiljatek","timestamp":"2018. november. 25. 19:03","title":"Ezt is leárazták: 1790 forint helyett még néhány napig 349 forintért tölthető le a Need for Speed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd83516-a9ce-4e4c-98df-fdc649d22251","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Első lépésként a katonák átveszik a megyék igazgatását. ","shortLead":"Első lépésként a katonák átveszik a megyék igazgatását. ","id":"20181127_Hadiallapot_Ukrajnaban_igy_valtozik_az_allampolgarok_elete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd83516-a9ce-4e4c-98df-fdc649d22251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d817f035-4c16-4cd2-8714-9cd36595a6ca","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hadiallapot_Ukrajnaban_igy_valtozik_az_allampolgarok_elete","timestamp":"2018. november. 27. 14:59","title":"Hadiállapot Ukrajnában: így változik az állampolgárok élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3715604e-365c-4270-a7dd-261b5a6dadd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő az ellen a fideszes javaslat ellen tiltakozott így, amely brutálisan megemelné a rendkívüli munkaidőkeretet, vagyis a túlórát. ","shortLead":"A független képviselő az ellen a fideszes javaslat ellen tiltakozott így, amely brutálisan megemelné a rendkívüli...","id":"20181127_Szel_Bernadett_megkotozte_magat_hogy_a_rabszolgatorveny_ellen_tiltakozzon__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3715604e-365c-4270-a7dd-261b5a6dadd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bddc9da-edee-4b8f-b2ff-fc6ce71f2807","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Szel_Bernadett_megkotozte_magat_hogy_a_rabszolgatorveny_ellen_tiltakozzon__foto","timestamp":"2018. november. 27. 15:40","title":"Szél Bernadett megkötözte magát, hogy a rabszolgatörvény ellen tiltakozzon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor- és lőszergyártás is lesz Magyarországon.","shortLead":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor...","id":"20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871e7f87-2d6c-43ad-941a-ef42216e2fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","timestamp":"2018. november. 26. 08:47","title":"Németh Szilárd: 50 évre emelnék a hadkötelezettséget, mert „ekkorra válnak férfivá az ifjak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31c7a1c-cd1f-4e8a-90e6-536a6e197e4e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Gyors, de nem a legideálisabb választ adta a Fidesz a munkaerőhiányra. Az évi 400 órás túlóra lehetősége brutális, a dolgozók kizsákmányolásához vezethet, stresszt hoz a családi életbe, és újabb löketet adhat a külföldi munkavállalásnak.","shortLead":"Gyors, de nem a legideálisabb választ adta a Fidesz a munkaerőhiányra. Az évi 400 órás túlóra lehetősége brutális...","id":"20181126_munka_torvenykonyve_szakerto__munkajogasz_vosz_400_ora_tulora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f31c7a1c-cd1f-4e8a-90e6-536a6e197e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a400b1c-748c-4a85-8524-1f591c489986","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_munka_torvenykonyve_szakerto__munkajogasz_vosz_400_ora_tulora","timestamp":"2018. november. 26. 06:30","title":"Januártól bárkit akár egész évben túlóráztathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – kb. ezt üzeni a kormány a Trump-kormánynak. Csalódott Magyarországban az amerikai kormány, amiért az oroszoknak adtuk ki az általuk is kért fegyverkereskedőket, de a magyar kormányt sem kell félteni, ráripakodott az USA-ra.","shortLead":"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – kb. ezt üzeni a kormány a Trump-kormánynak. Csalódott Magyarországban...","id":"20181127_A_kormany_nem_ijed_meg_visszatamad_az_amerikai_kritikakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e42a2e5-4d73-4414-9184-43dbebd0b743","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_kormany_nem_ijed_meg_visszatamad_az_amerikai_kritikakra","timestamp":"2018. november. 27. 13:49","title":"A kormány nem ijed meg, visszatámad az amerikai kritikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára az ország területének közel hatvan százalékán elérhető a gépek közötti kommunikációra használható új keskenysávú IoT hálózati funkció – közölte a T-Systems Magyarország. Ezen keresztül már nagy számban kommunikálhatnak például az otthoni okos mérőórák, a mezőgazdasági járművek és ipari berendezések, a közszféra ellenőrző-eszközei és akár egyes egészségügyi mérőműszerek is. ","shortLead":"Mára az ország területének közel hatvan százalékán elérhető a gépek közötti kommunikációra használható új keskenysávú...","id":"20181127_magyar_telekom_tsystems_nbiot_halozat_lefedettsege_gepek_internete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d14de3b-07b7-424f-974f-00434825ea90","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_magyar_telekom_tsystems_nbiot_halozat_lefedettsege_gepek_internete","timestamp":"2018. november. 27. 12:33","title":"Már 60%-os a Telekom új mobilhálózatának lefedettsége, ami hamarosan elég fontossá válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy a Facebook Messenger a korábbi üzenetváltásokat kezdi el úgy megjeleníteni, mintha azok frissek lennének. A hibát mostanra már orvosolták.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy a Facebook Messenger a korábbi üzenetváltásokat kezdi el úgy megjeleníteni...","id":"20181127_facebook_messenger_bug_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c7cef6-e5e5-47b9-b4f2-96c45a4e3d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_facebook_messenger_bug_hiba","timestamp":"2018. november. 27. 11:33","title":"Nagyon kellemetlen hiba bukkant fel a Facebook Messengerben – ön is találkozott vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]