[{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira furcsa volt a szegénységről szóló adat, hogy a statisztikusokat kérdeztük meg, mi történt. Elmagyarázták, mi a változás oka.","shortLead":"Annyira furcsa volt a szegénységről szóló adat, hogy a statisztikusokat kérdeztük meg, mi történt. Elmagyarázták, mi...","id":"20181128_Valaszolt_a_KSH_ezert_tunik_ugy_hogy_nagyot_csokkent_a_szegenyek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3351c99-440b-41a3-8805-63ac9f7c6afb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Valaszolt_a_KSH_ezert_tunik_ugy_hogy_nagyot_csokkent_a_szegenyek_szama","timestamp":"2018. november. 28. 17:04","title":"Válaszolt a KSH: ezért tűnik úgy, hogy nagyot csökkent a szegények száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Mate 20 Próját nem véletlenül nevezik a jelenleg kapható legjobb telefonnak. Ám úgy tűnik, a Samsung jövő évi újdonsága, a Galaxy S10 ezt is könnyedén lekörözi majd.","shortLead":"A Huawei Mate 20 Próját nem véletlenül nevezik a jelenleg kapható legjobb telefonnak. Ám úgy tűnik, a Samsung jövő évi...","id":"20181127_samsung_galaxy_s10_huawei_mate_20_pro_antutu_benchmark_teszt_teljesitmenyteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2053470-078f-448a-8e25-ac686bc3ba68","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_samsung_galaxy_s10_huawei_mate_20_pro_antutu_benchmark_teszt_teljesitmenyteszt","timestamp":"2018. november. 27. 19:33","title":"Van egy telefon, ami még meg sem jelent, de már köröket ver a Huawei Mate 20 Próra az egyik teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439a6ac3-4ef1-4636-89c1-5ac15b3a625f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeleg a tél, az akkumulátorok esküdt ellensége. Vázoljuk, hogy mit kell tenni akkor, ha az aksi miatt nehezen, vagy egyáltalán nem indul az autó.","shortLead":"Közeleg a tél, az akkumulátorok esküdt ellensége. Vázoljuk, hogy mit kell tenni akkor, ha az aksi miatt nehezen, vagy...","id":"20181129_tamad_a_hideg_kelhet_a_bikazas_de_mit_es_hogyan_kell_tenni_ilyenkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=439a6ac3-4ef1-4636-89c1-5ac15b3a625f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b05da6-f678-43f9-95b3-8c6f32e72c0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_tamad_a_hideg_kelhet_a_bikazas_de_mit_es_hogyan_kell_tenni_ilyenkor","timestamp":"2018. november. 29. 06:41","title":"Támad a hideg, kellhet a bikázás, de mit és hogyan kell tenni ilyenkor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis az agy olyan részére bukkant, amely nem volt ismert az orvostudomány előtt. A felfedezés különböző neurológiai betegségek kezelését segítheti. ","shortLead":"A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis...","id":"20181128_emberi_agy_george_praxinos_neurologia_neurologus_parkinson_kor_endorestiform_nucleus_agykutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc881e5-47ea-47a8-9283-d715bdf82b82","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_emberi_agy_george_praxinos_neurologia_neurologus_parkinson_kor_endorestiform_nucleus_agykutatas","timestamp":"2018. november. 28. 11:33","title":"Van egy rejtett része az agynak, amit csak most fedeztek fel, a Parkinson-kór kezelésében is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a CEU hallgatói is azt kérik Orbántól, hagyják békén az egyetemet. Ugyanis egymást biztatják, hogy írjanak levelet a kormányfőnek, hátha ezzel sikerül valamit elérniük a kormánynál.","shortLead":"Közben a CEU hallgatói is azt kérik Orbántól, hagyják békén az egyetemet. Ugyanis egymást biztatják, hogy írjanak...","id":"20181128_Mar_a_CEU_hallgatoi_is_azt_kerik_Orbantol_hagyjak_beken_az_egyetemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5700f559-64b4-4ad5-bf06-984d6ec77984","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Mar_a_CEU_hallgatoi_is_azt_kerik_Orbantol_hagyjak_beken_az_egyetemet","timestamp":"2018. november. 28. 08:28","title":"Közeledik a határidő: a CEU már nem keresi a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c5fcd-1e8c-4f32-befd-9ec0b62c3a8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stephen Hillenburg halálát amiotrófiás laterálszklerózis, másnéven az ALS betegség okozta. 57 éves volt. ","shortLead":"Stephen Hillenburg halálát amiotrófiás laterálszklerózis, másnéven az ALS betegség okozta. 57 éves volt. ","id":"20181127_Meghalt_az_ember_aki_kitalalta_SpongyaBobot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c5fcd-1e8c-4f32-befd-9ec0b62c3a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71733347-0563-4cda-95f3-724100fa7c8c","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Meghalt_az_ember_aki_kitalalta_SpongyaBobot","timestamp":"2018. november. 27. 19:41","title":"Meghalt az ember, aki kitalálta SpongyaBobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd0cbd7-9710-40e2-89d1-631ed8f29381","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zavartalan a haladás.","shortLead":"Zavartalan a haladás.","id":"20181127_Felfuggesztettek_a_tuntetest_megindult_a_hatarforgalom_Zahonynal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cd0cbd7-9710-40e2-89d1-631ed8f29381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88151423-529e-45a0-9a23-51e4f655e8f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_Felfuggesztettek_a_tuntetest_megindult_a_hatarforgalom_Zahonynal","timestamp":"2018. november. 27. 11:23","title":"Felfüggesztették a tüntetést, megindult a határforgalom Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-bejegyzésben köszönte meg a támogatást választóinak a másfélmilliárdos bűnszervezetben elkövetett csalással gyanúsított fideszes Simonka György. A politikus továbbra azt állítja, önhibáján kívül csöppent a kiterjedt bűnügybe. ","shortLead":"Facebook-bejegyzésben köszönte meg a támogatást választóinak a másfélmilliárdos bűnszervezetben elkövetett csalással...","id":"20181127_Simonka_Csak_elszenvedoje_vagyok_ennek_az_egesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb4131a-1471-4e6d-93f2-bb90ec8ded50","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Simonka_Csak_elszenvedoje_vagyok_ennek_az_egesznek","timestamp":"2018. november. 27. 16:29","title":"Simonka: \"Csak elszenvedője vagyok ennek az egésznek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]