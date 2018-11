Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új tagokat választott szakosztályaiba a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia éves, rendes közgyűlésén. Vekerdy Tamás címzetes tag lett.","shortLead":"Új tagokat választott szakosztályaiba a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Széchenyi Irodalmi és Művészeti...","id":"20181128_Akademiai_tag_lett_Alfoldi_Robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557059f9-119d-4799-b453-2d51d7e91917","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Akademiai_tag_lett_Alfoldi_Robert","timestamp":"2018. november. 28. 15:23","title":"Akadémiai tag lett Alföldi Róbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0708bf-96ce-4b9b-8d7a-d453ae7397b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóság igen hasznos és látványos technológia. Most nem várt területen kamatoztatták. Előttünk a jövő tetkója? ","shortLead":"A kiterjesztett valóság igen hasznos és látványos technológia. Most nem várt területen kamatoztatták. Előttünk a jövő...","id":"20181128_tetovalas_kiterjeszett_valosag_olo_sabandija_sonic_the_hedgehog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef0708bf-96ce-4b9b-8d7a-d453ae7397b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577fbb26-c1b9-4e2d-a10e-5bc08e6296f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_tetovalas_kiterjeszett_valosag_olo_sabandija_sonic_the_hedgehog","timestamp":"2018. november. 28. 14:03","title":"Olyan tetoválást csinált magának egy videojátékos, hogy az ön szeme is elkerekedik, ha meglátja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az is kötelező a bíróra, ami nem az?","shortLead":"Az is kötelező a bíróra, ami nem az?","id":"20181127_Az_is_kotelezo_a_birora_ami_nem_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d8634f-2e0f-43eb-8a72-7dc1201bb679","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Az_is_kotelezo_a_birora_ami_nem_az","timestamp":"2018. november. 28. 13:30","title":"Cseles lépést tett az Országgyűlés a bírói függetlenség korlátozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább formálódik a magyar sajtó, miután Puch László eladta a Szabad Földet Mészáros Lőrincnek, integrálja a Vasárnapi Híreket a Népszavába.","shortLead":"Tovább formálódik a magyar sajtó, miután Puch László eladta a Szabad Földet Mészáros Lőrincnek, integrálja a Vasárnapi...","id":"20181129_Megszunik_a_Vasarnapi_Hirek_beleolvad_a_Nepszavaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424db0ac-bff0-4645-9557-d880a3065554","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Megszunik_a_Vasarnapi_Hirek_beleolvad_a_Nepszavaba","timestamp":"2018. november. 29. 12:33","title":"Megszűnik a Vasárnapi Hírek, beleolvad a Népszavába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott keresője. Az alkalmazottak annyira nem szívlelik a fejlesztést, hogy több ország városában is tüntettek miatta.","shortLead":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott...","id":"20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8dabff-d516-4e04-ac4c-498685a16efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","timestamp":"2018. november. 28. 07:33","title":"Több országban is tüntettek a Google alkalmazottai a Kínának épülő, cenzúrázott kereső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu valósággal dicsérte a magyar kormányfőt, amit szerinte az antiszemitizmus elleni küzdelemért érdemelt ki Orbán. ","shortLead":"Benjamin Netanjahu valósággal dicsérte a magyar kormányfőt, amit szerinte az antiszemitizmus elleni küzdelemért...","id":"20181127_Orbanrol_aradozott_egy_sort_az_izraeli_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071b9521-8257-4e36-a126-d1aa5db79429","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Orbanrol_aradozott_egy_sort_az_izraeli_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 27. 22:01","title":"A CNN-en áradozott egy sort Orbánról Benjamin Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c35ab7-b398-46e5-853d-ad1a454a9317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok tavaszig a nagyközönség elől elzárva élik mindennapjaikat, de itt van róluk néhány tündéri fotó. ","shortLead":"Az állatok tavaszig a nagyközönség elől elzárva élik mindennapjaikat, de itt van róluk néhány tündéri fotó. ","id":"20181127_Ime_nehany_foto_a_gyori_allatkert_negy_feher_kistigriserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26c35ab7-b398-46e5-853d-ad1a454a9317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ba1897-2466-4e8e-9c60-a8995fbe800c","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Ime_nehany_foto_a_gyori_allatkert_negy_feher_kistigriserol","timestamp":"2018. november. 27. 16:05","title":"Íme néhány fotó a győri állatkert négy fehér kistigriséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","shortLead":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","id":"20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5fc03a-bd58-455f-815f-4d4f6eeb5380","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","timestamp":"2018. november. 28. 08:21","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]