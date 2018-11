Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Székesfehérváron építhet multifunkciós csarnokot az Orbán Viktort is reptető Garancsi István cége. A munkát 25,7 milliárdért vállalták.","shortLead":"Székesfehérváron építhet multifunkciós csarnokot az Orbán Viktort is reptető Garancsi István cége. A munkát 25,7...","id":"20181128_Zsiros_megbizas_landolt_az_Orbant_repteto_Garancsi_Istvan_cegenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be67d78-d613-4023-9343-44f017eee29b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Zsiros_megbizas_landolt_az_Orbant_repteto_Garancsi_Istvan_cegenel","timestamp":"2018. november. 28. 10:37","title":"Megint zsíros megbízás landolt Garancsi István cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A határidőig várhatóan 80 ezren tesznek majd így, mondják fel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződésüket, a vállalati flottaszerződéseket nem számítva – közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége.","shortLead":"A határidőig várhatóan 80 ezren tesznek majd így, mondják fel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb...","id":"20181129_autosok_hatarido_kotelezo_gepjarmu_felelossegbiztositas_kgfb_szerzodes_biztositovaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72217071-8e93-476b-a367-bb22df7700ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_autosok_hatarido_kotelezo_gepjarmu_felelossegbiztositas_kgfb_szerzodes_biztositovaltas","timestamp":"2018. november. 29. 06:58","title":"Szorítja az idő az autósokat: szombatig leheg felmondani a kgfb-szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9e1bcf-37f7-44e4-84a9-ef273306e9ae","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az emberből nagyon könnyen áru lesz ott, ahol reménytelenség és kiszolgáltatottság van. A tanyavilágban egy tízezres településen akár 50-100 embert is rabszolgasorba vetnek. Világszerte pedig évente tízmilliók esnek áldozatul a modern kori rabszolgaságnak – legnagyobb számban nők és gyerekek. De Coll Ágnesnek és csapatának a Baptista Szeretetszolgálatnál sok embert sikerült már kimenekíteni és rehabilitálni, de még így is megdöbbentő számokról mesél.","shortLead":"Az emberből nagyon könnyen áru lesz ott, ahol reménytelenség és kiszolgáltatottság van. A tanyavilágban egy tízezres...","id":"20181128_Emberkereskedelem_De_Coll_Agnes_rabszolgasag_prostitucio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c9e1bcf-37f7-44e4-84a9-ef273306e9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41633fc3-1520-45d7-b212-75425687feaa","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Emberkereskedelem_De_Coll_Agnes_rabszolgasag_prostitucio","timestamp":"2018. november. 28. 16:23","title":"Szilvit ötezer forintért vették a gazdái. A férje adta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aad252c-befa-4e04-910e-55ab17bb8654","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óriási tűz miatt riasztották Hamburg tűzoltóit, de kiderült, hogy csak a naplemente volt az. A tűzoltók szerint nincs ezzel baj, inkább vakriasztás legyen, mint hogy valódi bajt ne vegyenek észre.","shortLead":"Óriási tűz miatt riasztották Hamburg tűzoltóit, de kiderült, hogy csak a naplemente volt az. A tűzoltók szerint nincs...","id":"20181128_Annyira_szepek_volt_a_hamburgi_naplemente_szinei_hogy_valaki_kihivta_a_tuzoltokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aad252c-befa-4e04-910e-55ab17bb8654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b478ef61-ddec-4a39-b688-a0804c3f8457","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Annyira_szepek_volt_a_hamburgi_naplemente_szinei_hogy_valaki_kihivta_a_tuzoltokat","timestamp":"2018. november. 28. 17:42","title":"Annyira szépek volt a hamburgi naplemente színei, hogy valaki kihívta a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányfő el is vitte egy körre a mozisztárt. ","shortLead":"A kormányfő el is vitte egy körre a mozisztárt. ","id":"20181128_Kopok__irta_Orban_a_videohoz_amiben_Chuck_Norrisszal_izmozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1699beab-b8c9-4e6f-919c-a66d6872f6d6","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Kopok__irta_Orban_a_videohoz_amiben_Chuck_Norrisszal_izmozik","timestamp":"2018. november. 28. 08:02","title":"Kopók – írta Orbán a videóhoz, amiben Chuck Norris-szal izmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Alig van már bérlakás Hódmezővásárhelyen, mert még Márki-Zay Péter megválasztása előtt kampány indult a bérlemények eladására, akár lakottan is. A polgármester a vásárlásba belehajszolt eladósodottakkal néz farkasszemet, és kénytelen széttárni a karját az igénylők előtt is, mert lakás, az nincs.","shortLead":"Alig van már bérlakás Hódmezővásárhelyen, mert még Márki-Zay Péter megválasztása előtt kampány indult a bérlemények...","id":"20181128_marki_zay_peter_berlakasok_hodmezovasarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca4ba3-6cd8-4e40-89a4-92cb82a201ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_marki_zay_peter_berlakasok_hodmezovasarhely","timestamp":"2018. november. 28. 06:30","title":"Újabb csontváz borult Márki-Zay Péterre az előző városvezetés szekrényéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc962a3-2b94-49d8-96a9-221d0359035a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ha a kormánytisztviselők munkakörülményeinek rendezése volt a \"tesztüzem\", akkor a munkavállalók megosztásával tervezi a kormány kiszolgálni a nagycsaládosokat – írja az e heti HVG.","shortLead":"Ha a kormánytisztviselők munkakörülményeinek rendezése volt a \"tesztüzem\", akkor a munkavállalók megosztásával tervezi...","id":"20181128_A_tobbseg_tuloraival_fizetik_ki_a_nagycsaladosoknak_nyujtott_konnyiteseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edc962a3-2b94-49d8-96a9-221d0359035a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492feee2-75e3-4558-9e26-6e3b9810cbde","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_A_tobbseg_tuloraival_fizetik_ki_a_nagycsaladosoknak_nyujtott_konnyiteseket","timestamp":"2018. november. 28. 16:57","title":"A többség túlóráival fizetik ki a nagycsaládosoknak nyújtott könnyítéseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452cecfb-bb8a-4804-a98e-b42ede0d2fc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semjén-féle javaslatban szereplő helyszínek zömét kihúzták a dokumentumból.","shortLead":"A Semjén-féle javaslatban szereplő helyszínek zömét kihúzták a dokumentumból.","id":"20181129_Visszakozik_a_bizottsag_kevesebb_helyszinen_tiltanak_meg_a_tuntetest_az_unnepnapokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452cecfb-bb8a-4804-a98e-b42ede0d2fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc93210-58b0-48fc-84be-cc84f1349dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Visszakozik_a_bizottsag_kevesebb_helyszinen_tiltanak_meg_a_tuntetest_az_unnepnapokon","timestamp":"2018. november. 29. 17:12","title":"Visszakozik a Fidesz, kevesebb helyszínen tiltanák meg a tüntetést az ünnepnapokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]