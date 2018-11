Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e239416-c97d-4c0b-bd43-eba0897e9c45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, az élet sokszor bonyolultabb, mint amit egy kormányzati plakát sugall.","shortLead":"Úgy tűnik, az élet sokszor bonyolultabb, mint amit egy kormányzati plakát sugall.","id":"20181130_Abel_Anita_valik_es_egeszen_mast_gondol_a_gyereke_jogairol_mint_Novak_Katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e239416-c97d-4c0b-bd43-eba0897e9c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e611e6a8-df3e-46e8-9543-871839ba6ba8","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Abel_Anita_valik_es_egeszen_mast_gondol_a_gyereke_jogairol_mint_Novak_Katalin","timestamp":"2018. november. 30. 07:22","title":"Ábel Anita válik, és egészen mást gondol a gyereke jogairól, mint Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőtt a beruházások száma, főleg az uniós forrásból történő fejlesztések, a céges kapacitásbővítés, valamint az ingatlanberuházások miatt.","shortLead":"Nagyot nőtt a beruházások száma, főleg az uniós forrásból történő fejlesztések, a céges kapacitásbővítés, valamint...","id":"20181129_Az_EUpenzek_es_az_epitkezesek_porgetik_a_beruhazasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012fef0f-0358-497f-a8a8-c08e0bc97d87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Az_EUpenzek_es_az_epitkezesek_porgetik_a_beruhazasokat","timestamp":"2018. november. 29. 10:37","title":"Az EU-pénzek és az építkezések pörgetik a beruházásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új tagokat választott szakosztályaiba a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia éves, rendes közgyűlésén. Vekerdy Tamás címzetes tag lett.","shortLead":"Új tagokat választott szakosztályaiba a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Széchenyi Irodalmi és Művészeti...","id":"20181128_Akademiai_tag_lett_Alfoldi_Robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557059f9-119d-4799-b453-2d51d7e91917","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Akademiai_tag_lett_Alfoldi_Robert","timestamp":"2018. november. 28. 15:23","title":"Akadémiai tag lett Alföldi Róbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308cd6-510c-4b8d-8c22-f66c3c3d0daa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rekordot Zabarban mérték.","shortLead":"A rekordot Zabarban mérték.","id":"20181129_Megvolt_az_osz_leghidegebb_reggele_12_fokot_mertek_Nogradban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5308cd6-510c-4b8d-8c22-f66c3c3d0daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad24556-d5b6-4641-a88a-a50d2b1195c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Megvolt_az_osz_leghidegebb_reggele_12_fokot_mertek_Nogradban","timestamp":"2018. november. 29. 08:57","title":"Megvolt az ősz leghidegebb reggele: -12 fokot mértek Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92bab00-99a6-4e0a-a6d1-145eece70706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok feltörése egyfajta macska-egér harc az Apple és a hackerkedésre szakosodott cégek között. Ha ez utóbbiak találnak egy rést, azt a cupertinóiak hamarosan lezárják. Most ismét fel lett adva a lecke: egy kaliforniai cég ugyanis azt állítja, képes feltörni bármilyen zárolt iPhone-t.","shortLead":"Az iPhone-ok feltörése egyfajta macska-egér harc az Apple és a hackerkedésre szakosodott cégek között. Ha ez utóbbiak...","id":"20181130_zarolt_iphone_feltorese_drivesavers","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92bab00-99a6-4e0a-a6d1-145eece70706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9abb44-9310-47fd-ab7f-24be914a0d0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_zarolt_iphone_feltorese_drivesavers","timestamp":"2018. november. 30. 11:03","title":"Főhet az Apple feje: valaki azt állítja, képes feltörni minden zárolt iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként -10 foknál is hidegebb lehet. ","shortLead":"Helyenként -10 foknál is hidegebb lehet. ","id":"20181130_A_tel_elso_hetvegejen_is_marad_a_hideg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5ab8d4-682d-49ed-bf9c-e7b9a7542a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_A_tel_elso_hetvegejen_is_marad_a_hideg","timestamp":"2018. november. 30. 06:15","title":"A tél első hétvégéjén is marad a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf030c-4ef4-42da-a303-c1cfa5d75bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy a csillagos német prémiummárka hogyan oldotta meg az önvezető autók és a járókelők közötti gesztusnyelvet.","shortLead":"Vázoljuk, hogy a csillagos német prémiummárka hogyan oldotta meg az önvezető autók és a járókelők közötti...","id":"20181129_az_sosztalyos_mercedes_automata_fenyjelzessel_kommunikal_a_gyalogosokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3acf030c-4ef4-42da-a303-c1cfa5d75bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54b55f7-567e-4222-b632-edce2f4109f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_az_sosztalyos_mercedes_automata_fenyjelzessel_kommunikal_a_gyalogosokkal","timestamp":"2018. november. 29. 11:21","title":"Az S-osztályos Mercedes automata fényjelzéssel kommunikál a gyalogosokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b4454f-94d1-4a01-9a0d-e289a138af01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rangos díjra jelölték a magyar filmet. ","shortLead":"Rangos díjra jelölték a magyar filmet. ","id":"20181130_Ruben_Brandt_a_gyujto_Satellite_dij_Beverly_Hills","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7b4454f-94d1-4a01-9a0d-e289a138af01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd7dede-7ce4-47f7-addc-d548812b3436","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Ruben_Brandt_a_gyujto_Satellite_dij_Beverly_Hills","timestamp":"2018. november. 30. 11:06","title":"A Hihetetlen családdal és a Kutyák szigetével versenyez a Ruben Brandt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]