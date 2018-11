Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Székesfehérváron építhet multifunkciós csarnokot az Orbán Viktort is reptető Garancsi István cége. A munkát 25,7 milliárdért vállalták.","shortLead":"Székesfehérváron építhet multifunkciós csarnokot az Orbán Viktort is reptető Garancsi István cége. A munkát 25,7...","id":"20181128_Zsiros_megbizas_landolt_az_Orbant_repteto_Garancsi_Istvan_cegenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be67d78-d613-4023-9343-44f017eee29b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Zsiros_megbizas_landolt_az_Orbant_repteto_Garancsi_Istvan_cegenel","timestamp":"2018. november. 28. 10:37","title":"Megint zsíros megbízás landolt Garancsi István cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","shortLead":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","id":"20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660e373-8815-4ea8-88ab-4b8248149e91","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","timestamp":"2018. november. 29. 14:46","title":"Egy kelenföldi Reál-boltban árulják Vajna Tímea fánkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mihez kezd egy középosztálybeli amerikai pár, ha nyugdíjba megy? Eladja mindenét és világkörüli útra indul. A Campbell házaspár legalábbis így határozott öt évvel ezelőtt.","shortLead":"Mihez kezd egy középosztálybeli amerikai pár, ha nyugdíjba megy? Eladja mindenét és világkörüli útra indul. A Campbell...","id":"20181128_Felszamolt_mindent_es_felcsapott_nomad_vilagutazonak_a_nyugdijas_hazaspar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27962c9-2933-4eaf-b82f-6abd6bd44eeb","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Felszamolt_mindent_es_felcsapott_nomad_vilagutazonak_a_nyugdijas_hazaspar","timestamp":"2018. november. 28. 11:35","title":"Felszámolt mindent és felcsapott nomád világutazónak a nyugdíjas házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a82a03-30e0-4218-9222-6ce876da7dc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"802 milliárd rubeles hitelt nyújtott a Közép-afrikai Köztársaságnak Oroszország második legnagyobb bankja. A VTB kölcsön a jelenlegi árfolyamon 10,5 milliárd eurót ér- írja az RFI francia közszolgálati rádió hírportálja","shortLead":"802 milliárd rubeles hitelt nyújtott a Közép-afrikai Köztársaságnak Oroszország második legnagyobb bankja. A VTB...","id":"20181129_Boduletes_banki_baki_Moszkvaban_rossz_orszagba_utaltak_105_milliard_eurot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a82a03-30e0-4218-9222-6ce876da7dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08f4e7b-e70b-4ce9-93e2-a48a5c64e662","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Boduletes_banki_baki_Moszkvaban_rossz_orszagba_utaltak_105_milliard_eurot","timestamp":"2018. november. 29. 12:31","title":"Bődületes banki baki Moszkvában, „rossz országba” utaltak 10,5 milliárd eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc962a3-2b94-49d8-96a9-221d0359035a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ha a kormánytisztviselők munkakörülményeinek rendezése volt a \"tesztüzem\", akkor a munkavállalók megosztásával tervezi a kormány kiszolgálni a nagycsaládosokat – írja az e heti HVG.","shortLead":"Ha a kormánytisztviselők munkakörülményeinek rendezése volt a \"tesztüzem\", akkor a munkavállalók megosztásával tervezi...","id":"20181128_A_tobbseg_tuloraival_fizetik_ki_a_nagycsaladosoknak_nyujtott_konnyiteseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edc962a3-2b94-49d8-96a9-221d0359035a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492feee2-75e3-4558-9e26-6e3b9810cbde","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_A_tobbseg_tuloraival_fizetik_ki_a_nagycsaladosoknak_nyujtott_konnyiteseket","timestamp":"2018. november. 28. 16:57","title":"A többség túlóráival fizetik ki a nagycsaládosoknak nyújtott könnyítéseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452cecfb-bb8a-4804-a98e-b42ede0d2fc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semjén-féle javaslatban szereplő helyszínek zömét kihúzták a dokumentumból.","shortLead":"A Semjén-féle javaslatban szereplő helyszínek zömét kihúzták a dokumentumból.","id":"20181129_Visszakozik_a_bizottsag_kevesebb_helyszinen_tiltanak_meg_a_tuntetest_az_unnepnapokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452cecfb-bb8a-4804-a98e-b42ede0d2fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc93210-58b0-48fc-84be-cc84f1349dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Visszakozik_a_bizottsag_kevesebb_helyszinen_tiltanak_meg_a_tuntetest_az_unnepnapokon","timestamp":"2018. november. 29. 17:12","title":"Visszakozik a Fidesz, kevesebb helyszínen tiltanák meg a tüntetést az ünnepnapokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban, hogy a munkahelyére igyekvő 8 millió polgár elintézhessen egy sürgős e-mailt. A Nikkei.com szerint Tokió így készül a 2020-as olimpiára, amikor a napi nyolcmillió utashoz még 1,3 millió sportrajongó is csatlakozik. Franciaország legnagyobb régiója, az Ile de France annyira fellelkesült a japán példán, hogy szerdától új programot hirdet meg a munkavállalóknak és a munkaadóknak – egyelőre kísérleti jelleggel – a La Défense negyedben.","shortLead":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban...","id":"20181128_Otmillio_forintnyi_eurot_kap_a_parizsi_kiserletben_az_a_dolgozo_aki_nem_a_reggeli_csucsban_megy_a_munkahelyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe271a0-8258-4745-9eeb-f4688a5db3c7","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Otmillio_forintnyi_eurot_kap_a_parizsi_kiserletben_az_a_dolgozo_aki_nem_a_reggeli_csucsban_megy_a_munkahelyere","timestamp":"2018. november. 28. 10:59","title":"Ötmillió forintnyi eurót kap a párizsi kísérletben az a dolgozó, aki nem a reggeli csúcsban megy a munkahelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte a jogszabály visszamenőleges hatályú megsemmisítését. ","shortLead":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte a jogszabály visszamenőleges hatályú megsemmisítését. ","id":"20181129_Ujabb_birosag_tamadta_meg_a_hajlektalantorvenyt_az_Alkotmanybirosagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44619ec8-663a-4bc4-8949-ba6d0d1ede07","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Ujabb_birosag_tamadta_meg_a_hajlektalantorvenyt_az_Alkotmanybirosagon","timestamp":"2018. november. 29. 16:37","title":"Újabb bíróság támadta meg a hajléktalantörvényt az Alkotmánybíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]