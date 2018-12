Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavaztak az EP-ben a macedón jogállamiságról, elfogadták a macedón jogállamiságról szóló jelentést.","shortLead":"Szavaztak az EP-ben a macedón jogállamiságról, elfogadták a macedón jogállamiságról szóló jelentést.","id":"20181129_Az_Europai_Parlament_felszolitotta_Magyarorszagot_adja_ki_Gruevszkit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f075de3-bbe6-4bc3-ad5b-54005692d06b","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Az_Europai_Parlament_felszolitotta_Magyarorszagot_adja_ki_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 29. 13:17","title":"Az Európai Parlament felszólította Magyarországot, adja ki Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság befagyasztja kapcsolatát a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséggel, amelynek így a tokiói olimpia versenyeinek előkészítését is fel kell függesztenie. A sportági szervezet ellen NOB-vizsgálat indul.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság befagyasztja kapcsolatát a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséggel, amelynek így a tokiói...","id":"20181130_nemzetkozi_okolvivo_szovetseg_aiba_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf24032-ed30-4176-a1cc-c76aa2b84a8a","keywords":null,"link":"/sport/20181130_nemzetkozi_okolvivo_szovetseg_aiba_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2018. november. 30. 13:24","title":"Hatalmas bajban van a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdea4b8d-2d93-4fed-8c66-4488deb0e03d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feltörekvő kis gyártótól érkező divatterepjáróba egy igen nagy kapacitású akkumulátor került.","shortLead":"A feltörekvő kis gyártótól érkező divatterepjáróba egy igen nagy kapacitású akkumulátor került.","id":"20181130_650_kilometeres_hatotavval_hodit_ez_az_uj_7_szemelyes_villanyterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdea4b8d-2d93-4fed-8c66-4488deb0e03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b6033f-9abe-41ba-ad82-b9ecf13969ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_650_kilometeres_hatotavval_hodit_ez_az_uj_7_szemelyes_villanyterepjaro","timestamp":"2018. november. 30. 11:21","title":"650 kilométeres hatótávval hódít ez az új 7 személyes villanyterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Idén novemberig 10 százalékkal több esetet regisztráltak, mint 2017-ben, akkor pedig 30 százalékkal nőtt a fertőzések száma az előző évhez képest.","shortLead":"Idén novemberig 10 százalékkal több esetet regisztráltak, mint 2017-ben, akkor pedig 30 százalékkal nőtt a fertőzések...","id":"20181129_A_WHO_szerint_lassan_ujra_elkezdhetunk_aggodni_a_kanyaro_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6773c6a-57ad-4283-80fa-e83506ed6783","keywords":null,"link":"/elet/20181129_A_WHO_szerint_lassan_ujra_elkezdhetunk_aggodni_a_kanyaro_miatt","timestamp":"2018. november. 29. 21:29","title":"A WHO szerint lassan újra elkezdhetünk aggódni a kanyaró miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn hajnalban országszerte többfelé ónos eső lehet, napközben már 7 fok lesz.","shortLead":"Hétfőn hajnalban országszerte többfelé ónos eső lehet, napközben már 7 fok lesz.","id":"20181130_Felmelegedes_de_onos_eso_is_johet_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3094f9f-485b-40e9-ba19-2e2fb12b143b","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Felmelegedes_de_onos_eso_is_johet_a_hetvegen","timestamp":"2018. november. 30. 17:32","title":"Felmelegedés, de ónos eső is jöhet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b11222-4dd9-47ca-880e-b66e66e1a2c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épületet áramtalanítani kellett. Ha vissza is lehet kapcsolni az áramot, ma este már akkor is csak konzervanyagot tud sugározni a csatorna. ","shortLead":"Az épületet áramtalanítani kellett. Ha vissza is lehet kapcsolni az áramot, ma este már akkor is csak konzervanyagot...","id":"20181130_atv_szekhaz_kigyulladt_adas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b11222-4dd9-47ca-880e-b66e66e1a2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9e584b-05b5-46b3-a90c-6130c4b01dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_atv_szekhaz_kigyulladt_adas","timestamp":"2018. november. 30. 17:03","title":"Nincs adás az ATV-n, mára hazaküldték a riportereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ddc3c7-2975-4e9e-8495-9cf1cb2151af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A saját készítésű drónok között is nagyon különlegesnek tűnik egy amerikai elektromérnök Flex-Plane nevű fejlesztése. ","shortLead":"A saját készítésű drónok között is nagyon különlegesnek tűnik egy amerikai elektromérnök Flex-Plane nevű fejlesztése. ","id":"20181129_dron_flex_plane_boeing_odysseus_repulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24ddc3c7-2975-4e9e-8495-9cf1cb2151af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2c35e0-7b93-4a55-bd10-de05348a911a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_dron_flex_plane_boeing_odysseus_repulo","timestamp":"2018. november. 29. 16:33","title":"Csináltak egy drónt, amelyik úgy néz ki, mintha egy hatalmas madár lenne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498edf48-7068-4c4b-9ec0-d85e22f0acab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van-e királynőibb annál, mint megtekinteni a saját királynői portrénkat?","shortLead":"Van-e királynőibb annál, mint megtekinteni a saját királynői portrénkat?","id":"20181201_Nagyon_meggyozo_Erzsebet_kiralyno_uj_portreja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=498edf48-7068-4c4b-9ec0-d85e22f0acab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f40267-e68e-40fa-9a6a-76ce1a9bc353","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Nagyon_meggyozo_Erzsebet_kiralyno_uj_portreja","timestamp":"2018. december. 01. 07:57","title":"Nagyon meggyőző Erzsébet királynő új portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]