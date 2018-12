Komoly feladatot kapott a Törvényszéken az ember, aki rikító zöld ingét Orbánnak adta

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"A parameter.sk vette észre, hogy Peter Pellegrini szlovák kormányfő méltatlankodott egy keveset amiatt, mert a felvidék 63-as főútjának egyik tábláját „magyarosították”.","shortLead":"A parameter.sk vette észre, hogy Peter Pellegrini szlovák kormányfő méltatlankodott egy keveset amiatt, mert a felvidék...","id":"20181130_Nem_tetszett_a_magyar_felirat_a_szlovak_miniszterelnoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f502b8f2-6168-4449-8a94-05a4813f0df5","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nem_tetszett_a_magyar_felirat_a_szlovak_miniszterelnoknek","timestamp":"2018. november. 30. 11:22","title":"Nem tetszett a magyar felirat a szlovák miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7391cad-c5f5-4edf-99f4-f51b2b9a5a13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szeptembertől felgyorsuló változások elérték a Duna TV-t és a hirado.hu szerkesztőségét is.","shortLead":"A szeptembertől felgyorsuló változások elérték a Duna TV-t és a hirado.hu szerkesztőségét is.","id":"20181130_Ujabb_tarvagas_a_kozmedianal_tavozott_a_Duna_TV_csatornaigazgatoja_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7391cad-c5f5-4edf-99f4-f51b2b9a5a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abe7e4c-3c93-4968-98dc-4b24037eea85","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Ujabb_tarvagas_a_kozmedianal_tavozott_a_Duna_TV_csatornaigazgatoja_is","timestamp":"2018. november. 30. 14:54","title":"Újabb tarvágás a közmédiánál: távozott a Duna TV csatornaigazgatója is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd344399-4710-4b20-89ab-1f443bb9f3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fogyatékkal élők védelméről szóló törvény megsértésével vádolja egy vak férfi a Playboyt, kártérítésért perel.","shortLead":"A fogyatékkal élők védelméről szóló törvény megsértésével vádolja egy vak férfi a Playboyt, kártérítésért perel.","id":"20181130_Beperelte_egy_vak_ferfi_a_Playboyt_mert_latasserultek_nem_olvashatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd344399-4710-4b20-89ab-1f443bb9f3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba6bbf6-75d7-401b-a932-eb10ee99cbfa","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Beperelte_egy_vak_ferfi_a_Playboyt_mert_latasserultek_nem_olvashatjak","timestamp":"2018. november. 30. 12:30","title":"Beperelte egy vak férfi a Playboyt, mert látássérültek nem olvashatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77635ff3-f811-4ade-9416-a8644d93a1fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók bukkantak rá egy új pókfajra, amely még az emlősökhöz képest is szokatlanul odaadóan viselkedik az utódaival.","shortLead":"Kínai kutatók bukkantak rá egy új pókfajra, amely még az emlősökhöz képest is szokatlanul odaadóan viselkedik...","id":"20181130_ugropok_tajvan_pokfaj_tej_emlos_szoptatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77635ff3-f811-4ade-9416-a8644d93a1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc67912-e5f2-4729-977a-b91ed81dd5a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_ugropok_tajvan_pokfaj_tej_emlos_szoptatas","timestamp":"2018. november. 30. 11:33","title":"Felfedeztek egy új pókfajt, amelyik úgy szoptatja a kicsinyeit, mint az emlősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg a megfelelő körülmények a kényelmes és zavartalan közös gondolkodásra, kreatív együttműködésre. De hogyan hozhatunk létre olyan tereket, amelyekben mindenki jól érzi magát, hatékonyan támogatják a mindennapi munkavégzést és kommunikációt, emellett pedig költséghatékony megoldást jelentenek a cég számára?","shortLead":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg...","id":"20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912aa0f5-9c51-41ce-bed8-dfb9f12147ca","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","timestamp":"2018. december. 01. 07:30","title":"Minden tárgyaló foglalt? Akkor ezt olvassa el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7795622-cbc7-4bbc-adad-3b04f78a72d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen hívásra elég töltöttségük maradt.","shortLead":"Egyetlen hívásra elég töltöttségük maradt.","id":"20181130_Egy_horror_is_kezdodhetne_igy_eltevedtek_a_teli_erdoben_es_merult_a_telefonjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7795622-cbc7-4bbc-adad-3b04f78a72d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117a43e5-f25b-4f28-9f77-3ddd09469c62","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Egy_horror_is_kezdodhetne_igy_eltevedtek_a_teli_erdoben_es_merult_a_telefonjuk","timestamp":"2018. november. 30. 16:05","title":"Egy horror is kezdődhetne így: eltévedtek a téli erdőben, és merült a telefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karitatív szervezet megnyitóján a luxus-politikusfeleség is ott volt.","shortLead":"A karitatív szervezet megnyitóján a luxus-politikusfeleség is ott volt.","id":"20181130_Rogan_Cecilia_adta_at_a_Mikulasgyarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df11fb0-8723-4eb1-9af9-1a871d654cde","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Rogan_Cecilia_adta_at_a_Mikulasgyarat","timestamp":"2018. november. 30. 20:28","title":"Rogán Cecília adta át a Mikulásgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cab88d5-39b2-4a9e-b5a3-d496d7f81c14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181201_Atszokott_egy_katona_EszakKoreabol_DelKoreaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cab88d5-39b2-4a9e-b5a3-d496d7f81c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea84773-4799-4671-bb54-0643ff17b0ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Atszokott_egy_katona_EszakKoreabol_DelKoreaba","timestamp":"2018. december. 01. 11:14","title":"Átszökött egy katona Észak-Koreából Dél-Koreába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]