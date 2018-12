Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f223d1f-35df-4735-96d5-d964c04171ef","c_author":"RTL Hírek","category":"kkv","description":"Évente legalább félmilliárd forint bérleti díjat kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, ha jövőre is használni szeretné az eddigi lőteret. Eddig évi másfél millió forintért bérelték- értesült az RTL Klub híradója. ","shortLead":"Évente legalább félmilliárd forint bérleti díjat kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, ha jövőre is...","id":"20181202_15_millio_helyett_fel_milliardot_kellene_fizetnie_a_nagykanizsai_lovesz_egyletnek_de_miert_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f223d1f-35df-4735-96d5-d964c04171ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd4509-b241-49b5-be85-c60f19a7dc08","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_15_millio_helyett_fel_milliardot_kellene_fizetnie_a_nagykanizsai_lovesz_egyletnek_de_miert_is","timestamp":"2018. december. 02. 19:55","title":"1,5 millió helyett fél milliárdot kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, de miért is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Tudjuk, advent van, most kezdődik csak igazán a hajtás, de a gyerekek mégis csak várnak a csodára. Csak pár hetünk van arra, hogy ezt megteremtsük, de hogyan? Van pár ötletünk.","shortLead":"Tudjuk, advent van, most kezdődik csak igazán a hajtás, de a gyerekek mégis csak várnak a csodára. Csak pár hetünk van...","id":"20181202_Segitseg_jon_a_karacsony_mihez_kezdjek_a_gyerekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5037c545-27e5-40de-a7d0-2e13d54064d7","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Segitseg_jon_a_karacsony_mihez_kezdjek_a_gyerekkel","timestamp":"2018. december. 02. 09:30","title":"Segítség, jön a karácsony, mihez kezdjek a gyerekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9306745c-746d-4ef3-ab7e-769513774610","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az autó két utasa vesztette életét a Szekszárd térségében történt balesetben.","shortLead":"Az autó két utasa vesztette életét a Szekszárd térségében történt balesetben.","id":"20181201_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M6oson_ketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9306745c-746d-4ef3-ab7e-769513774610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e97d343-0c80-4736-b8c0-63825f9f43ea","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181201_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M6oson_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. december. 01. 13:30","title":"Kamion és személyautó ütközött az M6-oson, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b13b5e3-2048-4506-90b6-0579ffc52abc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Frontier Airlines Las Vegasból Tampába tartó járatának egyik utasa készítette a rövid videót, amelyen jól látható, hogy a felszállást követően csúnyán megsérül a hajtómű. ","shortLead":"A Frontier Airlines Las Vegasból Tampába tartó járatának egyik utasa készítette a rövid videót, amelyen jól látható...","id":"20181201_Felvette_az_utas_ahogy_repules_kozben_levalik_a_gep_hajtomuvenek_boritasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b13b5e3-2048-4506-90b6-0579ffc52abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f20395f-affd-4a0a-bd57-2f083c37a914","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Felvette_az_utas_ahogy_repules_kozben_levalik_a_gep_hajtomuvenek_boritasa","timestamp":"2018. december. 01. 17:24","title":"Felvette az utas, ahogy a levegőben leválik a gép hajtóművének borítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium szóvivője, reagálva Washington azon vádjára, hogy Irán egy újabb rakétatesztjével ismét megsértette a nukleáris programjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodást.","shortLead":"Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium...","id":"20181202_Pompeo_elitelte_az_irani_raketatesztet_Teheran_vedelemrol_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efcfe56-0b43-43f9-bc08-ed4ec764248d","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Pompeo_elitelte_az_irani_raketatesztet_Teheran_vedelemrol_beszel","timestamp":"2018. december. 02. 18:46","title":"Pompeo elítélte az iráni rakétatesztet, Teherán védelemről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5b6e04-b121-479f-83f3-e52c2fc735a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy kell, és ahogy illik, már ég rajta az első gyertya.","shortLead":"Ahogy kell, és ahogy illik, már ég rajta az első gyertya.","id":"20181202_Orban_Viktornak_is_van_adventi_koszoruja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5b6e04-b121-479f-83f3-e52c2fc735a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e862b15-1750-4082-b470-48bb831aa9bf","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Orban_Viktornak_is_van_adventi_koszoruja","timestamp":"2018. december. 02. 11:55","title":"Orbán Viktornak is van adventi koszorúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77c0e32-a82c-42c8-a9dd-de0e24d9ce13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először becsülték meg a összes csillagfény mennyiségét, amelyet valaha az égitestek kibocsátottak. Úgy vélik, a kutatás segíthet jobban megérteni a csillagok fejlődésének folyamatát.","shortLead":"Először becsülték meg a összes csillagfény mennyiségét, amelyet valaha az égitestek kibocsátottak. Úgy vélik, a kutatás...","id":"20181202_alaha_kibocsatott_osszes_csillagfeny_mennyisege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e77c0e32-a82c-42c8-a9dd-de0e24d9ce13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f922c1-3229-435d-b44d-eeff54a77a4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_alaha_kibocsatott_osszes_csillagfeny_mennyisege","timestamp":"2018. december. 02. 21:33","title":"9 év kellett hozzá, de sikerült: megmérték a valaha kibocsátott összes csillagfény mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e94d88-6238-4037-8d76-350dc263e809","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kisember-szindróma vagy valami más?","shortLead":"Kisember-szindróma vagy valami más?","id":"20181201_autos_video_Lamborghini_Aventador","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e94d88-6238-4037-8d76-350dc263e809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825e80c0-d888-4b25-b868-3b8dc2ee0a3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_autos_video_Lamborghini_Aventador","timestamp":"2018. december. 02. 04:08","title":"Videó: Bemászott a kerítésen és összevissza karcolt egy Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]