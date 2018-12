Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre figyelmeztet a South China Morning Post, amikor értékeli Donald Trump és Hszi Csin-ping két és félórás találkozóját Buenos Aires-ben.","shortLead":"Erre figyelmeztet a South China Morning Post, amikor értékeli Donald Trump és Hszi Csin-ping két és félórás...","id":"20181203_Tuzszunet_de_haboru_90_nap_mulva_ujra_kezdodhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52477364-e8ec-4e82-a575-cf9475e1d18a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Tuzszunet_de_haboru_90_nap_mulva_ujra_kezdodhet","timestamp":"2018. december. 03. 11:48","title":"Tűzszünet, de a háború 90 nap múlva újra kezdődhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7ba0f-5544-4337-b43a-af958b44397c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen mintegy ötmillió eurót (1,6 milliárd forintot) adtak 13 oldtimer Mercedesért egy bécsi árverésen - közölte a Dorotheum aukcisóház.","shortLead":"Összesen mintegy ötmillió eurót (1,6 milliárd forintot) adtak 13 oldtimer Mercedesért egy bécsi árverésen - közölte...","id":"20181202_5_millio_eurot_adtak_13_oldtimer_Mercedesert_egy_becsi_arveresen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e7ba0f-5544-4337-b43a-af958b44397c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d69026-5a4e-4418-9223-9d186868acd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_5_millio_eurot_adtak_13_oldtimer_Mercedesert_egy_becsi_arveresen","timestamp":"2018. december. 02. 18:15","title":"5 millió eurót adtak 13 oldtimer Mercedesért egy bécsi árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stanley Kubrick korszakalkotó filmalkotása, a 2001 Űrodüsszeia is segítette Japán első 8K felbontású tévécsatornájának az indulását. A remények szerint a tokiói olimpiát is így fogja adni a csatorna.","shortLead":"Stanley Kubrick korszakalkotó filmalkotása, a 2001 Űrodüsszeia is segítette Japán első 8K felbontású tévécsatornájának...","id":"20181202_Japan_a_2001_Urodosszeia_filmmel_inditotta_a_vilag_elso_8K_tevecsatornajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19106d89-7f51-4e88-987c-1cae85d495c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_Japan_a_2001_Urodosszeia_filmmel_inditotta_a_vilag_elso_8K_tevecsatornajat","timestamp":"2018. december. 02. 16:01","title":"Japán a 2001 Űrodüsszeia filmmel indította a világ első 8K tévécsatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek volta a legnézettebb anyagaink az autó rovatban. ","shortLead":"Ezek volta a legnézettebb anyagaink az autó rovatban. ","id":"20181202_Tolatoradar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b0de2d-cae0-4892-84e0-1f553c862dd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Tolatoradar","timestamp":"2018. december. 02. 13:38","title":"Tolatóradar: Száz kilométert ment ez az autós 26 perc alatt, végig padlógázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19795d46-da31-4fdc-8aa7-6925757b8185","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A roma gyilkosságsorozat egyik áldozatának feleségétől egy éve elvették a rokkantsági ellátást, pedig betegsége miatt képtelen elhagyni még a lakását is. ","shortLead":"A roma gyilkosságsorozat egyik áldozatának feleségétől egy éve elvették a rokkantsági ellátást, pedig betegsége miatt...","id":"20181202_segely_romagyilkossagok_betegseg_nagycsecs_kormanyhivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19795d46-da31-4fdc-8aa7-6925757b8185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeda6c4a-099d-4b22-9836-b5b8df2177c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_segely_romagyilkossagok_betegseg_nagycsecs_kormanyhivatal","timestamp":"2018. december. 02. 09:15","title":"Összeomlott, rendszeres kezelésre szorul, mégsem kap rokkantsági ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint hamarosan a profiloldalakhoz is hozzányúlnak.","shortLead":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint...","id":"20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2903987-0b61-4ba1-9707-78ac2cd5e773","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","timestamp":"2018. december. 03. 16:03","title":"Megváltoznak a Facebook-profilok, új mező is jön – mutatjuk, milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kormánypárti és ellenzéki brit politikusok közösen kezdeményeztek vasárnap újabb népszavazást a brit EU-tagságról.","shortLead":"Kormánypárti és ellenzéki brit politikusok közösen kezdeményeztek vasárnap újabb népszavazást a brit EU-tagságról.","id":"20181202_Brexit_ujabb_nepszavazas_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afec7b2-34db-4c91-9733-af695d0c8aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Brexit_ujabb_nepszavazas_johet","timestamp":"2018. december. 02. 14:08","title":"Brexit: újabb népszavazás jöhet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","shortLead":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","id":"20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939c7dd7-b5bc-4a0b-9fe6-dfd3a8345852","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2018. december. 03. 12:02","title":"Korábban a polgárőrség vezetőjeként szólalt fel az ügyben a szikszói kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]