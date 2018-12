Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Novák Katalin államtitkár fölöttébb szenvedélyes, ám legalább ennyire elgondolkodtató szavait hallgatva, felvetődik: tulajdonképpen mivel is járna, ha a Nemzeti Konzultáció után beleírnák az alkotmányba a gyerek jogát az anyához és apához. Kiderült, ha nagyon akarnak, éppen keresztbe is tehetnek a kormány ideológiáján kívül esőknek. Állami szülészet: szinglik kíméljenek! 2018. december. 01. 12:30 Miért hallgatnak az egyetemi vezetők? A Momentum elnökének írása. Fekete-Győr: Csak rajtunk múlik, meddig engedünk Orbánnak? 2018. december. 03. 10:50 A Momentum elnökének írása. ","shortLead":"Miért hallgatnak az egyetemi vezetők? A Momentum elnökének írása. ","id":"20181203_FeketeGyor_Csak_rajtunk_mulik_meddig_engedunk_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90be24a4-d0fd-4e42-89f1-bee4572af24d","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_FeketeGyor_Csak_rajtunk_mulik_meddig_engedunk_Orbannak","timestamp":"2018. december. 03. 10:50","title":"Fekete-Győr: Csak rajtunk múlik, meddig engedünk Orbánnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain! Adventi irodalmi naptár – december 3. 2018. december. 03. 08:02 Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181203_Adventi_irodalmi_naptar__december_3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb42559a-3759-4a06-ac4f-c30f75919783","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Adventi_irodalmi_naptar__december_3","timestamp":"2018. december. 03. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár – december 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7942a7-3911-4f1a-b7e5-95fc125a01bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181202_Irodalmi_Adventi_Kalendarium_December_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c7942a7-3911-4f1a-b7e5-95fc125a01bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7d2095-75a6-4186-9ccc-139062918b14","keywords":null,"link":"/kultura/20181202_Irodalmi_Adventi_Kalendarium_December_2","timestamp":"2018. december. 02. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Visszatérnek az óriáspanda-ikrek a bécsi Schönbrunni Állatkertből Kínába; az állatok vasárnap, Frankfurt érintésével repülnek Szecsuán tartományba, az óriáspandák hazájába.","shortLead":"Visszatérnek az óriáspanda-ikrek a bécsi Schönbrunni Állatkertből Kínába; az állatok vasárnap, Frankfurt érintésével...","id":"20181202_Visszaternek_a_becsi_oriaspandaikrek_Kinaba_Elotte_edzest_kaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae763bc4-f5be-43d7-a548-241f804218f2","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Visszaternek_a_becsi_oriaspandaikrek_Kinaba_Elotte_edzest_kaptak","timestamp":"2018. december. 02. 17:14","title":"Visszatérnek a bécsi óriáspanda-ikrek Kínába. Visszatérnek a bécsi óriáspanda-ikrek Kínába. Előtte edzést kaptak. Visszatérnek az óriáspanda-ikrek a bécsi Schönbrunni Állatkertből Kínába; az állatok vasárnap, Frankfurt érintésével repülnek Szecsuán tartományba, az óriáspandák hazájába. 2018. december. 02. 17:14 Cameron Underwood 2016-ban követett el öngyilkosságot, azonban csodával határos módon életben maradt. Arca teljesen szétroncsolódott, de a 3D technika segítségével újat kapott. A fiatal a hosszú lábadozást követően most először állt ki a nyilvánosság elé. Csak erős idegzetűeknek: teljesen új arcot kapott a magát fejbe lövő fiatal – bámulatos lett az eredmény 2018. december. 03. 10:03 Arca teljesen...","id":"20181203_arcplasztika_3d_tervezes_arcatultetes_ongyilkossag_cameron_underwood","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e7ab00a-5d65-4322-b18d-a7c4d92fbe13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77cbfe2-e32a-47cc-bfe9-1e1b4c26f2c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_arcplasztika_3d_tervezes_arcatultetes_ongyilkossag_cameron_underwood","timestamp":"2018. december. 03. 10:03","title":"Csak erős idegzetűeknek: teljesen új arcot kapott a magát fejbe lövő fiatal – bámulatos lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az idén kidolgozhatja az új nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget a kormányzat – mondta a Magyar Időknek a pénzügyekért felelős államtitkár. Még az idén kidolgozhatja az új nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget a kormányzat – mondta a Magyar Időknek a pénzügyekért felelős államtitkár. Gion Gábor kifejtette, azt szeretnék elősegíteni, hogy a magánszemélyek pénzt tegyenek félre nyugdíjaséveikre, s hogy az ilyen megtakarításaikat állampapírban tartsák. Sürgős az államnak, hogy belépjen a nyugdíjmegtakarítások piacára, de miért ez a sietség? 2018. december. 01. 14:52