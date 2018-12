Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint karácsonyig már elfelejthetjük az új AirPods fülhallgatót.","shortLead":"A neves Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint karácsonyig már elfelejthetjük az új AirPods fülhallgatót.","id":"20181203_apple_airdpods_vezetek_nelkuli_toltes_bluetooth_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0286b4df-44f3-4bfb-ae31-af5d765163d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_apple_airdpods_vezetek_nelkuli_toltes_bluetooth_5","timestamp":"2018. december. 03. 09:41","title":"Két új AirPods is érkezik, de egy darabig várni kell még rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2bf939-228e-4b90-89c8-ef5f9b3e38b1","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Van olyan szerv Magyarországon, mely még ma is ragaszkodik az igazolványok lemásolásához, pedig azt igencsak megkérdőjelezik az adatvédelmi uniós előírások. A GDPR-t idén tavasszal tették kötelezővé, de az annak való megfelelés még sokáig eltarthat. Dr. Báldy Péterrel, az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetének igazgatóhelyettesével beszélgettünk.","shortLead":"Van olyan szerv Magyarországon, mely még ma is ragaszkodik az igazolványok lemásolásához, pedig azt igencsak...","id":"elteajk_20181203_gdpr_adatvedelem_baldy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d2bf939-228e-4b90-89c8-ef5f9b3e38b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd9dd6c-5c0d-41a0-849d-847782dd22f8","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181203_gdpr_adatvedelem_baldy","timestamp":"2018. december. 03. 11:30","title":"\"A GDPR-t nem lehet figyelmen kívül hagyni\" – Bárkiből lehet adatvédelmi szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"d9bd32e5-8cb5-4f39-b035-f22bcddf52ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érthetetlenül alátett, idegtépő zene ellenére is többször megnézi az ember, mert fel kell dolgozni pontosan, mi történik.","shortLead":"Az érthetetlenül alátett, idegtépő zene ellenére is többször megnézi az ember, mert fel kell dolgozni pontosan, mi...","id":"20181203_autos_video_baleset_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9bd32e5-8cb5-4f39-b035-f22bcddf52ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4512d6e3-0404-4c43-a4c9-650f55283620","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_autos_video_baleset_lengyelorszag","timestamp":"2018. december. 04. 04:03","title":"Ez a baleset olyan, amit egészen valószerűtlen, hogy mindenki megúszott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden egyeztettek volna, de a találkozó elmarad, egyelőre nem tudni, bepótolják-e.","shortLead":"Kedden egyeztettek volna, de a találkozó elmarad, egyelőre nem tudni, bepótolják-e.","id":"20181204_sargamellenyes_tuntetes_targyalas_Emmanuel_Macron_Edouard_Philippe_halalos_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b2fdd4-2570-4909-8f34-6b8ebacfcd4a","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_sargamellenyes_tuntetes_targyalas_Emmanuel_Macron_Edouard_Philippe_halalos_fenyegetes","timestamp":"2018. december. 04. 08:29","title":"Halálos fenyegetést kaptak, mégsem tárgyalnak a francia miniszterelnökkel a sárga mellényesek vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba510dd5-b97f-4613-a239-047b662b4ba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állat az egyik sűrűn lakott utcában tűnt fel, egy térfigyelő kamera rögzítette.","shortLead":"Az állat az egyik sűrűn lakott utcában tűnt fel, egy térfigyelő kamera rögzítette.","id":"20181203_Medve_szaladgalt_Segesvaron__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba510dd5-b97f-4613-a239-047b662b4ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3971cb52-2ace-4549-bfef-dcbe263471d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Medve_szaladgalt_Segesvaron__video","timestamp":"2018. december. 03. 14:13","title":"Medve szaladgált Segesvár utcáin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc651c02-d5a5-4132-a66f-e4128ef7ff89","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Elmentünk Pesterzsébetre, hogy megtudjuk, hogyan halmozhat fel 1,7 milliárd (!) forintnyi adósságot a NAV felé egy magánszemély. A személyes találkozó nem járt sok sikerrel, a cégadatbázisban való kutakodás annál többel. ","shortLead":"Elmentünk Pesterzsébetre, hogy megtudjuk, hogyan halmozhat fel 1,7 milliárd (!) forintnyi adósságot a NAV felé...","id":"20181203_Meglatogattuk_a_NAV_17_milliardos_csucsadosat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc651c02-d5a5-4132-a66f-e4128ef7ff89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0003f735-b301-4d62-8110-f73f6a1c54de","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Meglatogattuk_a_NAV_17_milliardos_csucsadosat","timestamp":"2018. december. 03. 11:20","title":"\"Senkinek semmi köze semmihez\" – Meglátogattuk a NAV 1,7 milliárdos csúcsadósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce055d3-be2e-4a08-82a9-b807d4393dcd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A negyedik videóklip lát napvilágot az Anima Sound System 2018 decemberében megjelenő Anima & Animus jubileumi kiadványáról a Jazzékiel újraértelmezésében. Mégpedig itt, a hvg.hu-n.","shortLead":"A negyedik videóklip lát napvilágot az Anima Sound System 2018 decemberében megjelenő Anima & Animus jubileumi...","id":"20181204_Talpuk_alatt_futyul_a_szel__Anima__Jazzekiel_klippremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce055d3-be2e-4a08-82a9-b807d4393dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33acbb47-5bd1-4663-8a54-3f652d512d72","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Talpuk_alatt_futyul_a_szel__Anima__Jazzekiel_klippremier","timestamp":"2018. december. 04. 10:00","title":"Talpuk alatt fütyül a szél – Anima + Jazzékiel klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e866a04c-a735-4160-919e-e2a71b3bcfb8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kamerák felvételei alapján sikerült azonosítani.","shortLead":"A kamerák felvételei alapján sikerült azonosítani.","id":"20181203_Orizetbe_vettek_a_Tottenhamszurkolot_aki_bananhejjal_dobta_meg_az_Arsenal_gaboni_tamadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e866a04c-a735-4160-919e-e2a71b3bcfb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d976801-4852-4359-8272-335a4c3ab173","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Orizetbe_vettek_a_Tottenhamszurkolot_aki_bananhejjal_dobta_meg_az_Arsenal_gaboni_tamadojat","timestamp":"2018. december. 03. 13:20","title":"Őrizetbe vették a Tottenham-szurkolót, aki banánhéjjal dobta meg az Arsenal gaboni támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]