[{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adtak a konzervatív oldal nagy nevettetői, de sokkal inkább politikai krédó a beszélgetés, mint bármi, ami a humorhoz köthető.","shortLead":"Interjút adtak a konzervatív oldal nagy nevettetői, de sokkal inkább politikai krédó a beszélgetés, mint bármi, ami...","id":"20181205_Nacsa_Oliver_aggodott_hogy_nem_a_Fidesz_gyoz_de_Bagi_Ivan_szerint_tulertekeltek_az_ellenzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66c48ca-2570-4de4-b2fa-8bc33e750ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Nacsa_Oliver_aggodott_hogy_nem_a_Fidesz_gyoz_de_Bagi_Ivan_szerint_tulertekeltek_az_ellenzeket","timestamp":"2018. december. 05. 09:37","title":"Nacsa Olivér aggódott, hogy nem a Fidesz győz, de Bagi Iván szerint túlértékelték az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b6685-90bd-4664-8c26-b8fd768164d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tornászok Etikai Alapítványa elnevezésű szervezet fogadja majd a sportolók panaszait.","shortLead":"A Tornászok Etikai Alapítványa elnevezésű szervezet fogadja majd a sportolók panaszait.","id":"20181206_Ketmillio_dollaros_alapitvannyal_a_tornaszlanyok_zaklatasa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=497b6685-90bd-4664-8c26-b8fd768164d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce649723-06d7-4aec-9c90-b64e09fce987","keywords":null,"link":"/sport/20181206_Ketmillio_dollaros_alapitvannyal_a_tornaszlanyok_zaklatasa_ellen","timestamp":"2018. december. 06. 10:34","title":"Kétmillió dolláros alapítvánnyal a tornászlányok zaklatása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véleménycikket közölt a CEU költözéséről a The Guardian, amely szerint most először fordult elő olyan, hogy egy EU-tagállam kiszorít az országából egy egyetemet.","shortLead":"Véleménycikket közölt a CEU költözéséről a The Guardian, amely szerint most először fordult elő olyan...","id":"20181204_A_CEU_a_Trumpkorszak_legutobbi_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cc2c17-d772-4096-819a-aafd864859d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_CEU_a_Trumpkorszak_legutobbi_aldozata","timestamp":"2018. december. 04. 19:25","title":"\"A CEU a Trump-korszak legutóbbi áldozata\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb61483c-9c42-4bd5-97f6-a345ba7dd866","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Andrej Bitov író, az orosz PEN Club egyik alapítója és volt elnöke hétfőn hunyt el Moszkvában, 82 évesen.","shortLead":"Andrej Bitov író, az orosz PEN Club egyik alapítója és volt elnöke hétfőn hunyt el Moszkvában, 82 évesen.","id":"20181204_Meghalt_Andrej_Bitov_az_orosz_posztmodern_irodalom_atyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb61483c-9c42-4bd5-97f6-a345ba7dd866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baa8c4d-4c2a-4f83-a51a-0b7f20465d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Meghalt_Andrej_Bitov_az_orosz_posztmodern_irodalom_atyja","timestamp":"2018. december. 04. 19:04","title":"Meghalt Andrej Bitov, az orosz posztmodern irodalom atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb25e87-3fdc-4edf-a788-0e972964dbda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. 