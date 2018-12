Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bc3ed8e-ac6b-4c8b-a8d2-7d46263b0c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váchartyán szélén történt az eset. ","shortLead":"Váchartyán szélén történt az eset. ","id":"20181205_Kigyulladt_egy_paraszthaz_Pest_megyeben_egy_ferfi_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ed8e-ac6b-4c8b-a8d2-7d46263b0c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37305a0-5786-438f-915c-deca0155c7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kigyulladt_egy_paraszthaz_Pest_megyeben_egy_ferfi_meghalt","timestamp":"2018. december. 05. 19:01","title":"Kigyulladt egy parasztház Pest megyében, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy magyar játékvezetőt és egy asszisztenst is beválasztottak a jövő nyári torna bírói keretébe.","shortLead":"Egy magyar játékvezetőt és egy asszisztenst is beválasztottak a jövő nyári torna bírói keretébe.","id":"20181204_magyar_jatekvezeto_noi_foci_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0c1edd-d39b-494d-9c4a-5024af21cba3","keywords":null,"link":"/sport/20181204_magyar_jatekvezeto_noi_foci_vb","timestamp":"2018. december. 04. 17:51","title":"Magyar bíró is lesz a női focivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93308208-6374-4824-ac28-8a089976a7c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örülnek és szívesen látják az egyetemet.","shortLead":"Örülnek és szívesen látják az egyetemet.","id":"20181204_Becs_polgarmestere_buszke_a_CEUra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93308208-6374-4824-ac28-8a089976a7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983658a-2c17-40f2-9699-9f6aa482e0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Becs_polgarmestere_buszke_a_CEUra","timestamp":"2018. december. 04. 10:32","title":"Bécs polgármestere büszke a CEU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ec28f4-b746-4b6d-a383-26dbb48f87f1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A budapesti közútkezelő egy éve nem tette rendbe a felmart Bajcsy-Zsilinszky úti buszsávot, és egyelőre nem is fogja, mert meg kell várni, amíg elkezdődik a Podmaniczky tér felújítása. Ami egyébként még lóg a levegőben. A tervek szerint a sávokat újra fogják osztani a Bajcsy-Zsilinszky úton, ha elkezdődik a felújítás. A normál élettartamát már jócskán túllépett burkolatot akkor marták föl, amikor elkezdtek járni rajta a metrópótló buszok, és feltűnt, hogy csúszik.","shortLead":"A budapesti közútkezelő egy éve nem tette rendbe a felmart Bajcsy-Zsilinszky úti buszsávot, és egyelőre nem is fogja...","id":"20181205_Marad_a_ganyolas_a_metropotlok_buszsavjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ec28f4-b746-4b6d-a383-26dbb48f87f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3739c47-12b9-4150-b521-d6e178117d28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Marad_a_ganyolas_a_metropotlok_buszsavjaban","timestamp":"2018. december. 05. 17:20","title":"Marad a gányolás a metrópótlók buszsávjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jóváhagyta az Európai Parlament.","shortLead":"Jóváhagyta az Európai Parlament.","id":"20181205_Nagy_nehezen_de_megszuletett_a_jovo_evi_EUkoltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0b965d-73c2-49dd-b5bd-ae317665b2fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Nagy_nehezen_de_megszuletett_a_jovo_evi_EUkoltsegvetes","timestamp":"2018. december. 05. 17:06","title":"Nagy nehezen, de megszületett a jövő évi EU-költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799ddc5-6cb4-4b05-976b-a530ea7c1c4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO külügyminiszterei egyetértenek abban, hogy Oroszország megsérti a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló megállapodás (INF) rendelkezéseit - jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben.","shortLead":"A NATO külügyminiszterei egyetértenek abban, hogy Oroszország megsérti a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi...","id":"20181204_NATO_Oroszorszag_tiltott_raketakat_gyart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a799ddc5-6cb4-4b05-976b-a530ea7c1c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f37b2f6-3376-458a-83bf-090f6fae7117","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_NATO_Oroszorszag_tiltott_raketakat_gyart","timestamp":"2018. december. 04. 21:57","title":"Most már a NATO szerint is tiltott rakétákat gyárt Oroszország ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","shortLead":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","id":"20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b679ee9-f40d-497e-9373-55d9c4bc53ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","timestamp":"2018. december. 04. 12:02","title":"Több mint 30 év után összeáll az eredeti Dinamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javított a magyar ipar a szeptemberi mélypont után, 3,3 százalékos növekedést mért a KSH.","shortLead":"Javított a magyar ipar a szeptemberi mélypont után, 3,3 százalékos növekedést mért a KSH.","id":"20181206_Magara_talalt_a_magyar_autogyartas_ujra_javul_az_ipar_helyzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4487d27-47bd-4642-ba60-443a9176512d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magara_talalt_a_magyar_autogyartas_ujra_javul_az_ipar_helyzete","timestamp":"2018. december. 06. 09:37","title":"Magára talált a magyar autógyártás, újra javul az ipar helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]