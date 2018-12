Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek kinyilvánításakor. ","shortLead":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek...","id":"20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4a5266-16e1-4e3a-a155-e9ea03061def","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","timestamp":"2018. december. 06. 12:22","title":"Francia krízis: a baloldal kormányt buktatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodást, amire jó esély van.","shortLead":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült...","id":"20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b9819b-9353-4a45-9863-4227b2c5028e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","timestamp":"2018. december. 06. 12:48","title":"Telegraph: elhalaszthatják a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács már nem kormányszóvivő, hanem a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára. Őrült tempóban munkához is látott.","shortLead":"Kovács már nem kormányszóvivő, hanem a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért...","id":"20181206_Kovacs_Zoltan_Van_barki_a_New_York_Timesnal_aki_beszel_magyarul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3c72af-e636-4c83-a5c4-eb09fe0bc6c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kovacs_Zoltan_Van_barki_a_New_York_Timesnal_aki_beszel_magyarul","timestamp":"2018. december. 06. 08:40","title":"Kovács Zoltán: Van bárki a New York Timesnál, aki beszél magyarul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges rádiójelek után is kutattak a tudósok, amikor az Oumuamuát, a Naprendszer egy éve felbukkant első \"csillagközi bevándorlóját\" vizsgálták. ","shortLead":"Mesterséges rádiójelek után is kutattak a tudósok, amikor az Oumuamuát, a Naprendszer egy éve felbukkant első...","id":"20181206_oumuamua_mesterseges_radiojelek_2015_bz509","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c05aff9-2f49-4237-b36d-2c79165b9a85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_oumuamua_mesterseges_radiojelek_2015_bz509","timestamp":"2018. december. 06. 13:03","title":"Lehet, hogy mégis ufó? Mesterséges rádiójelek után kutattak a különös üstökösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy újításának hála ismerőseinkkel is megoszthatjuk a már mentett cikkeket, fotókat, sőt, listákat is készíthetünk, például a karácsonyi nagybevásárláshoz.\r

","shortLead":"A Facebook egy újításának hála ismerőseinkkel is megoszthatjuk a már mentett cikkeket, fotókat, sőt, listákat is...","id":"20181204_karacsony_ajandekvasarlas_facebook_ajandekotlet_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b2a79-f08b-4759-ad53-2c8d31e4732f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_karacsony_ajandekvasarlas_facebook_ajandekotlet_lista","timestamp":"2018. december. 04. 16:03","title":"Kitalált valamit a Facebook, hogyan tegye könnyebbé a karácsonyi ajándékvásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b08966d-9c86-4e4b-9244-a5b47c2df544","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Virágzik a demokrácia az Országgyűlésben. Videó.","shortLead":"Virágzik a demokrácia az Országgyűlésben. Videó.","id":"20181204_Tizenot_masodpercre_One_a_szo__Szabo_Timeanak_ennyi_jutott_hogy_Poltra_reagaljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b08966d-9c86-4e4b-9244-a5b47c2df544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1649f60-ca9d-42f7-95ac-6ca1c2306753","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Tizenot_masodpercre_One_a_szo__Szabo_Timeanak_ennyi_jutott_hogy_Poltra_reagaljon","timestamp":"2018. december. 04. 13:30","title":"Szabó Tímea 15 másodpercet kapott, hogy Polt Pétert kérdezhesse – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén is összeállította Európa legjobb üzleti iskoláit tartalmazó rangsorát a Financial Times, hazánkat a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara képviseli, a 82. helyen.","shortLead":"Idén is összeállította Európa legjobb üzleti iskoláit tartalmazó rangsorát a Financial Times, hazánkat a Budapesti...","id":"20181205_Financial_Times_Europa_legjobb_uzleti_iskolai_kozott_a_Corvinus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223c16f1-a010-4b24-9057-3498acdea1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Financial_Times_Europa_legjobb_uzleti_iskolai_kozott_a_Corvinus","timestamp":"2018. december. 05. 14:58","title":"Financial Times: Európa legjobb üzleti iskolái között a Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d937ac-299d-4454-9319-5b41455565c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 25 ezer fonttal, azaz kilencmillió forinttal járó Turner-díjat egy glasgow-i médiaművész kapta, aki egy éven keresztül rögzítette élete eseményeit az iPhone-jával. ","shortLead":"A 25 ezer fonttal, azaz kilencmillió forinttal járó Turner-díjat egy glasgow-i médiaművész kapta, aki egy éven...","id":"20181205_Egy_iPhonemuvesz_kapta_iden_Europa_legrangosabb_kepzomuveszeti_dijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77d937ac-299d-4454-9319-5b41455565c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76ac5f5-62db-441e-bdce-10797028cb16","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Egy_iPhonemuvesz_kapta_iden_Europa_legrangosabb_kepzomuveszeti_dijat","timestamp":"2018. december. 05. 11:05","title":"Egy iPhone-művész kapta idén Európa legrangosabb képzőművészeti díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]