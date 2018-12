Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6303f0c1-b03b-4a90-8e6a-a328d2fd71dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügy-miniszter Soros migránsügyi nyilatkozatait bírálta. ","shortLead":"Az igazságügy-miniszter Soros migránsügyi nyilatkozatait bírálta. ","id":"20181206_Trocsanyi_Izraelben_a_Sorossal_szembeni_fellepes_nem_antiszemitizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6303f0c1-b03b-4a90-8e6a-a328d2fd71dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1d090-a78f-45dd-89b0-7849d28b9154","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Trocsanyi_Izraelben_a_Sorossal_szembeni_fellepes_nem_antiszemitizmus","timestamp":"2018. december. 06. 11:38","title":"Trócsányi Izraelben: a Sorossal szembeni fellépés nem antiszemitizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ vezető olajkereskedői, a Vitol, a Trafigura és a Glencore több mint 30 millió dollár kenőpénzt adtak a brazil állam tulajdonában álló Petrobras alkalmazottainak az ”autómosós” botrányban - egy olyan séma szerint, mely a mai napig működhet.\r

","shortLead":"A világ vezető olajkereskedői, a Vitol, a Trafigura és a Glencore több mint 30 millió dollár kenőpénzt adtak a brazil...","id":"20181206_Allami_ceg_alkalmazottainak_fizettek_kenopenz_a_vilag_legnagyobb_olajkereskedoi__allitja_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb341f7-47ab-414c-ba7e-5663400deafb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Allami_ceg_alkalmazottainak_fizettek_kenopenz_a_vilag_legnagyobb_olajkereskedoi__allitja_az_ugyeszseg","timestamp":"2018. december. 06. 10:46","title":"Állami cég alkalmazottainak fizettek kenőpénzt a világ legnagyobb olajkereskedői – állítja az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dd2e82-7e71-4332-9878-6ec7acb29247","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai színész a szaúdi főkonzulátus előtt jelent meg egy operatőrrel, de állítólag találkozik majd a megölt újságíró menyasszonyával is.","shortLead":"Az amerikai színész a szaúdi főkonzulátus előtt jelent meg egy operatőrrel, de állítólag találkozik majd a megölt...","id":"20181205_Sean_Penn_a_Hasogdzsigyilkossagrol_forgat_dokumentumfilmet_Isztambulban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6dd2e82-7e71-4332-9878-6ec7acb29247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec5b4fd-9c4a-4db2-9df1-dd132450989f","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Sean_Penn_a_Hasogdzsigyilkossagrol_forgat_dokumentumfilmet_Isztambulban","timestamp":"2018. december. 05. 18:24","title":"Sean Penn a Hasogdzsi-gyilkosságról forgat dokumentumfilmet Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány teljes visszavonulót fújt a rég látott mértékű franciaországi tüntetéshullám után, ennek ellenére újabb gigademonstráció van kilátásban szombaton.","shortLead":"A kormány teljes visszavonulót fújt a rég látott mértékű franciaországi tüntetéshullám után, ennek ellenére újabb...","id":"20181206_Macron_visszalepett_uzemanyagadougyben_kerdes_ez_eleg_lesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cc71ae-07d4-49d8-9334-ef3346bca5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Macron_visszalepett_uzemanyagadougyben_kerdes_ez_eleg_lesze","timestamp":"2018. december. 06. 06:07","title":"Macron visszalépett üzemanyagadó-ügyben, kérdés, ez elég lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f51458-a84c-4f2f-9137-843f8c55375f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos forgalmazó által meghirdetett versenyre régi és új Ladákkal is lehet nevezni.","shortLead":"A hivatalos forgalmazó által meghirdetett versenyre régi és új Ladákkal is lehet nevezni.","id":"20181206_orosz_szepsegek_javaban_zajlik_a_nagy_magyar_lada_szepsegverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98f51458-a84c-4f2f-9137-843f8c55375f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259b878-6108-4d28-97c3-f2048fad371a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_orosz_szepsegek_javaban_zajlik_a_nagy_magyar_lada_szepsegverseny","timestamp":"2018. december. 06. 06:41","title":"Orosz szépségek: javában zajlik a nagy magyar Lada-szépségverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c19063d-c856-4b66-8118-45ce8edfa108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"","shortLead":"","id":"20181206_Terepjarot_sodort_el_egy_vonat_Baja_kozeleben__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c19063d-c856-4b66-8118-45ce8edfa108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6121d4d7-e52a-47ae-bdd5-2473d45b712a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181206_Terepjarot_sodort_el_egy_vonat_Baja_kozeleben__fotok","timestamp":"2018. december. 06. 11:46","title":"Terepjárót sodort el egy vonat Baja közelében – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tom Cruise, és a többek között az új Top Gun-filmet is jegyző rendező, Christopher McQuarrie egy közös vidóban magyarázza el, miért rossz a modern televíziók képe.","shortLead":"Tom Cruise, és a többek között az új Top Gun-filmet is jegyző rendező, Christopher McQuarrie egy közös vidóban...","id":"20181207_tom_cruise_hdtv_4k_televizio_motion_smoothing_mozgassimitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e8c76a-a96d-4019-be1f-24a15cbf6863","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_tom_cruise_hdtv_4k_televizio_motion_smoothing_mozgassimitas","timestamp":"2018. december. 07. 09:03","title":"Kevesen tudják, de van egy beállítás a tévékben, amit ha kikapcsol, jobb lesz a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft irodai programcsomagja mellett a Windows „beépített\" alkalmazásaihoz is hozzányúl, és új ikonokat tervez nekik.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft irodai programcsomagja mellett a Windows „beépített\" alkalmazásaihoz is...","id":"20181206_microsoft_windows_uj_ikonok_erkezese_rancfelvarras_fluent_design_system","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629207a2-6f1c-47ce-91c8-6861340af655","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_microsoft_windows_uj_ikonok_erkezese_rancfelvarras_fluent_design_system","timestamp":"2018. december. 06. 08:03","title":"Lecseréli a Windows jól megszokott ikonjait a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]