[{"available":true,"c_guid":"5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása szerint az eset több gyermeket nagyon megviselt.","shortLead":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása...","id":"20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892b0cb2-71db-48d4-bb6b-35a92ca9e08c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","timestamp":"2018. december. 05. 07:24","title":"Késes videóval ijesztgették egy budapesti általános iskola diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő bizonyítottnak látja: Szkopjétől Budapestig magyar állami szervezéssel juthatott el a volt macedón miniszterelnök.","shortLead":"A független képviselő bizonyítottnak látja: Szkopjétől Budapestig magyar állami szervezéssel juthatott el a volt...","id":"20181206_Szel_Bernadett_osszeallt_a_kep_Gruevszkiugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77007e1c-e5c9-4d99-b025-5f013b269dce","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Szel_Bernadett_osszeallt_a_kep_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. december. 06. 13:15","title":"Szél Bernadett: összeállt a kép Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eae99bb-1eff-4997-ae19-ab30ffbc0f34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A deszka kicsúszott a fiú lába alól, ami a villamos alá szorulva állt meg. Ekkor történt a baj. ","shortLead":"A deszka kicsúszott a fiú lába alól, ami a villamos alá szorulva állt meg. Ekkor történt a baj. ","id":"20181207_Egy_gordeszkas_miatt_siklott_ki_a_villamos_a_Szell_Kalman_teren__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eae99bb-1eff-4997-ae19-ab30ffbc0f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd54b9a-f73c-40ee-ac7e-e94cc13dddc6","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Egy_gordeszkas_miatt_siklott_ki_a_villamos_a_Szell_Kalman_teren__fotok","timestamp":"2018. december. 07. 05:52","title":"Egy gördeszkás miatt siklott ki a villamos a Széll Kálmán téren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége a londoni törvényhozásban.","shortLead":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége...","id":"20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b93ed6-192b-43df-a363-aa992b16c266","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","timestamp":"2018. december. 05. 07:51","title":"Nincs meg a Brexit-megállapodáshoz szükséges parlamenti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d85a55-4883-48e8-8abf-6a1911908321","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azzal gyanúsítják, hogy 1995 tavaszán parancsot adott Bosznia szerbek által lakott területén civilek elleni támadásra.","shortLead":"Azzal gyanúsítják, hogy 1995 tavaszán parancsot adott Bosznia szerbek által lakott területén civilek elleni támadásra.","id":"20181205_Elfogtak_es_haborus_bunokkel_gyanusitanak_egy_volt_boszniai_tabornokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d85a55-4883-48e8-8abf-6a1911908321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ad9d61-208f-4c4b-9d56-d3e72cf6dd6e","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Elfogtak_es_haborus_bunokkel_gyanusitanak_egy_volt_boszniai_tabornokot","timestamp":"2018. december. 05. 14:01","title":"Elfogtak és háborús bűnökkel gyanúsítanak egy volt boszniai tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da77112-d17a-48e5-bd6d-b262bb711513","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőséges aktivistára is emlékeznek egy éven át.","shortLead":"A szélsőséges aktivistára is emlékeznek egy éven át.","id":"20181206_A_meggyilkolt_Rozsa_Eduardonak_szentel_emlekevet_a_Magyar_Iszlam_Kozosseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3da77112-d17a-48e5-bd6d-b262bb711513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fe9705-f3ce-4b3d-ad62-bf3e514b986f","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_meggyilkolt_Rozsa_Eduardonak_szentel_emlekevet_a_Magyar_Iszlam_Kozosseg","timestamp":"2018. december. 06. 09:44","title":"A meggyilkolt Rózsa Eduárdónak szentel emlékévet a Magyar Iszlám Közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c19063d-c856-4b66-8118-45ce8edfa108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"","shortLead":"","id":"20181206_Terepjarot_sodort_el_egy_vonat_Baja_kozeleben__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c19063d-c856-4b66-8118-45ce8edfa108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6121d4d7-e52a-47ae-bdd5-2473d45b712a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181206_Terepjarot_sodort_el_egy_vonat_Baja_kozeleben__fotok","timestamp":"2018. december. 06. 11:46","title":"Terepjárót sodort el egy vonat Baja közelében – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f21454-0c55-44b9-8851-4e2a919842f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milo Yiannopoulos egy adománygyűjtő akcióval próbálta kisebb faragni tartozásait, a szolgáltatás azonban kitiltotta.","shortLead":"Milo Yiannopoulos egy adománygyűjtő akcióval próbálta kisebb faragni tartozásait, a szolgáltatás azonban kitiltotta.","id":"20181206_milo_yiannopoulos_szelsojobb_eloado_schmidt_maria_budapest_adomanygyujtes_patreon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f21454-0c55-44b9-8851-4e2a919842f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeebafe-fe5e-4c43-8e47-3a2c68dded08","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_milo_yiannopoulos_szelsojobb_eloado_schmidt_maria_budapest_adomanygyujtes_patreon","timestamp":"2018. december. 06. 17:33","title":"Törölték egy adománygyűjtő oldalról a szélsőjobbost, aki Orbánék hívására nálunk is hirdette az \"igét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]