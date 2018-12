Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cf71a89-8e52-46c9-a3f0-f6a4117e13f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cikk külön kiemeli a festő Orbán Viktorról és Soros Györgyről készült képeit.","shortLead":"A cikk külön kiemeli a festő Orbán Viktorról és Soros Györgyről készült képeit.","id":"20181206_Tukor_a_tarsadalomnak__drMarias_kiallitasarol_ir_a_Reuters","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cf71a89-8e52-46c9-a3f0-f6a4117e13f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6e15b7-24da-4f24-bfc0-eec79a837aef","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Tukor_a_tarsadalomnak__drMarias_kiallitasarol_ir_a_Reuters","timestamp":"2018. december. 06. 20:48","title":"„Tükör a társadalomnak” – drMáriás kiállításáról ír a Reuters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152ed947-d22d-4ec5-906f-3d69032fd793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181205_Ki_tudunk_mondani_dolgokat_csak_nem_jut_el__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Kiricsi_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=152ed947-d22d-4ec5-906f-3d69032fd793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8d1747-343e-4a48-9100-92c766e698ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Ki_tudunk_mondani_dolgokat_csak_nem_jut_el__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Kiricsi_Gabor","timestamp":"2018. december. 05. 14:00","title":"\"Ki tudunk mondani dolgokat, csak nem jut el\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Kiricsi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb közösségi oldalt, hogy úgy gondolta, ideje megemelni a hibavadászok jutalmát.","shortLead":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb...","id":"20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f4d6b8-451e-4ad6-a427-fe89d2bb5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","timestamp":"2018. december. 05. 08:03","title":"Törje fel a Facebookot, nem fogja megbánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján akadályozta meg a szigetország részvételét.\r

\r

","shortLead":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján...","id":"20181205_Kina_most_klimavedelemben_gancsolja_Tajvant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808930f4-639d-4655-b44e-e8475329dcfb","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Kina_most_klimavedelemben_gancsolja_Tajvant","timestamp":"2018. december. 05. 13:00","title":"Kína most klímavédelemben gáncsolja Tajvant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8154230-64e2-4549-befd-7d1679b1da1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A csapat így két pontot visz a középdöntőbe.","shortLead":"A csapat így két pontot visz a középdöntőbe.","id":"20181205_3226ra_vertuk_a_spanyol_csapatot_a_kezilabdaebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8154230-64e2-4549-befd-7d1679b1da1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9280935-de22-40f5-bdc7-5799ed8b16fe","keywords":null,"link":"/sport/20181205_3226ra_vertuk_a_spanyol_csapatot_a_kezilabdaebn","timestamp":"2018. december. 05. 22:27","title":"Kézi-Eb: 32-26-ra verte Spanyolországot a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Voksolásra buzdító, közösségi kampányt szervez az Európai Parlament.","shortLead":"Voksolásra buzdító, közösségi kampányt szervez az Európai Parlament.","id":"20181205_Tudnak_a_magyarok_az_EPvalasztasrol_de_fognak_szavazni_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b6fea1-86d6-4084-b7a5-c61ce5617561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Tudnak_a_magyarok_az_EPvalasztasrol_de_fognak_szavazni_is","timestamp":"2018. december. 05. 15:01","title":"Tudnak a magyarok az EP-választásról, de fognak szavazni is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Botrányba fulladt a román parlament szerdai ülése, az ülésvezető elnök nem engedélyezte a házelnök leváltásáról szóló szavazást, az ellenzék saját szavazást bonyolított le az ülésteremben. ","shortLead":"Botrányba fulladt a román parlament szerdai ülése, az ülésvezető elnök nem engedélyezte a házelnök leváltásáról szóló...","id":"20181205_Nem_engedtek_a_szavazast_a_roman_hazelnok_levaltasarol_a_bukaresti_parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2986868a-3802-47de-bf3a-732c039aa34a","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nem_engedtek_a_szavazast_a_roman_hazelnok_levaltasarol_a_bukaresti_parlamentben","timestamp":"2018. december. 05. 13:22","title":"Nem engedték a szavazást a román házelnök leváltásáról a bukaresti parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet próbálni az év egyik legjobb videojátékát.","shortLead":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet...","id":"20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba42e6b3-62d5-401b-bbb6-e1a2c7aaaa6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","timestamp":"2018. december. 06. 21:33","title":"Ingyen ki lehet próbálni az év egyik legjobb játékának tartott Shadow of the Tomb Raidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]