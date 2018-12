Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9057e449-f4f4-4bdf-9645-8687d4ecb399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hiánypótló kutatáshoz hat rettenthetetlen önkéntes nyelte le egy-egy figura fejét.","shortLead":"A hiánypótló kutatáshoz hat rettenthetetlen önkéntes nyelte le egy-egy figura fejét.","id":"20181204_Lego_lenyelt_figura_szeklet_gyerek_szervezet_kutatas_tanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9057e449-f4f4-4bdf-9645-8687d4ecb399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c02f98a-9ae2-46ac-a090-bfb3d9d6d21a","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Lego_lenyelt_figura_szeklet_gyerek_szervezet_kutatas_tanulmany","timestamp":"2018. december. 04. 13:17","title":"Kiderült, hogy mennyi idő alatt távozik a szervezetből a lenyelt Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","shortLead":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","id":"20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097079a9-cac6-4137-9bf9-f563c17781b0","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","timestamp":"2018. december. 03. 20:10","title":"Ingyen elvihető kabátokat akasztottak ki Szegeden egy parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28079326-e0d0-4c00-879a-51a7abc2b8e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák főváros nemrég kivívta a világ leginkább kellemesen lakható városának járó címet. Ausztria 1,8 milliós fővárosa remekel a tömegközlekedésben, műemlék-épületekkel, legendás múzeumokkal, pezsgő, modern kulturális élettel rendelkezik. De amiért megelőzött sok más metropoliszt, az elsősorban a relatíve olcsó lakhatás.","shortLead":"Az osztrák főváros nemrég kivívta a világ leginkább kellemesen lakható városának járó címet. Ausztria 1,8 milliós...","id":"20181205_Wienerschnitzel_es_kebabszag_mt_tiud_Becs_jobban_mint_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28079326-e0d0-4c00-879a-51a7abc2b8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5430645-15d5-4069-9ba2-b19e51f5ca38","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Wienerschnitzel_es_kebabszag_mt_tiud_Becs_jobban_mint_Budapest","timestamp":"2018. december. 05. 05:52","title":"Wienerschnitzel és kebabszag, mit tud Bécs jobban, mint Budapest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5a2934-a35c-4a08-bb5d-16af921a7905","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ideig most egészen biztosan nem lesz VW Bogár, de a későbbiekben akár villanyautóként is visszatérhet az ikonikus autó.","shortLead":"Egy ideig most egészen biztosan nem lesz VW Bogár, de a későbbiekben akár villanyautóként is visszatérhet az ikonikus...","id":"20181205_viszlat_bogar_ezzel_a_stilusos_utolso_modellel_bucsuzik_a_vw_beetle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd5a2934-a35c-4a08-bb5d-16af921a7905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1abf68-57fe-47bd-824e-3c2e7ad16109","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_viszlat_bogar_ezzel_a_stilusos_utolso_modellel_bucsuzik_a_vw_beetle","timestamp":"2018. december. 05. 08:21","title":"Viszlát Bogár: ezzel a stílusos utolsó modellel búcsúzik a VW Beetle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7fd54-db28-467e-81a2-e90076f5d9c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hazai közgazdászok szedik ízekre a magyarországi bérfelzárkóztatást, és keresik a választ arra a kérdésre, hogy hol lehet a béremelések vége. Egy biztos: az európai bér álom marad. ","shortLead":"Hazai közgazdászok szedik ízekre a magyarországi bérfelzárkóztatást, és keresik a választ arra a kérdésre, hogy hol...","id":"20181204_Felejtsuk_el_hogy_egyszer_lesznek_itt_nyugati_berek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7fd54-db28-467e-81a2-e90076f5d9c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df63bda-1052-4ebf-be2d-94397ba5750a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Felejtsuk_el_hogy_egyszer_lesznek_itt_nyugati_berek","timestamp":"2018. december. 04. 17:05","title":"Felejtsük el, hogy egyszer nyugati bérek lesznek itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a641aac3-55f1-44b9-ba49-3f3884a6bb9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentős mennyiségű, takarmányozásra szánt kacsatetemet találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei a Bács-Kiskun megyei Tázláron egy sertéstartó gazdaságban.","shortLead":"Jelentős mennyiségű, takarmányozásra szánt kacsatetemet találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih...","id":"20181204_kacsa_diszno_nebih_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a641aac3-55f1-44b9-ba49-3f3884a6bb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39a59cb-87b8-4452-9921-d0306f0715dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_kacsa_diszno_nebih_gazdasag","timestamp":"2018. december. 04. 10:50","title":"Gusztustalan gazdaság: kacsatetemeket etettek fel a disznókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359b7da6-385a-47fe-8b06-4b7743d5792d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 második felében kezdődhet meg a Volkswagen-botrányban érintett autótulajdonosok és a konszern közötti kárpótlási per, amelyet egy perközösség kezdeményezett .","shortLead":"2019 második felében kezdődhet meg a Volkswagen-botrányban érintett autótulajdonosok és a konszern közötti kárpótlási...","id":"20181204_Akar_50_ezren_is_lehetnek_a_dizelbotrany_magyar_erintettjei_ketmilliot_kaphatnak_jarmuvenkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359b7da6-385a-47fe-8b06-4b7743d5792d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb1c24c-9a5b-4c91-ac4a-7426eb2f691e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Akar_50_ezren_is_lehetnek_a_dizelbotrany_magyar_erintettjei_ketmilliot_kaphatnak_jarmuvenkent","timestamp":"2018. december. 04. 09:54","title":"Kétmilliós kártérítést szeretnének a dízelbotrány magyar érintettjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43","c_author":"Csányi Nikolett - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szinte lehetetlen helyzetbe sodorta a kormány az utcán élőket, amikor kriminalizálta a hajléktalanságot októberben, majd nemrég a hvg.hu megírta, az Orbán-kormány közmunkásokat faragna a fedél nélküli emberekből. Kiderült, hogy évek óta folynak már a „kísérleti” programok erről, szintén jószerivel titokban. Videós riport a szentesi Hajléktalan Segítő Központból.","shortLead":"Szinte lehetetlen helyzetbe sodorta a kormány az utcán élőket, amikor kriminalizálta a hajléktalanságot októberben...","id":"20181204_A_kormany_szitotta_gyulolet_miatt_tarthattak_titokban_a_hajlektalan_programot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c3c5d1-5305-4556-8327-deb8a45fd8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_kormany_szitotta_gyulolet_miatt_tarthattak_titokban_a_hajlektalan_programot","timestamp":"2018. december. 04. 14:00","title":"„Itt alkotok, nem gödröket ások” – már működik a hajléktalanok közmunkaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]