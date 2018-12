Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"950e512d-2888-4c97-911f-d63bad454b79","c_author":"","category":"itthon","description":"A parlament egyetlen kerekesszékes képviselője 51 éves volt. ","shortLead":"A parlament egyetlen kerekesszékes képviselője 51 éves volt. ","id":"20181207_Meghalt_Hirt_Ferenc_a_Fidesz_orszaggyulesi_kepviseloje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=950e512d-2888-4c97-911f-d63bad454b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eda377-7546-437f-af7f-ab5747385d77","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Meghalt_Hirt_Ferenc_a_Fidesz_orszaggyulesi_kepviseloje","timestamp":"2018. december. 07. 10:45","title":"Meghalt Hirt Ferenc, a Fidesz országgyűlési képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"A HVG heti szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A HVG heti szubjektív lapajánlója.","id":"201849_gyorshajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fadb0d-1c87-46f5-abd6-365e4251eaf7","keywords":null,"link":"/itthon/201849_gyorshajtas","timestamp":"2018. december. 06. 12:58","title":"Farkas Zoltán: Gyorshajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6facd9fc-6cca-4a09-a07b-bab8f6c9b2ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy további gravitációshullám-forrást találtak a LIGO és VIRGO együttműködés legutolsó mérési adatainak értékelésekor, az egyik hullámforrás jelei ötmilliárd évvel ezelőtt indultak útnak, akkor, amikor a Nap is keletkezett – közölte az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont. A legtávolabbi forrás, amelyet a gravitációshullám-detektorok korábban észlelni tudtak, csak 2,9 milliárd fényévnyire volt.","shortLead":"Négy további gravitációshullám-forrást találtak a LIGO és VIRGO együttműködés legutolsó mérési adatainak értékelésekor...","id":"20181206_utkozo_fekete_lyukak_gw170729_gw170818_virgo_ligo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6facd9fc-6cca-4a09-a07b-bab8f6c9b2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfb8a64-0ba8-459c-9329-2ea3e5821909","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_utkozo_fekete_lyukak_gw170729_gw170818_virgo_ligo","timestamp":"2018. december. 06. 16:03","title":"5 milliárd évvel ezelőtt ütköző fekete lyukakat észleltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c86cd1-a92d-4d51-9274-71a3670827ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Kihirdették a jelölteket, a legtöbb jelölést a Vice kapta.","shortLead":"Kihirdették a jelölteket, a legtöbb jelölést a Vice kapta.","id":"20181206_Vajon_a_Csillag_szuletik_vagy_egy_kimeletlen_politikus_nyeri_szet_magat_a_Golden_Globeon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57c86cd1-a92d-4d51-9274-71a3670827ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795c3527-37ef-4248-bacb-5f1bbfc37d2e","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Vajon_a_Csillag_szuletik_vagy_egy_kimeletlen_politikus_nyeri_szet_magat_a_Golden_Globeon","timestamp":"2018. december. 06. 17:12","title":"Lehet találgatni: a Csillag születik vagy a Vice nyeri szét magát a Golden Globe-on?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy értesült, Kocsis Istvánnal együtt távozik egyik kollégája is, így az osztályon nem marad neonatológus.","shortLead":"A 24.hu úgy értesült, Kocsis Istvánnal együtt távozik egyik kollégája is, így az osztályon nem marad neonatológus.","id":"20181206_Felmentettek_a_SOTE_egyik_koraszulottcentrumanak_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c248078c-e105-48bb-afae-ba25d5838be7","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Felmentettek_a_SOTE_egyik_koraszulottcentrumanak_vezetojet","timestamp":"2018. december. 06. 18:04","title":"Felmentették a SOTE egyik koraszülöttcentrumának vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év alatt húsz százalékkal emelkedett a kint tanulók száma.","shortLead":"Egy év alatt húsz százalékkal emelkedett a kint tanulók száma.","id":"20181206_Egyre_tobb_magyar_fiatal_valaszt_osztrak_egyetemet_ki_is_koltoznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fb78b8-5a09-406b-a7a2-7fbc4ef39b79","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Egyre_tobb_magyar_fiatal_valaszt_osztrak_egyetemet_ki_is_koltoznek","timestamp":"2018. december. 06. 10:38","title":"Egyre több magyar fiatal választ osztrák egyetemet, ki is költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe857d21-d75e-4750-9822-bbadcaf63b12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mai nap meglepetése: mintha a régi lovasurak támadtak volna fel. Erőteljes, egyszerre ismerős és ismeretlen hangzású hard rock Mongóliából.","shortLead":"A mai nap meglepetése: mintha a régi lovasurak támadtak volna fel. Erőteljes, egyszerre ismerős és ismeretlen hangzású...","id":"20181207_Zuzos_mongol_metallal_inditsa_a_napot_es_konnyeden_lenyomja_a_penteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe857d21-d75e-4750-9822-bbadcaf63b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73661dd4-17de-43b9-b03a-3633b9a863e2","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Zuzos_mongol_metallal_inditsa_a_napot_es_konnyeden_lenyomja_a_penteket","timestamp":"2018. december. 07. 09:50","title":"Zúzós mongol metállal indítsa a napot, és könnyedén lenyomja a pénteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f161a01-246f-48be-87e0-a85fadfc4e66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néhai elnök földi maradványait vonattal szállították a végső nyughelyére. ","shortLead":"A néhai elnök földi maradványait vonattal szállították a végső nyughelyére. ","id":"20181207_Lanya_es_felesege_melle_temettek_az_idosebb_George_Busht","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f161a01-246f-48be-87e0-a85fadfc4e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48311454-4a13-49a1-8071-22757dc92a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Lanya_es_felesege_melle_temettek_az_idosebb_George_Busht","timestamp":"2018. december. 07. 05:13","title":"Lánya és felesége mellé temették az idősebb George Bush-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]