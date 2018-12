Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a pletykák, a Microsoft is felugrik az összehajtható okostelefonok vonatára. Már jövőre jöhet az első ilyen készülékük.","shortLead":"Ha igazak a pletykák, a Microsoft is felugrik az összehajtható okostelefonok vonatára. Már jövőre jöhet az első ilyen...","id":"20181205_microsoft_andromeda_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2356f67-1b37-4178-8534-bb9bef7082eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_microsoft_andromeda_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2018. december. 05. 11:03","title":"Bombameglepetés lenne: összehajtható okostelefonnal állhat elő a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízéves mélyponton a véleménynyilvánítás és az információ szabadsága világszerte, derül ki egy friss kutatásból, amit a Politico idéz.","shortLead":"Tízéves mélyponton a véleménynyilvánítás és az információ szabadsága világszerte, derül ki egy friss kutatásból, amit...","id":"20181205_Politico_Magyarorszag_autokraciaba_hajlik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6cfec-33c4-4bbc-abc8-939ee4077dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Politico_Magyarorszag_autokraciaba_hajlik","timestamp":"2018. december. 05. 14:06","title":"Politico: Magyarország autokráciába hajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495b495e-33d7-48e1-b65d-bb3fe6513b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek feldúltak, a szülők dühöngenek.","shortLead":"A gyerekek feldúltak, a szülők dühöngenek.","id":"20181207_Osszetorette_a_gyerekekkel_a_csokimikulast_miutan_elmondta_nekik_a_Telapo_nem_letezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=495b495e-33d7-48e1-b65d-bb3fe6513b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5fbce-cd57-48fe-ace9-fa563f22e824","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Osszetorette_a_gyerekekkel_a_csokimikulast_miutan_elmondta_nekik_a_Telapo_nem_letezik","timestamp":"2018. december. 07. 10:19","title":"Összetörette a gyerekekkel a csokimikulást, miután elmondta nekik: a Télapó nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Politikai szempontból kényes pillanatban tett közzé egy alapos elemző anyagot a FranceInfo, a francia közszolgálati rádió és televízió. A riportban azt vizsgálják, hogy a látszólag semmiféle káros kibocsátást, zajt nem produkáló, modern elektromos autók valóban olyan környezetbarátok-e, mint ahogy azt a közvélemény többsége véli. ","shortLead":" Politikai szempontból kényes pillanatban tett közzé egy alapos elemző anyagot a FranceInfo, a francia közszolgálati...","id":"20181206_Feldultak_Parizst_a_sargamellenyesek_ideje_higgadtan_ervelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3c1915-ab56-40cd-81f7-a260390585ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Feldultak_Parizst_a_sargamellenyesek_ideje_higgadtan_ervelni","timestamp":"2018. december. 06. 09:35","title":"Feldúlták Párizst a sárgamellényesek, ideje higgadtan érvelni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pályázat nélkül léphetett előre, és lett a Székesfehérvári Törvényszék bírája Gulyás Géza, a Miniszterelnökséget vezető miniszter testvére – írja az e heti HVG.","shortLead":"Pályázat nélkül léphetett előre, és lett a Székesfehérvári Törvényszék bírája Gulyás Géza, a Miniszterelnökséget vezető...","id":"20181206_Elbukta_a_palyazatot_Gulyas_Gergely_batyja_megis_torvenyszeki_biro_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2f97b3-fbfd-448a-a45d-47f3fd68d846","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Elbukta_a_palyazatot_Gulyas_Gergely_batyja_megis_torvenyszeki_biro_lett","timestamp":"2018. december. 06. 06:40","title":"Elbukta a pályázatot, Gulyás Gergely bátyja mégis törvényszéki bíró lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f161a01-246f-48be-87e0-a85fadfc4e66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néhai elnök földi maradványait vonattal szállították a végső nyughelyére. ","shortLead":"A néhai elnök földi maradványait vonattal szállították a végső nyughelyére. ","id":"20181207_Lanya_es_felesege_melle_temettek_az_idosebb_George_Busht","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f161a01-246f-48be-87e0-a85fadfc4e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48311454-4a13-49a1-8071-22757dc92a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Lanya_es_felesege_melle_temettek_az_idosebb_George_Busht","timestamp":"2018. december. 07. 05:13","title":"Lánya és felesége mellé temették az idősebb George Bush-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 49 éves, kétgyermekes brit nő a műtétért nagyjából 1,7 millió forintot fizetett.","shortLead":"A 49 éves, kétgyermekes brit nő a műtétért nagyjából 1,7 millió forintot fizetett.","id":"20181205_Belehalt_a_fenekplasztikai_mutetbe_egy_brit_no_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfb884d-6900-478d-ad26-a8b828d7eec2","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Belehalt_a_fenekplasztikai_mutetbe_egy_brit_no_Budapesten","timestamp":"2018. december. 05. 12:54","title":"Belehalt a fenékplasztikai műtétbe egy brit nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df91105f-0177-45c8-a0d2-ed4232b1bd41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sokaknak a hagyományos temetés sem jelent megoldás, mert drága, ráadásul fából és fémből is hiány van, így koporsókat sem tudnak korlátlan mennyiségben készíteni. ","shortLead":"Sokaknak a hagyományos temetés sem jelent megoldás, mert drága, ráadásul fából és fémből is hiány van, így koporsókat...","id":"20181205_Foldgazhiany_miatt_nem_tudjak_elhamvasztani_a_halottakat_NyugatVenezuelaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df91105f-0177-45c8-a0d2-ed4232b1bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4d1e9c-ad7d-44b6-a6ec-46d7954d9e8b","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Foldgazhiany_miatt_nem_tudjak_elhamvasztani_a_halottakat_NyugatVenezuelaban","timestamp":"2018. december. 05. 20:25","title":"Földgázhiány miatt nem tudják elhamvasztani a halottakat Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]