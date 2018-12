Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac976410-3472-4b75-8c0d-46cc2d93cb34","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"\"Kicsivel több, mint 2 éve már, hogy elkezdődött életem izlandi fejezete. Kalandvágyam, minden szabadidőmben útra hívott, és kirándulásaim alkalmával igyekeztem bejárni a sziget zegzugos csodavilágát. Az elementáris erőkkel ható, önálló identitással rendelkező sziget és a hangulatváltozásairól híres, kiszámíthatatlan időjárása viszont rendesen próbára teszi az embert. Itt garantáltan, pillanatok alatt komfortzónán kívül találhatjuk magunkat. De a sokszor, minden képzeletemet felülmúló látványok, melyek olykor nagy találkozásokkal is társultak, gyorsan kárpótoltak az esetlegesen elszenvedett kellemetlenségekért…\" – Darab Zsuzsa izlandi fotóiból válogattunk. \r

","shortLead":"\"Kicsivel több, mint 2 éve már, hogy elkezdődött életem izlandi fejezete. Kalandvágyam, minden szabadidőmben útra...","id":"20181206_izland_nagyitas_galeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac976410-3472-4b75-8c0d-46cc2d93cb34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fccf03d-ce58-4955-a0ee-006b2ab9282b","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181206_izland_nagyitas_galeria","timestamp":"2018. december. 06. 18:42","title":"A csodavilág, ahol garantált, hogy komfortzónán kívül találjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6318b71b-8dda-42f2-a93d-8bf6d25d5a04","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfelé 5, helyenként 10 fok körül is alakulhatnak a maximumok.","shortLead":"Többfelé 5, helyenként 10 fok körül is alakulhatnak a maximumok.","id":"20181206_Marad_az_enyhe_ido_tovabbra_sem_varhato_lehules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6318b71b-8dda-42f2-a93d-8bf6d25d5a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1620226f-80d2-43b8-918c-140ec5afffae","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Marad_az_enyhe_ido_tovabbra_sem_varhato_lehules","timestamp":"2018. december. 06. 14:05","title":"Marad az enyhe idő, továbbra sem várható lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51876f97-05c5-41c1-bd5b-df982a297b72","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Autóhof Óbarok kamionos pihenőhelyet ma adták át. ","shortLead":"Az Autóhof Óbarok kamionos pihenőhelyet ma adták át. ","id":"20181207_Matol_kamionparkoloja_is_van_Meszaros_Lorincnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51876f97-05c5-41c1-bd5b-df982a297b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5afdc0a-20b7-44d5-b35f-129dc348fbe1","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Matol_kamionparkoloja_is_van_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. december. 07. 14:45","title":"Mától kamionparkolója is van Mészáros Lőrincnek, fel is avatta, ahogy illik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még pár hét, és ünnepre terítünk. A hagyományos karácsonyi menüből nem maradhat ki a hal, a töltött káposzta, a bejgli. Mostantól a hátralévő három hétvégén mi is ezeket kínáljuk. Kezdjük a hallal!","shortLead":"Még pár hét, és ünnepre terítünk. A hagyományos karácsonyi menüből nem maradhat ki a hal, a töltött káposzta, a bejgli...","id":"20181206_Tokeletes_karacsony_hallal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af3fc8-4f5c-467c-847c-dc31d29caa64","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Tokeletes_karacsony_hallal","timestamp":"2018. december. 07. 19:19","title":"Tökéletes karácsony hallal – recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da","c_author":"Sallai György","category":"gazdasag","description":"Az okoseszközök felét még jelszóval sem védik a felhasználók, pedig a tartalmak elvesztése nem csak a cégeket, de a magánembereket is érzékenyen érinti. Joggal merülhet fel a kérdés, miért tesszük ki magunkat ilyen szintű digitális veszélynek?","shortLead":"Az okoseszközök felét még jelszóval sem védik a felhasználók, pedig a tartalmak elvesztése nem csak a cégeket, de...","id":"20181206_Sok_penzt_is_bukhatunk_azzal_ha_a_taxiban_hagyjuk_a_telefont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624e9110-7aa7-4943-990f-a489c356fe45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Sok_penzt_is_bukhatunk_azzal_ha_a_taxiban_hagyjuk_a_telefont","timestamp":"2018. december. 06. 17:14","title":"Sok pénzt is bukhatunk azzal, ha a taxiban hagyjuk a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb161a-edec-486b-a8c0-d55d6aff51d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi ígéretnek megfelelően a Nokia szerdán rántotta le a leplet a legújabb mobiljáról, a karácsonyfa alá viszont ez már biztosan nem kerül be.","shortLead":"A korábbi ígéretnek megfelelően a Nokia szerdán rántotta le a leplet a legújabb mobiljáról, a karácsonyfa alá viszont...","id":"20181206_nokia_81_hmd_global_uj_nokia_beleposzintu_nokia_specifikacio_androidos_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb161a-edec-486b-a8c0-d55d6aff51d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bf06d8-4a25-48a7-8181-6488f09e513a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_nokia_81_hmd_global_uj_nokia_beleposzintu_nokia_specifikacio_androidos_okostelefon","timestamp":"2018. december. 06. 13:34","title":"Itt az új Nokia: olcsó mobil 4K-s videórögzítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kínai rövidpályás világbajnokság előtt azt mondta, formája kezd újra a régi lenni.","shortLead":"A kínai rövidpályás világbajnokság előtt azt mondta, formája kezd újra a régi lenni.","id":"20181208_Hosszu_Katinka_beszelt_a_valasarol_Kemenyebb_lettem_mint_valaha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae14cb25-17b3-465e-94da-75b4707474f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Hosszu_Katinka_beszelt_a_valasarol_Kemenyebb_lettem_mint_valaha","timestamp":"2018. december. 08. 08:12","title":"Hosszú Katinka beszélt a válásáról: \"Keményebb lettem, mint valaha\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 24.hu hiába kérte, nem árulta el nekik azóta se senki, pereltek, a másodfokú ítélet pedig végre kötelezte a Bp2017. Kft.-t, hogy árulja el a már rég nem aktuális információkat.","shortLead":"A 24.hu hiába kérte, nem árulta el nekik azóta se senki, pereltek, a másodfokú ítélet pedig végre kötelezte a Bp2017...","id":"20181206_20_honappal_a_vizes_vebe_utan_ket_per_befejeztevel_megtudhatjuk_hogy_kaptak_meg_Katinkaek_a_Duna_Arenat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99b43c1-e263-47ea-b967-98f4da1af004","keywords":null,"link":"/sport/20181206_20_honappal_a_vizes_vebe_utan_ket_per_befejeztevel_megtudhatjuk_hogy_kaptak_meg_Katinkaek_a_Duna_Arenat","timestamp":"2018. december. 06. 10:41","title":"20 hónappal a vizes vb után megtudhatjuk, hogy kapták meg Hosszú Katinkáék a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]