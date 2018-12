Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt amerikai helyettes ENSZ nagykövet, William J. vanden Heuvel szerint itt az idő, hogy megbüntessék Magyarországot.","shortLead":"A volt amerikai helyettes ENSZ nagykövet, William J. vanden Heuvel szerint itt az idő, hogy megbüntessék Magyarországot.","id":"20181207_A_New_York_Times_orban_ceu_heuvel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a418cb-de8b-48e1-b485-609b3618402e","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_A_New_York_Times_orban_ceu_heuvel","timestamp":"2018. december. 07. 13:00","title":"Egy korábbi amerikai diplomata szerint Orbán háborút hirdetett a szabadság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181208_A_rendorok_feladtak_a_vedvonalat_a_tuntetok_bejutottak_a_Kossuth_terre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d45993a-e613-4928-aba0-b23f8b9fa122","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_rendorok_feladtak_a_vedvonalat_a_tuntetok_bejutottak_a_Kossuth_terre","timestamp":"2018. december. 08. 13:43","title":"A rendőrök feladták a védvonalat, a tüntetők bejutottak a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d79ce0-d476-4c21-928a-499ad228e1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181209_Adventi_irodalmi_naptar__december_9","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8d79ce0-d476-4c21-928a-499ad228e1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f850921-4807-4e27-89e2-494ca92cf1e0","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Adventi_irodalmi_naptar__december_9","timestamp":"2018. december. 09. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cbd57b-00d5-439c-8ade-639a5563edfb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt adta be a Volkswagen főnöke Donald Trumpnak, aki szélesen mosolygott. Pontosan ezért hívta meg a német autóóriások vezéreit, hogy rávegye őket: építsenek gyárakat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Ezt adta be a Volkswagen főnöke Donald Trumpnak, aki szélesen mosolygott. Pontosan ezért hívta meg a német autóóriások...","id":"20181207_A_Ford_es_a_Volkswagen_jegyesek_minden_kulon_ertesites_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13cbd57b-00d5-439c-8ade-639a5563edfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d75abaf-826c-4987-95a5-01d4d6944d94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_A_Ford_es_a_Volkswagen_jegyesek_minden_kulon_ertesites_helyett","timestamp":"2018. december. 07. 13:19","title":"A Ford és a Volkswagen jegyesek – minden külön értesítés helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy elég komoly példánnyal száguldott az autópályán.","shortLead":"Egy elég komoly példánnyal száguldott az autópályán.","id":"20181207_karacsonyfa_szallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55144cd4-0831-4304-8c49-e71d18277ce8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_karacsonyfa_szallitas","timestamp":"2018. december. 08. 14:26","title":"Fotó: Ez az autós biztos akciósan jutott ehhez a mamut karácsonyfához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Különös hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: több felhasználó is csíkos fotókat lát. Nem új filterről ,és nem is a készülék hibájáról van szó, a szolgáltatással nem stimmel valami.","shortLead":"Különös hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: több felhasználó is csíkos fotókat lát. Nem új filterről ,és nem is...","id":"20181207_csikos_kepek_az_instagramon_foto_feltoltese_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f472a8-dfc8-4f1a-aa17-62026e585d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_csikos_kepek_az_instagramon_foto_feltoltese_hiba","timestamp":"2018. december. 07. 13:33","title":"Baj van a telefonommal? Vagy mik ezek a csíkos képek az Instagramon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b066cb-6a52-408e-85c7-5914ef417abf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019-ben lesz száz éve, hogy megalakult a németországi Bauhaus, ezért ismét tematikus hétvégével jelentkezik a rendezvény. ","shortLead":"2019-ben lesz száz éve, hogy megalakult a németországi Bauhaus, ezért ismét tematikus hétvégével jelentkezik...","id":"20181207_A_budapesti_Bauhaus_hazakat_nyitna_meg_jovore_a_Budapest100","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1b066cb-6a52-408e-85c7-5914ef417abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c499f1d6-5e37-403d-a215-000a876ad831","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_A_budapesti_Bauhaus_hazakat_nyitna_meg_jovore_a_Budapest100","timestamp":"2018. december. 07. 17:43","title":"A budapesti Bauhaus házakat nyitná meg jövőre a Budapest100","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360f7149-c678-44bd-bec2-0de9fe21cffd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten a Qualcomm hawaii rendezvénye volt az egyik fókuszba került esemény, ugyanis sok újdonságra fény derült. Egy igen fontos információ azonban tévesen járta meg a netet.","shortLead":"A héten a Qualcomm hawaii rendezvénye volt az egyik fókuszba került esemény, ugyanis sok újdonságra fény derült...","id":"20181207_teves_forditas_nem_a_onepluse_lesz_az_elso_qualcomm_snapdragon_855_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=360f7149-c678-44bd-bec2-0de9fe21cffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2307ab-28e5-4633-bbf1-586d0cb4e530","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_teves_forditas_nem_a_onepluse_lesz_az_elso_qualcomm_snapdragon_855_telefon","timestamp":"2018. december. 07. 13:03","title":"Kínos tévedés: nem a OnePlus lesz az első Snapdragon 855-tel érkező telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]