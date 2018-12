Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f161a01-246f-48be-87e0-a85fadfc4e66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néhai elnök földi maradványait vonattal szállították a végső nyughelyére. ","shortLead":"A néhai elnök földi maradványait vonattal szállították a végső nyughelyére. ","id":"20181207_Lanya_es_felesege_melle_temettek_az_idosebb_George_Busht","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f161a01-246f-48be-87e0-a85fadfc4e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48311454-4a13-49a1-8071-22757dc92a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Lanya_es_felesege_melle_temettek_az_idosebb_George_Busht","timestamp":"2018. december. 07. 05:13","title":"Lánya és felesége mellé temették az idősebb George Bush-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átfogó vizsgálatot indít a Kúria.","shortLead":"Átfogó vizsgálatot indít a Kúria.","id":"20181207_Ujabb_fordulat_a_devizahitelesek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c418438-5526-4977-9e2b-ffaf498da51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Ujabb_fordulat_a_devizahitelesek_ugyeben","timestamp":"2018. december. 07. 09:47","title":"Újabb fordulat a devizahitelesek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig betörés és rablás miatt ült, de hamarosan kezdődik az eljárás a soroksári futónő ügyében, amit a férfi valószínűleg a rácsok mögül fog követni.","shortLead":"Eddig betörés és rablás miatt ült, de hamarosan kezdődik az eljárás a soroksári futónő ügyében, amit a férfi...","id":"20181207_Kiengedtek_a_bortonbol_a_soroksari_gyilkossag_gyanusitottjat_de_rogton_el_is_fogtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2a5857-2f6f-4708-aae4-61f2f59d2ad4","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Kiengedtek_a_bortonbol_a_soroksari_gyilkossag_gyanusitottjat_de_rogton_el_is_fogtak","timestamp":"2018. december. 07. 10:14","title":"Kiengedték a börtönből a soroksári gyilkosság gyanúsítottját, de rögtön el is fogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03540be2-1260-40f3-8d6d-7a80a6593c2d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyapjas mamut agyarából készült, ötvenezer éves tiarát találtak orosz régészek a szibériai Denyiszov-barlangban.","shortLead":"Gyapjas mamut agyarából készült, ötvenezer éves tiarát találtak orosz régészek a szibériai Denyiszov-barlangban.","id":"20181208_Elkepeszto_leletre_bukkantak_a_Denyiszovbarlangban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03540be2-1260-40f3-8d6d-7a80a6593c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d13618-99e7-4e81-9328-5d2d951b085e","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Elkepeszto_leletre_bukkantak_a_Denyiszovbarlangban","timestamp":"2018. december. 08. 10:37","title":"Elképesztő leletre bukkantak a Denyiszov-barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, mennyit dolgoztak a jobboldali médiacégek összeolvadásának vizsgálatával. Mint utóbb kiderült, feleslegesen.","shortLead":"Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, mennyit dolgoztak a jobboldali médiacégek összeolvadásának vizsgálatával...","id":"20181207_A_GVH_a_HVGnek_3_nap_munkaja_ment_a_kukaba_a_fideszes_mediaorias_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61a4296-77f0-403f-8488-d4d48f1da011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_A_GVH_a_HVGnek_3_nap_munkaja_ment_a_kukaba_a_fideszes_mediaorias_miatt","timestamp":"2018. december. 07. 11:14","title":"A GVH a HVG-nek: 3 nap munkája ment a kukába a fideszes médiaóriás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázkályhával fűtöttek a lakók, ez okozta a bajt. ","shortLead":"Gázkályhával fűtöttek a lakók, ez okozta a bajt. ","id":"20181207_Szenmonoxidmergezes_miatt_harom_embert_korhazba_vittek_egy_XIII_keruleti_lakasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310c3fff-6b71-48cf-92c6-9011054f5d02","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Szenmonoxidmergezes_miatt_harom_embert_korhazba_vittek_egy_XIII_keruleti_lakasbol","timestamp":"2018. december. 07. 04:59","title":"Szén-monoxid-mérgezés miatt három embert kórházba vittek egy XIII. kerületi lakásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A költőtől alig maradt fenn a verseinek piszkozata, a most elárverezett kéziratban viszont van egy átsatírozott sor is. ","shortLead":"A költőtől alig maradt fenn a verseinek piszkozata, a most elárverezett kéziratban viszont van egy átsatírozott sor is. ","id":"20181207_10_millio_forintot_adtak_ezert_a_kulonleges_Radnotikeziratert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c4d4ee-fb3e-4426-9890-5974ccb9674a","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_10_millio_forintot_adtak_ezert_a_kulonleges_Radnotikeziratert","timestamp":"2018. december. 07. 20:54","title":"10 millió forintot adtak ezért a különleges Radnóti-kéziratért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még pár hét, és ünnepre terítünk. A hagyományos karácsonyi menüből nem maradhat ki a hal, a töltött káposzta, a bejgli. Mostantól a hátralévő három hétvégén mi is ezeket kínáljuk. Kezdjük a hallal!","shortLead":"Még pár hét, és ünnepre terítünk. A hagyományos karácsonyi menüből nem maradhat ki a hal, a töltött káposzta, a bejgli...","id":"20181206_Tokeletes_karacsony_hallal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af3fc8-4f5c-467c-847c-dc31d29caa64","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Tokeletes_karacsony_hallal","timestamp":"2018. december. 07. 19:19","title":"Tökéletes karácsony hallal – recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]