Túlórázzatok - kiabálják a tüntetés végén a Kossuth tér felé nyomuló emberek. Az első sorokban lökdösődés alakult ki a rendőrökkel. Az első sorokban lökdösődés alakult ki a rendőrökkel. Lökdösődésben végződött a tüntetés, a Kossuth térre nyomulnak a demonstrálók Többfelé kell esőre is számítani. Borús lesz a vasárnap, de 10 fok is lehet ma Összesen 2,5 milliárdba kerülne a projekt, amely az idén a legtöbb tao-támogatást kapta. 2,2 milliárdnyi tao-pénzből építenek egy kézis sportkollégiumot Budakalászon Van ahol nagyon piszkos és koldusoktól hemzsegő, és van ahol a száz négyzetméterre eső hiperautók mennyisége valami egészen elképesztő. Van ahol nagyon piszkos és koldusoktól hemzsegő, és van ahol a száz négyzetméterre eső hiperautók mennyisége valami egészen elképesztő. Ott jártunk, ahol a hiperautók olyan gyakoriak, mint nálunk a Suzukik Öt évvel ezelőtt 231 millió forint uniós forrásból felújították, de még mielőtt eltüntették volna a pénzt, az állam közbeszólt. A várost, ha vissza kell fizetni a pályázati pénzt is, akkor összességében félmilliárd forintos kár éri. Öt évvel ezelőtt 231 millió forint uniós forrásból felújították. Negyedmilliárd uniós forintból épült a strand, most elárverezhetik. Amerika őrzi elsőbbségét, a kínai fegyvergyártókról viszont az adatok megbízhatatlansága miatt nem készült statisztika. Oroszország már a világ második legnagyobb fegyvergyártója. Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt egy amerikai mérnök. Nem sokon múlt, hogy ma nem térddel kell irányítanunk a számítógépes egeret. A válasz nem egyszerű és nem egyértelmű. Mi jobb a bolygónak, az igazi vagy a mű karácsonyfa?