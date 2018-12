Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyház már az elfogadás után tiltakozott a jogszabály ellen, szerintük ugyanis az sérti a menekültek jogait.","shortLead":"Az egyház már az elfogadás után tiltakozott a jogszabály ellen, szerintük ugyanis az sérti a menekültek jogait.","id":"20181210_Olaszorszag_Matteo_Salvini_meenkultek_templom_egyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c34d6f-caaf-48a2-a0f2-c49f2f50712c","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Olaszorszag_Matteo_Salvini_meenkultek_templom_egyhaz","timestamp":"2018. december. 10. 08:54","title":"Az olasz katolikusok megnyitják a templomokat a menekültek előtt, akik Salvini új jogszabálya miatt utcára kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1562b-0bf5-4ba5-bf7c-28958b0f1b64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy felolvashatta a petícióját, de nem biztos benne, hogy le is adják.","shortLead":"Hadházy felolvashatta a petícióját, de nem biztos benne, hogy le is adják.","id":"20181209_Itt_a_szoveg_amit_Hadhazy_beolvasott_a_kozmedia_kamerajaba_nezve__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e1562b-0bf5-4ba5-bf7c-28958b0f1b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65767d44-b7e6-4c5e-9497-fe39aca990a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Itt_a_szoveg_amit_Hadhazy_beolvasott_a_kozmedia_kamerajaba_nezve__video","timestamp":"2018. december. 09. 17:21","title":"Itt a szöveg, amit Hadházy beolvasott a közmédia kamerájába nézve - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyedüli jelöltként hivatalosan is Frans Timmermanst, az Európai Bizottság első alelnökét választotta listavezetőjévé szombati lisszaboni kongresszusán az Európai Szocialisták Pártja (PES).



","shortLead":"Egyedüli jelöltként hivatalosan is Frans Timmermanst, az Európai Bizottság első alelnökét választotta listavezetőjévé...","id":"20181208_Megvan_az_europai_szocialistak_listavezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395fa90f-ab7a-466d-9403-8426d19446ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Megvan_az_europai_szocialistak_listavezetoje","timestamp":"2018. december. 08. 15:25","title":"Megvan az európai szocialisták listavezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0657ee-dc43-4682-9ee4-dc0c0ed5f064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Setét Jenő szerint Puzsér véleménye a világról több ponton azonos a Jobbik programjával, elvenné a roma gyerekeket a családjuktól és megtiltaná nekik, hogy szüljenek. ","shortLead":"Setét Jenő szerint Puzsér véleménye a világról több ponton azonos a Jobbik programjával, elvenné a roma gyerekeket...","id":"20181209_Ciganyozassal_vadolja_Puzsert_egy_roma_jogvedo_aktivista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae0657ee-dc43-4682-9ee4-dc0c0ed5f064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851b8ffd-3143-4ec4-a3e5-a4484dcd99c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Ciganyozassal_vadolja_Puzsert_egy_roma_jogvedo_aktivista","timestamp":"2018. december. 09. 11:09","title":"Cigányozással vádolja Puzsért egy roma jogvédő aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945c36e0-08b5-44f1-bac0-17a29071b45c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John F. Kelly, Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnöke az év végén távozik tisztségéből – jelentette be Trump. Kelly távozásával még inkább szűkül az elnökhöz közelinek tartott személyekből álló tanácsadói kör.","shortLead":"John F. Kelly, Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnöke az év végén távozik tisztségéből – jelentette be Trump. Kelly...","id":"20181208_Trump_kabinetfonoke_is_elmegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=945c36e0-08b5-44f1-bac0-17a29071b45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98db09f-fa09-470e-952f-bdd70172c38a","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Trump_kabinetfonoke_is_elmegy","timestamp":"2018. december. 08. 19:44","title":"Trump kabinetfőnöke is elmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd299825-4dd7-4c1d-afaf-c7071754af6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat csaknem két méter magas és 90 kilós volt, 12 évvel ezelőtt anyja holtteste mellől mentették meg.","shortLead":"Az állat csaknem két méter magas és 90 kilós volt, 12 évvel ezelőtt anyja holtteste mellől mentették meg.","id":"20181210_Elpusztult_Roger_a_robosztus_ausztral_kenguru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd299825-4dd7-4c1d-afaf-c7071754af6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6753b6c3-889c-43f5-8a39-4dfab4f98f91","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Elpusztult_Roger_a_robosztus_ausztral_kenguru","timestamp":"2018. december. 10. 05:52","title":"Elpusztult Roger, a robusztus ausztrál kenguru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyújtogatott, eközben fogtak el egy 43 éves magyar nőt az osztrák rendőrök. Meglepetésükre kihallgatásán egy gyilkosságot is beismert. Az évek óta Villachban élő asszony azt mondta, hogy két társával boszorkányok, és szolgáltatásaikért pénzt kérnek. Egy idős nő azonban nem akart fizetni, ezért megölte.\r

","shortLead":"Gyújtogatott, eközben fogtak el egy 43 éves magyar nőt az osztrák rendőrök. Meglepetésükre kihallgatásán...","id":"20181209_Magyar_boszorkany_olhetett_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2720cfc-5745-4481-88c1-42462ad26f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Magyar_boszorkany_olhetett_Ausztriaban","timestamp":"2018. december. 09. 18:19","title":"Magyar „boszorkány” ölhetett Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6f0481-eb68-4020-bb0e-bb8419305063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"38 évvel ezelőtt ölte meg John Lennont New Yorkban Mark David Chapman, s ebből az alkalomból a Femina.hu újra megmutatja a egykori Beatles-alaptóról készült utolsó fényképet, amelyen későbbi gyilkosa is látható. A portál ismerteti a kép készítésének részleteit is.





","shortLead":"38 évvel ezelőtt ölte meg John Lennont New Yorkban Mark David Chapman, s ebből az alkalomból a Femina.hu újra...","id":"20181208_38_eve_halt_meg_John_Lennon__ujra_az_utolso_kep_a_zeneszrol_es_gyilkosarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6f0481-eb68-4020-bb0e-bb8419305063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296b1300-5ce5-4d5b-acb5-0103065ca5ee","keywords":null,"link":"/elet/20181208_38_eve_halt_meg_John_Lennon__ujra_az_utolso_kep_a_zeneszrol_es_gyilkosarol","timestamp":"2018. december. 08. 18:06","title":"38 éve halt meg John Lennon – újra az utolsó kép a zenészről és gyilkosáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]