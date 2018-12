Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"EU-s haderővel veri Macron elnök a francia népet? Az interneten pillanatok alatt elterjedtek a felételek, hogy Párizsban a sárgamellényes tiltakozások alatt EU-s zászlós páncélozott járművekből támadják a tiltakozókat. A valóság sokkal kevébé izgalmas, mint az EU-szkeptikus érzéseket erősítő fake news.","shortLead":"EU-s haderővel veri Macron elnök a francia népet? Az interneten pillanatok alatt elterjedtek a felételek...","id":"20181210_EUs_zaszlos_tankok_Parizs_utcain__ime_a_magyarazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139f6389-8c3a-4862-ad48-8e2f550a62b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_EUs_zaszlos_tankok_Parizs_utcain__ime_a_magyarazat","timestamp":"2018. december. 10. 14:19","title":"EU-s zászlós tankok Párizs utcáin - íme, a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd17bb4-827a-45c7-8dfa-8757f1dbc807","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki frakciók parlamenti obstrukciót terveznek a munkaidőkeret emeléséről szóló fideszes törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Ellenzéki frakciók parlamenti obstrukciót terveznek a munkaidőkeret emeléséről szóló fideszes törvényjavaslat miatt.","id":"20181210_Megakadalyoznak_a_Fideszt_hogy_elfogadja_a_rabszolgatorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd17bb4-827a-45c7-8dfa-8757f1dbc807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80001b6a-57a0-48a8-b93e-51752d684a74","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Megakadalyoznak_a_Fideszt_hogy_elfogadja_a_rabszolgatorvenyt","timestamp":"2018. december. 10. 11:09","title":"Megakadályoznák a Fideszt, hogy elfogadja a „rabszolgatörvényt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd06247d-35ae-408c-8c83-8a20525f05af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Méltó módon ünnepli a Doom 25. születésnapját a játék egyik szellemi atyja, John Romero.","shortLead":"Méltó módon ünnepli a Doom 25. születésnapját a játék egyik szellemi atyja, John Romero.","id":"20181211_john_romero_doom_sigil_ingyenes_kiegeszito_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd06247d-35ae-408c-8c83-8a20525f05af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e20c50-48d4-406c-a934-ccb0e15fb281","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_john_romero_doom_sigil_ingyenes_kiegeszito_letoltes","timestamp":"2018. december. 11. 19:03","title":"25 év után 18 új pálya jön a Doomhoz, ráadásul ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szerelvény végül egy másik vonattal szemben állt meg.","shortLead":"A szerelvény végül egy másik vonattal szemben állt meg.","id":"20181211_Engedely_nelkul_inditottak_el_egy_vonatot_Zalaban_majdnem_baleset_lett_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8478e00-8440-4e39-9906-030be6e2a29d","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Engedely_nelkul_inditottak_el_egy_vonatot_Zalaban_majdnem_baleset_lett_a_vege","timestamp":"2018. december. 11. 13:38","title":"Engedély nélkül indítottak el egy vonatot Zalában, majdnem baleset lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kézbesítésben vetik be a háromkerekűeket.","shortLead":"A kézbesítésben vetik be a háromkerekűeket.","id":"20181211_Elektromos_triciklikkel_erosit_a_posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d39168-55d9-447d-b803-a5558b7b550e","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Elektromos_triciklikkel_erosit_a_posta","timestamp":"2018. december. 11. 15:34","title":"Elektromos triciklikkel erősít a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem egyszerű a csapatépítés egy olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A Skyscannernél érdeklődtünk csapatépítési módszereik iránt.","shortLead":"Nem egyszerű a csapatépítés egy olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A Skyscannernél...","id":"20181211_Az_ertekeken_joval_nehezebb_valtoztatni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91d2c16-20ac-4685-b96e-85cf768ec2f6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181211_Az_ertekeken_joval_nehezebb_valtoztatni","timestamp":"2018. december. 11. 13:15","title":"Hogyan kerülhető el a súrlódás a csapaton belül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf69aba-858b-4786-be71-7e495407fc82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország újra vadászati nagyhatalom lehet – ezzel a felkiáltással harangozta be három és fél éve Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, hogy fél évszázaddal az 1971-es nagyszabású budapesti rendezvény után, 2021-ben újra vadászati világkiállítást rendez Magyarország. Bár a megnyitóig még mindig közel három év hátra van, az esemény büdzséje már most feszegeti a tervezett, 50 milliárd forintos keretet, pedig az infrastrukturális beruházások jóformán még el sem kezdődtek.","shortLead":"Magyarország újra vadászati nagyhatalom lehet – ezzel a felkiáltással harangozta be három és fél éve Semjén Zsolt...","id":"20181211vadaszati_vilagkiallitas_koltsegei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bf69aba-858b-4786-be71-7e495407fc82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a21c1e5-9f76-4ac2-bf2b-cfb0e8b551bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181211vadaszati_vilagkiallitas_koltsegei","timestamp":"2018. december. 11. 06:30","title":"A kormány újabb rendezvényálma: csak logóra és ajándéktárgyakra elmegy majd egymilliárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Lehet, hogy Czeglédy Csaba mégsem követte el a költségvetési csalást, hanem felbujtóként mást vett rá erre? – váratlanul ez a fordulat bukkant fel egy ügyészi dokumentumban. A több mint másfél éve húzódó ügyben ez teljesen más minősítést jelentene, így még a baloldali politikus védelmén dolgozók sem értik. De egyelőre a letartóztatásának meghosszabbítása ellen harcolnak, hogy Czeglédy legalább karácsonyra hazamehessen.","shortLead":"Lehet, hogy Czeglédy Csaba mégsem követte el a költségvetési csalást, hanem felbujtóként mást vett rá erre? –...","id":"20181210_Meglepo_fordulat_Czegledy_Csababol_hirtelen_felbujto_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b54ed3-fb10-4e25-b139-b4904973faa9","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Meglepo_fordulat_Czegledy_Csababol_hirtelen_felbujto_lett","timestamp":"2018. december. 10. 14:00","title":"Meglepő fordulat a Czeglédy-ügyben: tettes helyett felbujtó volt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]