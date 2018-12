Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04abc359-bc37-4d5e-93c7-f994f20246e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A két fiatal két éve dobott cementeszsákot az M7-es felüljárójáról egy kamionra, amelynek betört a szélvédője. ","shortLead":"A két fiatal két éve dobott cementeszsákot az M7-es felüljárójáról egy kamionra, amelynek betört a szélvédője. ","id":"20181211_Peldat_statualt_a_biro_letoltendot_kaptak_a_kamion_szelvedojet_kidobo_fiatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04abc359-bc37-4d5e-93c7-f994f20246e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592f2312-0166-4944-8244-afb36c269f9b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20181211_Peldat_statualt_a_biro_letoltendot_kaptak_a_kamion_szelvedojet_kidobo_fiatalok","timestamp":"2018. december. 11. 21:10","title":"Példát statuált a bíró, letöltendőt kaptak a kamion szélvédőjét kidobó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e63f064-ad02-4559-8534-16815473632c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskemét után Debrecenben is gyártanak már Mercedeseket – igaz, nem személyautókat.","shortLead":"Kecskemét után Debrecenben is gyártanak már Mercedeseket – igaz, nem személyautókat.","id":"20181211_Mutatjuk_az_uj_magyar_Mercedes_buszt_holnap_mar_munkaba_is_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e63f064-ad02-4559-8534-16815473632c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950a876b-debc-48dc-afa0-c044ee40ce7e","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Mutatjuk_az_uj_magyar_Mercedes_buszt_holnap_mar_munkaba_is_all","timestamp":"2018. december. 11. 15:28","title":"Mutatjuk az új magyar Mercedes buszt, bemutatjuk a gyártóját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mostantól csak azok viselhetnek ilyet, akik építkezésen dolgoznak, mások nem is vásárolhatnak belőle.","shortLead":"Mostantól csak azok viselhetnek ilyet, akik építkezésen dolgoznak, mások nem is vásárolhatnak belőle.","id":"20181211_A_francia_tuntetesek_miatt_szigorit_a_lathatosagi_mellenyek_kereskedelmen_Egyiptom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7dd4c2-3068-4a2d-9628-3a9f25999b0c","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_A_francia_tuntetesek_miatt_szigorit_a_lathatosagi_mellenyek_kereskedelmen_Egyiptom","timestamp":"2018. december. 11. 13:05","title":"A francia tüntetések miatt szigorít a láthatósági mellények kereskedelmén Egyiptom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által benyújtott népszavazási kérdéseket. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által benyújtott...","id":"20181211_A_gyuloletkampanyt_nepszavazassal_nem_lehet_megallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e089ea-75e2-41ee-878c-64a19ac5e5ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_gyuloletkampanyt_nepszavazassal_nem_lehet_megallitani","timestamp":"2018. december. 11. 20:13","title":"A kormányzati gyűlöletkampányt népszavazással nem lehet megállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegörvény érkezik észak felől, ez határozza meg a következő napok időjárását az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Hidegörvény érkezik észak felől, ez határozza meg a következő napok időjárását az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20181210_jon_a_hideg_havat_is_hoz_magaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25de694-7e32-46d1-a64e-45eb4deefb55","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_jon_a_hideg_havat_is_hoz_magaval","timestamp":"2018. december. 10. 19:27","title":"Jön a hideg, havat is hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló törvény a munkások érdekét szolgálja – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.","shortLead":"A munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló törvény a munkások érdekét szolgálja – mondta Orbán Viktor...","id":"20181211_Orban_megszolalt_a_rabszolgatorvenyrol_Nincs_igazuk_a_szakszervezeteknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb9928f-5566-420d-a706-99a6d9974c60","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Orban_megszolalt_a_rabszolgatorvenyrol_Nincs_igazuk_a_szakszervezeteknek","timestamp":"2018. december. 11. 11:16","title":"Orbán megszólalt a „rabszolgatörvényről”: Nincs igazuk a szakszervezeteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és füstölt sajtos labnehhel készül a „Tegyünk jót” burger.","shortLead":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és...","id":"20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d659f8d-7e21-4ff5-a2aa-e443541c148f","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","timestamp":"2018. december. 10. 19:44","title":"Tegyünk jót, együnk hamburgert - így is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa hiába fellebbezett, a Mentelmi Bizottság ezt elutasította, így ki kellene fizetnie a félmillió forintos bírságot.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa hiába fellebbezett, a Mentelmi Bizottság ezt elutasította, így ki kellene fizetnie a félmillió...","id":"20181211_Tordai_Bence_bohocorr_Europai_Birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84f53c8-5db6-4cff-bca7-839df81fbdfd","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Tordai_Bence_bohocorr_Europai_Birosag","timestamp":"2018. december. 11. 09:18","title":"Az Európai Bírósághoz fordul Tordai a félmilliós bohócorr miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]