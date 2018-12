Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S10 az elsők között (ha nem legelsőként) kapja majd meg a Snapdragon 855 lapkakészletet. Egy teszt szerint ezzel akár erősebb lehet majd az Exynos chipkészletet tartalmazó modelleknél.","shortLead":"A Samsung Galaxy S10 az elsők között (ha nem legelsőként) kapja majd meg a Snapdragon 855 lapkakészletet. Egy teszt...","id":"20181212_samsung_galaxy_s10_plus_antutu_teszt_qualcomm_snapdragon_855_samsung_exynos_9820","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4f6f2a-5cbc-429c-9ba8-4c2ad9aa32ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_samsung_galaxy_s10_plus_antutu_teszt_qualcomm_snapdragon_855_samsung_exynos_9820","timestamp":"2018. december. 12. 13:03","title":"Jobb lesz a Snapdragon chipes Galaxy S10, mint a Samsung chipjével szerelt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238ebfe1-d587-458d-8d7a-da3dfbea200f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"90 napra felfüggesztette a Kárpát-Gáz engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A Kárpát-Gáz szerint hamis a vád, hogy szerződésszegést követtek volna el, és valójában az FGSZ Földgázszállító Zrt. hibájából alakult ki a jelenlegi helyzet. ","shortLead":"90 napra felfüggesztette a Kárpát-Gáz engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH...","id":"20181211_Szorongatjak_a_dunaujvarosi_tavfuto_ceget_tobb_tizezer_lako_ellatasa_a_tet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=238ebfe1-d587-458d-8d7a-da3dfbea200f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790e80d8-ff0f-47d9-9851-3f0c9ac2b798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szorongatjak_a_dunaujvarosi_tavfuto_ceget_tobb_tizezer_lako_ellatasa_a_tet","timestamp":"2018. december. 11. 11:54","title":"Szorongatják a dunaújvárosi távfűtő céget, több tízezer lakó ellátása a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3802588-3831-47bd-8fec-018950d293b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terjed az egyetemi polgárság körében, hogy az Óbudai Egyetemet, illetve annak egyes karait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez csatolnák. Ezért aláírásgyűjtés indult az ÓE függetlensége mellett.","shortLead":"Terjed az egyetemi polgárság körében, hogy az Óbudai Egyetemet, illetve annak egyes karait a Pázmány Péter Katolikus...","id":"20181212_Alairasgyujtesbe_kezdtek_az_Obudai_Egyetemen_hogy_ne_olvasszak_oket_a_Pazmanyba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3802588-3831-47bd-8fec-018950d293b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8d35c6-7e7e-4ba3-bcc6-13293c501d04","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Alairasgyujtesbe_kezdtek_az_Obudai_Egyetemen_hogy_ne_olvasszak_oket_a_Pazmanyba","timestamp":"2018. december. 12. 08:47","title":"Aláírásgyűjtésbe kezdtek az Óbudai Egyetemen, hogy ne olvasszák őket a Pázmányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rajongók fordultak az amerikai ügynökséghez, miután látták, milyen reménytelen helyzetbe került kedvencük.","shortLead":"A rajongók fordultak az amerikai ügynökséghez, miután látták, milyen reménytelen helyzetbe került kedvencük.","id":"20181211_A_NASA_is_beszall_a_Vasember_megmentesebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62f096e-1895-4f86-9254-5799a3fa9976","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_A_NASA_is_beszall_a_Vasember_megmentesebe","timestamp":"2018. december. 11. 10:44","title":"A NASA is beszáll Vasember megmentésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42ab408-1c9c-4e47-8f75-23d1cc02e6b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt megérkeznek a felhők, a szél is erős lehet.","shortLead":"Délelőtt megérkeznek a felhők, a szél is erős lehet.","id":"20181211_Elkezdodott_a_lehules_havas_eso_ho_is_eshet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42ab408-1c9c-4e47-8f75-23d1cc02e6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00f0c93-3540-4cec-a993-c896fd64d269","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Elkezdodott_a_lehules_havas_eso_ho_is_eshet","timestamp":"2018. december. 11. 05:12","title":"Elkezdődött a lehűlés: havas eső, hó is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős kép foglalja össze a Parlament mai munkáját. ","shortLead":"Erős kép foglalja össze a Parlament mai munkáját. ","id":"20181210_A_nap_kepe_Nemeth_Szilard_elegedetten_terul_szet_az_ures_ellenzeki_padsorok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61a5866-1a54-4274-8666-f44df2fb0935","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_A_nap_kepe_Nemeth_Szilard_elegedetten_terul_szet_az_ures_ellenzeki_padsorok_kozott","timestamp":"2018. december. 10. 20:32","title":"A nap képe: Németh Szilárd elégedetten terül szét az üres ellenzéki padsorok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","shortLead":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","id":"20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a4f83f-0dd2-4b3c-867c-25ae470d9005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","timestamp":"2018. december. 12. 14:16","title":"Emelik az ápolási díjat, jön a gyermekek otthongondozási díja és az örökbefogadói díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713d21e3-729b-4557-8d53-f4fbcab2ee51","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Az elektronikus jegy- és bérletrendszer körüli ordenáré sértegetés és hazudozás után a főpolgármester egy dolgot tehet: megkövet mindenkit. Igen, engem is. ","shortLead":"Az elektronikus jegy- és bérletrendszer körüli ordenáré sértegetés és hazudozás után a főpolgármester egy dolgot tehet...","id":"20181210_Cegledi_Elvarom_Tarlos_Istvan_bocsanatkereset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=713d21e3-729b-4557-8d53-f4fbcab2ee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30902e53-7b80-432a-a5bc-21e21c0d2a92","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Cegledi_Elvarom_Tarlos_Istvan_bocsanatkereset","timestamp":"2018. december. 10. 16:45","title":"Ceglédi: Elvárom Tarlós István bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]