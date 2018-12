Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f567dac-175f-49b8-a88a-c09431011625","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A családügyi államtitkárt a parlament szerdai szavazása előtt kérdeztük a túlóratörvényről, ami szerinte nem az. ","shortLead":"A családügyi államtitkárt a parlament szerdai szavazása előtt kérdeztük a túlóratörvényről, ami szerinte nem az. ","id":"20181212_Novak_Katalin_A_torveny_a_penzkereses_szabadsagat_adja_meg__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f567dac-175f-49b8-a88a-c09431011625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e2529c-c05e-4d3a-852f-590284afebfb","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Novak_Katalin_A_torveny_a_penzkereses_szabadsagat_adja_meg__video","timestamp":"2018. december. 12. 10:20","title":"Novák Katalin: A törvény a pénzkeresés szabadságát adja meg – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képeket töltött le a netről, hogy aztán az azokon lévő tárgyakat hirdesse. ","shortLead":"Képeket töltött le a netről, hogy aztán az azokon lévő tárgyakat hirdesse. ","id":"20181212_Mindenfele_dolgokat_arult_a_neten_de_csak_a_penzt_zsebelte_be_egy_kecskemeti_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e305f5cc-359f-4712-834f-fe696738860d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Mindenfele_dolgokat_arult_a_neten_de_csak_a_penzt_zsebelte_be_egy_kecskemeti_ferfi","timestamp":"2018. december. 12. 09:47","title":"Mindenféle dolgokat \"árult\" a neten, de csak a pénzt zsebelte be egy kecskeméti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa7cf7-bbc4-4b0f-a3bb-4a641637bed3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén még három üzletet nyit az amerikai Starbucks kávézólánc Magyarországon, a két fővárosi és a székesfehérvári üzlettel mintegy 50-nel nő a cég dolgozóinak létszáma, és 27 kávézója lesz – közölte a cég az MTI-vel.","shortLead":"Az idén még három üzletet nyit az amerikai Starbucks kávézólánc Magyarországon, a két fővárosi és a székesfehérvári...","id":"20181211_Rogton_ket_kavezot_is_nyit_a_Starbucks_egy_videki_varosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7cf7-bbc4-4b0f-a3bb-4a641637bed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbb7ece-eb55-4c8e-b2b2-1e5a8c133b33","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Rogton_ket_kavezot_is_nyit_a_Starbucks_egy_videki_varosban","timestamp":"2018. december. 11. 13:07","title":"Három kávézót is nyit a Starbucks, ebből az egyiket vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Világszerte kiugró a magyar idegenellenesség, az összes megkérdezett országot figyelembe véve a harmadik Magyarország, előtte csak Görögország és Izrael.","shortLead":"Világszerte kiugró a magyar idegenellenesség, az összes megkérdezett országot figyelembe véve a harmadik Magyarország...","id":"20181211_Magyarorszagon_a_masodik_legnagyobb_a_menekultellenesseg_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fa49b7-50f7-439f-a641-2c2112668103","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Magyarorszagon_a_masodik_legnagyobb_a_menekultellenesseg_Europaban","timestamp":"2018. december. 11. 09:32","title":"Magyarországon a második legnagyobb a menekültellenesség Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dc3b43-d916-474b-9dfe-dd36a7d20e97","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Egész évben számos rendezvénnyel és kiállítással ünnepli 1368-as alapításának 650. évfordulóját az Osztrák Nemzeti Könyvtár az idén. November 10-én, két nappal a köztársaság kikiáltásának centenáriuma előtt pedig megnyílik a könyvtár legújabb társintézménye, a Haus der Geschichte Österreich (Ausztria Történetének Háza). ","shortLead":"Egész évben számos rendezvénnyel és kiállítással ünnepli 1368-as alapításának 650. évfordulóját az Osztrák Nemzeti...","id":"20181210_A_tudas_kincstara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43dc3b43-d916-474b-9dfe-dd36a7d20e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe3899e-95ff-4e22-b158-db7fa730acb0","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181210_A_tudas_kincstara","timestamp":"2018. december. 10. 17:47","title":"A tudás kincstára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04abc359-bc37-4d5e-93c7-f994f20246e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A két fiatal két éve dobott cementeszsákot az M7-es felüljárójáról egy kamionra, amelynek betört a szélvédője. ","shortLead":"A két fiatal két éve dobott cementeszsákot az M7-es felüljárójáról egy kamionra, amelynek betört a szélvédője. ","id":"20181211_Peldat_statualt_a_biro_letoltendot_kaptak_a_kamion_szelvedojet_kidobo_fiatalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04abc359-bc37-4d5e-93c7-f994f20246e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592f2312-0166-4944-8244-afb36c269f9b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20181211_Peldat_statualt_a_biro_letoltendot_kaptak_a_kamion_szelvedojet_kidobo_fiatalok","timestamp":"2018. december. 11. 21:10","title":"Példát statuált a bíró, letöltendőt kaptak a kamion szélvédőjét kidobó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag a fejlesztőknek szeretne kedvezni a Microsoft azzal, hogy Chrome-alapokra építve fejleszti tovább a böngészőjét. A Mozilla első embere szerint viszont kifejezetten barátságtalan ez a lépés a redmondi óriástól.","shortLead":"Állítólag a fejlesztőknek szeretne kedvezni a Microsoft azzal, hogy Chrome-alapokra építve fejleszti tovább...","id":"20181210_mozilla_firefox_microsoft_chromium_bongeszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8fb2f7-ce74-42cd-a4a7-68564d7d489b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_mozilla_firefox_microsoft_chromium_bongeszo","timestamp":"2018. december. 10. 12:03","title":"Kiakadt a Mozilla első embere a Microsoft böngészős fejlesztése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951a1e63-c612-4976-8dca-58668dc4a608","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tízből nyolc magyar rábízná a kocsira is a legjobb útvonal kiválasztását. ","shortLead":"Tízből nyolc magyar rábízná a kocsira is a legjobb útvonal kiválasztását. ","id":"20181212_Onvezeteo_auto_magyarok_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=951a1e63-c612-4976-8dca-58668dc4a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409fd19-efcb-4053-b9b9-04d0b63ee7ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_Onvezeteo_auto_magyarok_vasarlas","timestamp":"2018. december. 12. 10:28","title":"Alapvetően nagyon várjuk, hogy önvezető autókban ülhessünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]