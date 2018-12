Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24bcd747-1337-4566-aa33-09ce5cc63b4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még nem értük utol a hollandokat, de az elmúlt tíz évben sokat léptünk előre.","shortLead":"Még nem értük utol a hollandokat, de az elmúlt tíz évben sokat léptünk előre.","id":"20181210_Egyre_tobb_felnott_tanul_tovabb_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24bcd747-1337-4566-aa33-09ce5cc63b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb370868-489a-4f20-bd71-ba528e9ea358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Egyre_tobb_felnott_tanul_tovabb_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 10. 14:46","title":"Egyre több felnőtt tanul tovább Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy éven belül indulhat az érdemi munka.","shortLead":"Egy éven belül indulhat az érdemi munka.","id":"20181211_Az_oroszok_szerint_egy_even_belul_mar_epulhet_Paks_II","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdfde4f-6935-4df0-979a-ba1c4ce6eeaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Az_oroszok_szerint_egy_even_belul_mar_epulhet_Paks_II","timestamp":"2018. december. 11. 20:36","title":"Az oroszok nem számolnak Paks II. további csúszásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The New York Times négy hónapon át figyelte meg, mennyi helyadatot rögzít az állandóan magunkkal hordott okostelefon. Az eredmény igen ijesztő.","shortLead":"A The New York Times négy hónapon át figyelte meg, mennyi helyadatot rögzít az állandóan magunkkal hordott okostelefon...","id":"20181211_alkalmazas_nyomkovetes_helymeghatarozas_helyadatok_ingyenes_alkalmazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b64cb6c-4737-4fd7-a375-92bb94f3d26d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_alkalmazas_nyomkovetes_helymeghatarozas_helyadatok_ingyenes_alkalmazasok","timestamp":"2018. december. 11. 12:33","title":"Megnézték, milyen gyakran rögzítik a felhasználók adatait az ingyenes alkalmazások – az eredménytől ön is meg fog ijedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc38030-6ef7-49ff-8252-3dcb4b418246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két különleges technológia szabadalmát szúrta ki a Facebook, amik a helyadatok, illetve más felhasználók szokásai alapján képesek meghatározni, hová fogunk menni legközelebb.","shortLead":"Két különleges technológia szabadalmát szúrta ki a Facebook, amik a helyadatok, illetve más felhasználók szokásai...","id":"20181211_facebook_helymeghatarozas_szabadalom_celzott_reklamok_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc38030-6ef7-49ff-8252-3dcb4b418246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7839757b-b920-4605-91b0-517319da5f11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_facebook_helymeghatarozas_szabadalom_celzott_reklamok_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. december. 11. 10:33","title":"Olyan technológiát talált ki a Facebook, ami megjósolja, hova fogunk menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"","category":"kkv","description":"Az új részleg jövőre nyílik.","shortLead":"Az új részleg jövőre nyílik.","id":"20181210_Magyarorszagon_terjeszkedik_a_Tesco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfa3c7f-38e8-44fb-af48-7a44f8d8502a","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Magyarorszagon_terjeszkedik_a_Tesco","timestamp":"2018. december. 10. 14:27","title":"Magyarországon terjeszkedik a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","shortLead":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","id":"20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b67153-dc8c-44ce-bb9a-dbab67a41219","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","timestamp":"2018. december. 11. 20:03","title":"A NASA is \"besegít\", hogy megtalálják Tony Starkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01139b0-4b79-443e-96a8-35c159fd0a4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan nagy tervek vannak a magyar buszgyártást egyenesbe hozni, amelybe már beszállt a Mol is. Lassan minden adott ahhoz, hogy magyar gyártmányú buszokat lássunk az utakon.","shortLead":"Láthatóan nagy tervek vannak a magyar buszgyártást egyenesbe hozni, amelybe már beszállt a Mol is. Lassan minden adott...","id":"20181211_MercedesBenz_REFORM_501_LE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01139b0-4b79-443e-96a8-35c159fd0a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e76483-5362-4dd4-bad1-93e0a4a7923f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_MercedesBenz_REFORM_501_LE","timestamp":"2018. december. 11. 16:44","title":"Akkora show-n mutatták be az új magyar buszt, mint egy luxus-Mercedest – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évzáró díszvacsorát ad az Állami Egészségügyi Ellátó Központ félezer főnek, miközben 100 millió forintra büntették őket, a rábízott intézményekben pedig WC-papír sincs.","shortLead":"Évzáró díszvacsorát ad az Állami Egészségügyi Ellátó Központ félezer főnek, miközben 100 millió forintra büntették...","id":"20181212_A_korhazak_fuldokolnak_az_adossagban_a_fenntarto_500_fos_diszvacsorat_ad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62882655-7c45-44a8-ac91-a3e056043375","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_A_korhazak_fuldokolnak_az_adossagban_a_fenntarto_500_fos_diszvacsorat_ad","timestamp":"2018. december. 12. 08:08","title":"A kórházak fuldokolnak az adósságban, a fenntartó 500 fős díszvacsorát ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]