[{"available":true,"c_guid":"078ac78a-fc8f-4175-94bd-c82e0d83fd76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hányszor és hova, milyen okokból és körülmények közepette szállították koronánkat idegen földre, majd miként tért haza, és mindez hogyan befolyásolta Magyarország mindenkori históriáját? A magyar történelmet kedvelői számára érdekes tudományos-ismeretterjesztő könyvvel állt előt a Magyar Tudományos Akadémia.","shortLead":"Hányszor és hova, milyen okokból és körülmények közepette szállították koronánkat idegen földre, majd miként tért haza...","id":"20181211_mta_a_szent_korona_hazater_a_magyar_korona_tizenegy_kulfoldi_utja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=078ac78a-fc8f-4175-94bd-c82e0d83fd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3361616e-894e-4db6-a2d1-38f53272def4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_mta_a_szent_korona_hazater_a_magyar_korona_tizenegy_kulfoldi_utja","timestamp":"2018. december. 11. 18:33","title":"Igazi könyvritkaságot adott ki az Akadémia a Szent Koronáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy bírósági döntés eredményeként számos iPhone-modell értékesítését megtiltották Kínában. Az ügy másik szereplője, a Qualcomm azonban azt szeretné, ha a rendelkezés a most kapható készülékekre is vonatkozna.","shortLead":"Egy bírósági döntés eredményeként számos iPhone-modell értékesítését megtiltották Kínában. Az ügy másik szereplője...","id":"20181211_apple_iphone_qualcomm_szabadalomsertesi_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16450a83-e291-4508-9a6b-ec5a9f1b74e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_apple_iphone_qualcomm_szabadalomsertesi_per","timestamp":"2018. december. 11. 19:33","title":"Az összes iPhone-t betiltatnák Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28da6de-54da-410d-8ffb-d0c4bfb391bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tízperces rákteszt fejlesztésén dolgoznak ausztrál kutatók: az új vizsgálat 90 százalékos bizonyossággal lesz képes észlelni a fejlődő kórt a páciens vérében.","shortLead":"Tízperces rákteszt fejlesztésén dolgoznak ausztrál kutatók: az új vizsgálat 90 százalékos bizonyossággal lesz képes...","id":"20181211_tizperces_rakteszt_dns_minta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d28da6de-54da-410d-8ffb-d0c4bfb391bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c1266-c765-4eb5-81e1-cc4e029f5462","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_tizperces_rakteszt_dns_minta","timestamp":"2018. december. 11. 22:13","title":"Egy új teszt 10 perc alatt, 90%-os pontossággal kimutatja, ha valaki rákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67852162-e343-40ab-882e-d18ea6e62c96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal épp egy buliból tartott hazafele, amikor ráhajtott a többszáz éves műemlékre. ","shortLead":"A fiatal épp egy buliból tartott hazafele, amikor ráhajtott a többszáz éves műemlékre. ","id":"20181210_Mint_a_filmekben_reszeg_fiatal_hajtott_ra_a_Spanyol_lepcsore_Romaban__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67852162-e343-40ab-882e-d18ea6e62c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44718003-d574-420b-af6d-714a814d5489","keywords":null,"link":"/cegauto/20181210_Mint_a_filmekben_reszeg_fiatal_hajtott_ra_a_Spanyol_lepcsore_Romaban__foto","timestamp":"2018. december. 10. 10:05","title":"Mint a filmekben: részeg fiatal hajtott rá a Spanyol lépcsőre Rómában - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3032c651-df31-4656-bfaa-3014376c2e8d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Van olyan kormányintézkedés, amit jónak tart, de ettől még a magyar kormány illiberális mintaállam, amelynek egyes döntései ellen már csak azért is ki kell állnunk, hogy tudjunk mit mondani a gyerekeinknek -– mondja a hvg.hu-nak Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, akit nemrég a Politico politikai magazin az év meghatározó személyiségei közé választott. ","shortLead":"Van olyan kormányintézkedés, amit jónak tart, de ettől még a magyar kormány illiberális mintaállam, amelynek egyes...","id":"20181212_Pardavi_Marta_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3032c651-df31-4656-bfaa-3014376c2e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b36d03-9a7d-4806-ba08-84ed2f387273","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Pardavi_Marta_interju","timestamp":"2018. december. 12. 06:30","title":"\"Azért csináljuk, mert a gyerekünk majd megkérdi, kiálltunk-e magunkért és másokért\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e09ee54-dd60-4c48-830f-be156a8acb24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar kézbe magyar puskát: a most átadott karabélyok mindegyike hazai földön készült. A rendőrök is kapnak belőle. ","shortLead":"Magyar kézbe magyar puskát: a most átadott karabélyok mindegyike hazai földön készült. A rendőrök is kapnak belőle. ","id":"20181211_Itthon_osszerakott_fegyverek_kerulnek_a_magyar_katonak_kezebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e09ee54-dd60-4c48-830f-be156a8acb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06f1635-f31a-444d-b9d0-d305386c168b","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Itthon_osszerakott_fegyverek_kerulnek_a_magyar_katonak_kezebe","timestamp":"2018. december. 11. 17:35","title":"Itthon összerakott fegyverek kerülnek a magyar katonák kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9049de7-fcfd-40a0-805e-70e0d815c0f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroalgák cirkulálhatják a levegőt az űrhajók fedélzetén: az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásából a Ruag Space svájci vállalkozás készíti el a mikroalgákkal működő levegőcirkuláló rendszer prototípusát. ","shortLead":"Mikroalgák cirkulálhatják a levegőt az űrhajók fedélzetén: az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásából a Ruag Space...","id":"20181211_mikroalgak_urhajok_levego_keringtetes_esa_biorat_ruag_space","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9049de7-fcfd-40a0-805e-70e0d815c0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f605bb-1b8a-4728-84b0-958896e4e5e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_mikroalgak_urhajok_levego_keringtetes_esa_biorat_ruag_space","timestamp":"2018. december. 11. 21:03","title":"Ez pipa: megoldódni látszik, hogyan fognak lélegezni a Marsra utazó űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az új szabályokat Szombathelyen az U18-as világbajnokságon már tesztelték, de a magyar szövetség korábbi elnöke szerint a változtatás ronthatja a sportág megítélését.","shortLead":"Az új szabályokat Szombathelyen az U18-as világbajnokságon már tesztelték, de a magyar szövetség korábbi elnöke szerint...","id":"20181210_FINA_vizilabda_szabalymodositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3f7b61-57ef-4403-ac45-a4163f832dd7","keywords":null,"link":"/sport/20181210_FINA_vizilabda_szabalymodositas","timestamp":"2018. december. 10. 10:10","title":"FINA: Elfogadták a vízilabda szabálymódosításait, rövidebbek lesznek a mérkőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]