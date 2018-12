Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"109d299b-ab54-4ec6-904a-79987c4e6e8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 77 százalékkal nőtt az erre fordított összeg.","shortLead":"Egy év alatt 77 százalékkal nőtt az erre fordított összeg.","id":"20181212_Csaknem_a_korabbi_duplajat_fizeti_az_allam_az_uzemi_balesetek_miatti_tappenzre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=109d299b-ab54-4ec6-904a-79987c4e6e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf64259-7382-4247-8431-994d3ebfa8f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Csaknem_a_korabbi_duplajat_fizeti_az_allam_az_uzemi_balesetek_miatti_tappenzre","timestamp":"2018. december. 12. 11:16","title":"Csaknem a korábbi dupláját fizeti az állam az üzemi balesetek miatti táppénzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint Tarlós István megkezdte a kampányt, de „a cementtel és sóderrel mindig jól kitömött betonemberről” azt mondja Puzsér, szemérmetlenül hazudik.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint Tarlós István megkezdte a kampányt, de „a cementtel és sóderrel mindig jól kitömött...","id":"20181211_Puzser_Tarlos_meg_a_Kutyapartot_is_megprobalja_tullicitalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0984880e-98e7-4a57-b1db-f0e8cae308d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Puzser_Tarlos_meg_a_Kutyapartot_is_megprobalja_tullicitalni","timestamp":"2018. december. 11. 12:24","title":"Puzsér: Tarlós még a Kutyapártot is megpróbálja túllicitálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1288ad1f-f17c-4f79-b4b9-3fa853fc1231","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Ha nem tűröm el, hogy iszonyatosan fontos dolgokat nem írhatok meg, hogy a mondandóm csonkul és torzul, akkor nem írhatok meg semmit és nem tehetek semmit. ","shortLead":"Ha nem tűröm el, hogy iszonyatosan fontos dolgokat nem írhatok meg, hogy a mondandóm csonkul és torzul, akkor nem...","id":"20181210_Revesz_Sandor_Hallgass_ha_szot_akarsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1288ad1f-f17c-4f79-b4b9-3fa853fc1231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1853d156-c29c-483a-ad9d-05e545a0874d","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Revesz_Sandor_Hallgass_ha_szot_akarsz","timestamp":"2018. december. 10. 16:20","title":"Révész Sándor: Hallgass, ha szót akarsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kérdéses az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka szereplése a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság keddi nyitónapján.","shortLead":"Kérdéses az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka szereplése a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság keddi nyitónapján.","id":"20181210_kapas_boglarka_uszas_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594bbaf9-4102-4299-b8b4-bcef9b837b28","keywords":null,"link":"/sport/20181210_kapas_boglarka_uszas_betegseg","timestamp":"2018. december. 10. 15:25","title":"Lebetegedett Kapás Boglárka az úszó-vb előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Döntött a parlament.","shortLead":"Döntött a parlament.","id":"20181212_Visszavasarolhatjak_lakasukat_az_eszkozkezelo_berloi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1c1cf3-c712-489d-bd2f-99da630da78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Visszavasarolhatjak_lakasukat_az_eszkozkezelo_berloi","timestamp":"2018. december. 12. 12:52","title":"Visszavásárolhatják lakásukat az eszközkezelő bérlői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e63f064-ad02-4559-8534-16815473632c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskemét után Debrecenben is gyártanak már Mercedeseket – igaz, nem személyautókat.","shortLead":"Kecskemét után Debrecenben is gyártanak már Mercedeseket – igaz, nem személyautókat.","id":"20181211_Mutatjuk_az_uj_magyar_Mercedes_buszt_holnap_mar_munkaba_is_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e63f064-ad02-4559-8534-16815473632c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950a876b-debc-48dc-afa0-c044ee40ce7e","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Mutatjuk_az_uj_magyar_Mercedes_buszt_holnap_mar_munkaba_is_all","timestamp":"2018. december. 11. 15:28","title":"Mutatjuk az új magyar Mercedes buszt, bemutatjuk a gyártóját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Néppárti listavezető, Manfred Weber egyértelművé tette, hogyan kell értelmezni a Sargentini-jelentésre leadott voksát.","shortLead":"A Néppárti listavezető, Manfred Weber egyértelművé tette, hogyan kell értelmezni a Sargentini-jelentésre leadott voksát.","id":"20181211_Weber_Nem_Orban_Magyarorszag_ellen_szavaztam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0125cd-1a4b-443a-ad2b-ee28f1db457c","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Weber_Nem_Orban_Magyarorszag_ellen_szavaztam","timestamp":"2018. december. 11. 18:03","title":"Weber: \"Nem Orbán, Magyarország ellen szavaztam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5099195-a70d-4fc6-9aa2-1aa2aeaf399f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Forró témák várhatók a Fővárosi Közgyűlés mai rendkívüli ülésén. ","shortLead":"Forró témák várhatók a Fővárosi Közgyűlés mai rendkívüli ülésén. ","id":"20181212_Az_ejegyrendszerrol_es_a_patkanyhelyzetrol_is_targyalnak_ma_a_fovarosi_kepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5099195-a70d-4fc6-9aa2-1aa2aeaf399f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a62e166-c5da-4916-b515-eee848fd57ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Az_ejegyrendszerrol_es_a_patkanyhelyzetrol_is_targyalnak_ma_a_fovarosi_kepviselok","timestamp":"2018. december. 12. 08:27","title":"Az e-jegyrendszerről és a patkányhelyzetről is tárgyalnak ma a fővárosi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]